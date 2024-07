Co s tím?

Naše město Weiterstadt je malý, ospalý kout v Německu. Přesto se nestačím divit, co se někdy dozvím. Tenkrát, ještě v Československu jsme na absurdity říkali: „Tak to by se na západě nemohlo stát!“ „Ale mohlo ...“ Víme dnes.

_____________________________________________________________________________________ Za demokracii bojovali lidé,

když jiných systémů měli dost.

Když ale kosa na kámen přijde,

Je pozdě volat o pomoc Kdo řekl to: „Bděte lide?“

Je pozdě trestat za blbost … Co s tím? Máme před firmou šest bezplatných parkovacích míst. Stačí si dát parkovací šajbu za přední sklo, nastavit dobu příjezdu a parkování je dvě hodiny zdarma. Někteří řidiči ovšem tam nechají stát auto třeba celý den. Avšak čas od času, řekněme dvakrát, třikrát do měsíce ulicí projde policie a vozidlům, která parkují déle než dvě hodiny, dají za stěrač pokutový lístek. Když minulou zimu paní účetní viděla, jak dva hoši od městské policie zrovna vystavují pokutový lístek, šla ven a pozvala je na šálek horkého čaje. Byla zima jako kosa, tak se nenechali dlouho přemlouvat a rádi nabídku přijali. Sedl jsem si k nim do naší kuchyňky, srkal jsem s nimi horký čaj a mezi řečí se jich opatrně zeptal, tu otázku jsem měl už dávno na jazyku, že jsem si všimnul, že na některá auta pokutový lístek nevystaví, i když podle parkovací šajby už časový limit dávno překročili. „To máte tak, pane Jelínek, my nejdříve vyfotíme Espézetku, a nahlásíme ji na stanici k zjištění, zda vůz není kradený. Pak jdeme k dalšímu autu. Když máme celou ulici zaevidovanou, tak se zase vracíme. Mezitím nám kolegové nahlásí, jestli některý vůz není kradený. Někdy dostaneme avízo, které auto nemáme pokutovat.“ „Tomu nerozumím. A proč?“ „Někteří majitelé aut jsou známé firmy. Například: Chroničtí neděláci, nebo ti, co jsou víc v lochu, než na svobodě. Takový individuum, když mu dáme pokutu čímž nahodíme státní aparát na vymáhání pokut, stojí v konečném efektu spoustu peněz a pokutu stejně nezaplatí.“ „No tak, to je výborný. To tedy znamená, že takový hajzlové si užívají svobodu bláznů a řádní občané pokutový lístek dostanou, protože úřady počítají s tím, že pokutu zaplatí?“ „Přesně. Protože jsou řádní občané. A nejenom to,“ dodal policejní úředník. „Tohle pravidlo platí například i na rychlou jízdu a na různé další přestupky.“ Čaj byl dopit, oba strážci pochybného zákona si nasadili služební čepice, rozloučili se a vyšli opět do ulic páchat nespravedlnost ve jménu demokracie. ********************************************************************* Klikni zde, vážený čtenáři, a poslechni si můj nový song: „Když muži pláčou“

www.youtube.com/watch?v=3njhTT6-VqU