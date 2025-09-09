Dříve není dnes, a kočka není pes a …
_____________________________________________________________________________
Dříve není dnes, a kočka není pes a …
„Trampové a trampské osady začínají rapidně upadat v zapomnění.“ Postěžoval si Vajgl na jedné slezině naší osady.
(Pro novou generaci: Sleziny se konaly v hospodách IV cenové skupiny, každý týden, většinou ve čtvrtek. Slejzali se tam členové osad. Domlouvalo se tam, do kterého kouta naší vlasti se v pátek pojede na vandr.) Pilo se pivo a hrálo na kytary. Snad každý uměl vzít do ruky to sladké dřevo a zahrát, třeba Niagaru. Někdo lépe, jiný méně lépe, ale to je snad fuk? Nebo?
Dnes už je málo hospod, kde by trpěli hlasitý hlahol a ´třískání´ do kytar. Jde to vlastně jen, zarezervuje-li se salónek. Je to sterilní, ale budiž.
Vajgl, je šerif naší osady Bílý racek, kterou jsem založil v roce 65, po tom.
Šerifem byl můj kamarád z dětství zvolen 100procentním počtem hlasů v jeho prospěch. Tedy naprosto demokraticky. Hlasovaly jsme pro něj všichni tři členové budoucí slavné osady: Hrobník, Vajgl a já.
Hrobník pak dostal funkci pokladníka, co na tom, že dělal už dva reparáty z matematiky?
No, a já? Já žádnou funkci nedostal. Dostal jsem za úkol složit hymnu osady a občas vařit.
Hymnu jsem složil, a často i vařil a smažil. Povětšinou jsem důležitě míchal obsah různých konzerv v kotlíku na trojnožce nad ohněm. Klukům to výborně chutnalo. Hlavně z toho důvodu, že oni vařit nemuseli. A právě tahle činnost mi vysloužila přízvisko ´Tony kuchyňka´.
To nebyla jenom trampská osada, ale prostě klukovská a holčičí parta. Klukovská a holčičí, ve vší počestnosti. Většinou.
Nejezdili jsme jenom na čundry, chodili jsme hrát volejbal, nohejbal, dělali jsme vysokohorskou turistiku, jezdili na kánojích a chodili na pivo.
Ještě dnes, po více než šedesáti letech, (jak to zní: po více než šedesáti letech,) si dokážeme vzpomenout, kam jsme jeli v srpnu v roce 63, i kdo tam s námi byl, kde jsme třeba v roce 65 lezli na jakou skálu , kdy jsme sjížděli řeku Svratku, nebo kdy na nás udělali senbáci zátah. To poslední nebyla žádná sranda a dneska se tomu svorně smějeme.
Uměli jsme rozdělat oheň v lese, aniž by začal hořet a v televizi ukazovali, jak šlehají plameny z Brdských hvozdů.
Náš vzor byl Rudyard Kipling. Z jeho knih jsme se naučili vážit si přírody, nezatloukat hřebíky do stromů a na chodit do jamky, kterou jsme si vyhrabali a zase zahrabaly. Hájní proti nám povětšinou nic neměli, protože věděli, že se v lese umíme chovat. Někdy nás přišli v k táboráku ´zkontrolovat´ a dát si s námi pivo.
Vzpomínáme na to do dneška. Na každou minutu, - a rádi. Stejně tak jako na vojnu a s ní spojené super příběhy, samozřejmě patřičně vyšperkované a přikrášlené.
Jo, a proč to všechno tady ventiluju? Protože jsem zvědav, na co, až dnešní plastiková IT mládež bude vzpomínat, až budou v našem věku!
Třeba na to, jak ve tři ráno, hráli na compu nějakou super hru? Na to, jak jukli z okna a venku padal sníh? „Sníh? V létě?“ Jukli na kalendář: „Ó, sorry, on už je prosinec, - to to letí …“
Lidičky, jsem moc rád, že jsem se nenarodil v dnešní době. Asi bych byl taky takovej. Vždyť oni za to vlastně ani nemůžou. Je to prostě taková doba.
Co s tím? Nic mi nenapadá. Tady je každá rada drahá.
A teď promiňte, musím přestat. Má nejlepší žena ze všech mě dala úkolem zkontaktovat našeho devatenáctiletého vnuka a popřát mu všechno nejlepší k narozeninám, a to jde jen cestou přes WhatsApp. Telefony nezvedá nemá čas. Navštívit ho je zbytečné, za pár minut mizí v jeho pokoji a nemá na nás čas. Naposledy jsem ho viděl na živo já, když mě přišel před rokem a půl navštívit do nemocnice. Byl se mnou (!) celých deset minut!!! Ona už vlastně ani neví jak vypadá.
A vůbec: Jsou dvě hodiny v noci, a jdu spát. Doufám, že se mi bude zdát o našem krásném mládí.
Howg …
_____________________________________________________Autor fotografíí je autor
Antonín Jelínek
… ste nám zabili strejčka, tak my vám za to dáme přes držku!
Já tady, do perexu nic psát nechci! Kdo chce, tak si to přečte. Kdo nepřečte, bude toho jednou určitě litovat ...
Antonín Jelínek
Miroslav Donutil a náhoda (?)
Já tady, do perexu nic psát nechci! Prý se tím nalákají případní čtenáři na můj blog, ale já nikoho lákat nechci. Kdo chce, tak si to přečte. Ahoj!
Antonín Jelínek
FC Rudná
„To je ale blbost, co mi tu vyprávíš,“ urazil se Jakob. „Asi jo. Chci tím jen projevit svůj údiv nad tím, že ...
Antonín Jelínek
Nás se nikdo neptá
Poslední dobou špatně spím. Ani prášky na spaní nepřinesly žádoucí účinek. Asi bych měl přestat číst noviny a nekoukat v televizi na zprávy. Ale to taky není řešení.
Antonín Jelínek
Zánět močového měchýře
„To je zajímavé,“ pomyslel jsem si, „že po tolika letech manželství není jednoduché bavit se se svou ženou, o intimnu ...“
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Nová kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u Staroměstské radnice i nocovali
Dlouhá fronta lidí čeká v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna...
Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko
Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se...
Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie
Obyvatelé bytového domu v Bavorsku na jihu Německa už měli dost neznámých vtipálků, kteří jim v...
Co bude s Motolem po korupční kauze? Válek svolal tiskovou konferenci
Přímý přenos Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na tiskové konferenci spolu s novým ředitelem Petrem...
Prodej zemědělské usedlosti, 112 m2, Čejetice
Čejetice, okres Strakonice
3 097 500 Kč
- Počet článků 99
- Celková karma 11,66
- Průměrná čtenost 281x