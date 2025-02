Nechci se chlubit cizím peřím. Proto poctivě uvádím, že nápad, napsat politický blog o trablu s plastovým víčkem a jeho nynějším pevným spojením s lahví, nebo kartonovou krabicí, měl bloger Václav Kříž.

Cizí peří

Nechci se chlubit cizím peřím. Proto poctivě uvádím, že nápad, napsat politický blog o trablu s plastovým víčkem a jeho nynějším pevným spojením s lahví, nebo kartonovou krabicí, měl bloger Václav Kříž.

Jeho blog z 11.02.2025 jsem si poctivě přečetl a napsal, co si o tom myslím já! A nejenom to! Ale i co s tím?!

Takže zde uvádím:

Milý Václave Kříži,

k Vašemu článku n e n í co dodat!!!!

Já, sám obchodník, IT-Firmu v Německu mám už 40 let, už dlouho pozoruji, že víc a víc študovaných vymýšlí hovadiny a říkají tomu INOVACE!!!!

Stačí si jít koupit třeba nové auto, následný model modelu, který sloužil ku spokojenosti 3–4 roky: To co bylo v interiéru vozu super, je zrušeno, a vyměněno za nové debilní inovace, které signalizují, že páni inženýři si po tom, co se vůz začal testovat, do něho nikdy nesedli a tak si nikdy nemusí předhazovat, že studium není všechno.

Vynikající tiskárna Canon MX 925, po tom co lámala všechny rekordy funkcionality a oblíbenosti se po dvou letech přestala vyrábět. Následující modely se prakticky stydíme zákazníkům nabízet.

A petová láhev? Václave, co se zbytečně rozčilujete??? Já, po tom, co jsem se párkrát při pokusu o znovu zašroubování petflašky párkrát polil a zlomil si několik nehtů, nosím na řetězu na krku štípací kleště: Víčko odšroubuji, odštípám vlákna držící víčko na hrdlu lahve. Potom pod zbylé vlákno z umělé hmoty provléknu mini šroubováček, odtáhnu zbylý petový kroužek od hrdla petové flašky a uštípnu štípačkami.

Můj chytrý kocourek Oskar, když viděl „mein Kampf“ povídá:

„A proč si nepořídíš flašku, jako mají cyklisti nepřeleješ prostě ten obsah do ní?“

Jak chytré! A já, - zase jednou jsem si musel říct: „Jak je dobré, že mám Oskara!“

Teď to tak praktikuji, ale pro jistotu si štípačky a šroubovák nosím s sebou dál.

Ty štípačky se mohou hodit i jinak, - třeba kdybych poznal novou přítelkyni, a měla by „cudný pas.“

A šroubovák? To, kdybych potkal toho dobrého člověka, co to nové zavírání petkových flašek vymyslel. Vypíchl bych mu oko.

****************************************************************

Klikni zde, vážený čtenáři, a poslechni si můj nový protestsong:

„Requiem“

https://www.youtube.com/watch?v=hubSC5NMHvc