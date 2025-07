„To je ale blbost, co mi tu vyprávíš,“ urazil se Jakob. „Asi jo. Chci tím jen projevit svůj údiv nad tím, že ...

_____________________________________________________________________________

FC Rudná

„Jdeš na fotbal?“Jasná otázka, krátká odpověď.

„Promiň vole, zapomněl jsem, že nechodíš.“ Ušklíbl se Jakob.

„No, nechodím. Nevím, co bych z toho měl?“

„Jak, co bych z toho měl? Vzrůšo! Challenge! Soudržnost s kamarádama, no prostě sport!“

„Když budu chtít sport, tak ho budu dělat, a ne se na něj chodit koukat.“

„A jakej sport děláš?“ Natáhl z půllitru můj starý kámoš Jakob.

„Žádnej. Jsem rád že chodím. Ale ty jsi na tom stejně, tak proč se tak blbě ptáš?“

„Ale já na sport chodím! Na fotbal, na hokej, a …“

„A na hokej, a na fotbal, - já vím. Chodíš čumět na multimilionáře, jak prohánějí mičudu po zeleným trávníku. Nezájem!“

Jakob přemýšlel, jak mi šťavnatě odpovědět. Po chvilce mlčení jsem tedy nadhodil: „Představ si, nějakou fabriku. Dejme tomu, na výrobu aut. A v tý fabrice si jiná fabrika, vedle tý linky, postaví svou linku na výrobu aut. Okolo tribuny. V neděli odpoledne, třeba od tří do šesti to obě firmy spustí a začnou závodit, kdo je lepší. A dělaj si naschvály. Nakopnou robota do rozvodné skříně, ten, vyřazen z provozu, stojí sice dál vedle linky, ale schlíple, tak přijedou servisáci, po dlouhém marném snažení ho nakládají do povozu a odvážejí z haly. Hala bouří, protože rozhodčí to písknul jako faul, ale nedal ani žlutou, ani červenou kartu.“

„Z tribuny začnou lítat na pásy různé předměty. Na tribuně hostů hoří rakety a začínají bouchat dělobuchy. Druhá půlka zápasu končí, na tribunách se to řeže a ochranka chrání svými těly zaměstnance a odvádí je do šaten. Ti, na konci měsíce ukazují manželkám výpis z bankovního konta, na které dostali převedeno šedesát tisíc a pár drobných.

„To je ale blbost, co mi tu vyprávíš,“ urazil se Jakob.

„Asi jo. Chci tím jen projevit svůj údiv nad tím, že dospělí lidé se chodí dívat, jak boháči hrajou proti boháčům, fandí, řvou, mlátí se a vyrážejí si zuby, zatímco pravej bek sedá do Lamborghini a odjíždí do své milionářské vily. To už se sportem nemá nic společnýho. A abych se na to ještě chodil koukat?“

„Ty jim asi musíš hodně závidět, přiznej se?“ Napadl mě Jakob.

„Ale vůbec ne! Ať vydělávaj, když můžou.“ Odmávnul jsem. „Já jenom hloubám, kde zůstal sport? Já si u nás v městysu, když jsme na chalupě, taky někdy vyjdu podívat se, jak hraje Vamberk proti Litovicím. Ale to je ještě sport! Kluci jsou na dosah ruky, po utkání sednou do nějakýho lacinýho ojeťáka a v pondělí už zase stojí v práci u ponku.“

„A co Ti ještě vadí?“ Položil si Jakob hlavu na pěstičky a fixoval mě do očí.

„Je to vlastně blbá debata, Jakobe,“ dívajíc se mu také do očí a koncentroval se, abych nebyl první, kdo uhne. „Možná, že nejvíc mi vadí, jak fanoušci fandí svému klubu a zapomínají, že fandí s.r.o. , tedy, že nějak zapomněli, a neber mě za slovo, že v Bayern München nehraje žádný rodilý Mnichovák. Za Arsenál kopou sice výborný, ale koupený cizinci. Z různých koutů světa. Góly za Pittsburgh střílel v USA Čech Jaromír Jáger. A tak by se dalo pokračovat, a podrobnějc, kdybych se líp vyznal.“

„A co bys tedy navrhoval?“ Ještě pořád neuhnul s pohledem Jakob.

„Já bych udělal pravidlo, že za Dortmund mohou hrát jen hráči z Dortmundu, za Barcelonu jen z Barcelony.“

Teď Jakob konečně uhnul s pohledem jako první a začal se smát a smáli se i ostatní kluci u stolu.

„Počkejte, zas úplně blbej nápad to není!“ Kuckal se smíchy Vlastimil: „Založíme fotbalový klub FC Rudná, dáme prachy dohromady, nakoupíme světový hráče a za chvíli budem hrát 1. ligu. A protože to bude n á š klub, budeme se na to koukat zadarmo a válet si šunky v lóži.“

Dopil jsem poslední šluk, zaplatil, a ještě ve dveřích se otočil: „Tak až dáte ty prachy dohromady, dejte mi vědět!“

___________________________________________________Autor fotografíe je autor