Camping Tamarit

O starých dobrých časech, se dobře vypráví. O šedivých vlasech, o mámě, tátovi. Dřív bylo všechno lepší? Dnes prý už se nedá žít?. Tak si řekni hochu pozor! Nemůžeš všechno mít.

Koupili jsme si nové auto. Tedy pro nás nové. Jinak tu hovoříme o deset let staré ojetině. Náš dosavadní stařeček, taky Opel, musel pryč.

Byli jsme s naší partou emigrantů z Darmstadtu grilovat na Rýně. Jedinný, který nebyl z našeho města, nýbrž z Frankfurtu, byl vynikající hospodský harmonikář Míla. Samozřejmě z Kladna.

Když jsme dojeli, zaparkovali a vykládali tašky s jídlem, začal se motat okolo našeho prorezavělého stařečka. Prohlížel si boule co ho zdobily, obrátil se na mé přátele, pak zase na mně a povídá: „Hele, ten vrak sis koupil, nebo jsi ho postavil sám?“

Všichni se samozřejmě smáli, jenomže mě to děsně naštvalo. Však co na plat, byl to vrak.

Abych zůstal spravedlivý: Později se ukázalo, že Míla není zlý člověk. Ale to už bylo pozdě. Náš nový, jen deset let starý Opel Rekord kombi, stál díky Mílovi před barákem a my se rozhodli, že teď, když máme spolehlivý vůz, pojedeme na dovolenou do Španělska

Vyrazili jsme v deset hodin večer za příšerného průtrže mračen a ujišťovali kňouravé potomky, že už brzy budeme ve Španělsku u moře kde neprší, ale naopak stále svítí sluníčko.

Že pojedeme 17 hodin, 1600 km, to jsme si moudře nechali pro sebe.

Naši kamarádi už tam byli týden.

Psal se rok 1975, dálnice ve Francii na trase do Španělska tenkrát ještě skoro žádné nebyly, o samotném Španělsku ani nemluvě.

Většinu cesty jsme jeli silnicemi druhé třídy. Samá zatáčka. A nahoru, a zase dolů, a deset serpentin, a zase nahoru, a dolů, - náš kamarád Zdeněk tuhle dovolenou dělal každý rok a vždycky naříkal, že měl od řízení ruce plný krvavých mozolů. „Příští rok už tam nejedu.“

A jel. Samozřejmě.

Když jsme se blížili k Barceloně, začalo se odněkud z motorového prostoru ozývat jakési skřípání, éhhhň, éhhhň, éhhhň, éhhhň … Právě když jsme míjeli ukazatel ´Barcelona 28 km´ začal motor ztrácet na výkonu. Mrknul jsem na benzinoměr, ručička ukazovala na půl nádrže. Co to může být? Když jsme dojeli do Barcelony, náš stařeček už opravdu hodně klempíroval a po pár kilometrech vydechl naposledy.

A teď: Žádný GPS, žádný Smartphone. Španělsky jsme neuměli, anglicky také ne a čím déle tady nad tím sedím, tím méně chápu, jak se nám podařilo zavolat do campingu. Vůbec si nevzpomínám odkud jsme volali a kde jsme vzali telefonní číslo. Jak jsem španělskému vrátnému vysvětlil, že mi má dát k telefonu někoho z mých přátel. Záhada!

Ale podařilo. Kluci řekli, že skočí do auta a vyrazí za námi.

Telefonní číslo zástupce německého automobilového klubu ve Španělsku jsem našel v podkladech, které jsem měl stále s sebou, takže to už bylo jednodušší.

Kluci to měli z Tamaritu do Barcelony 86 km a přesto přijeli s automechanikem španělského autoklubu v Barceloně, téměř zároveň.

Seňor mecánico měl rychle jasno proč auto nejede a sdělil mi lámanou němčinou: „Nemáte v motoru ani kapku oleje a zadřely se vám písty,“ a zavolal vysílačkou kolegu aby mě přijel odtáhnout.

Kluci na mně koukali jako na absolutního vola. „To jsi neviděl svítit v displeji červenou lampičku?“ Lkal Zdeněk. Sedl si do auta, otočil klíčkem a chvíli civěl na armaturu.

„No ani jsi vidět nemohl, když nesvítí.“ Rehabilitoval mně.

Když přijel odtahovací vůz a vzal mě na hák, přesedla si Dana s oběma dcerami ke Zdeňkovi do Mercedesa. Rozjeli jsme se, Zdeněk za námi a držel se nás jako klíště.

Vjeli jsme na dálnici a pak se to stalo: Po několika kilometrech byla mýtnice. Tam nás zastavila policie a my museli z dálnice ven.

Domluvil jsem se s řidičem odtahovacího vozu, že mě zaveze někam mimo Barcelony a nechá mě někde stát, že my už si nějak poradíme.

Odložil mě v nějakém městečku na kopci jižně od Barcelony uprostřed náměstíčka na parkovišti. Rozloučil jsem se s rodinou a bylo mě, jako bych je měl dnes vidět naposledy, což se málem splnilo.

Zdeněk odvezl Danu a děti do Tamaritu, půjčil si od vrátného odtahovací lano a jel zpátky pro mě. Až doma v Darmstadtu se přiznal, že mě zaboha nemohl najít, protože si nezapamatoval jméno toho městečka.

Když všichni odjeli, lehnul jsem si vzadu na zavazadla a protože jsem celou noc řídil, okamžitě jsem usnul. Probudilo mě klepání a bouchání na okénka. Přelezl jsem dopředu, otevřel dveře, srdečně obejmul Zdeňka spasitele, on mě vzal na hák a jeli jsme.

Mezitím co jsme stavěli stan už se Standa domluvil s bratrancem v Offenbachu, že koupí na autovrakovišti motor a přiveze ho.

Vladimír měl firmu a stavěl na zakázku lidem bazény. Byl jak se říká v balíku a taky dobrodruh. Přivézt z Německa přes Švýcarsko a Francii kamarádovi do Španělska motor, pro něj byla výzva. Měl s jeho motorovou lodí a s manželkou původně namířeno na dovolenou do Valencie, a tak to měl při cestě.

Přijel za tři dny. Za jeho velkým Citroenem měl zapřažený návěs a na něm ohromný motorový člun, v jehož horní části zela dost velká protržená díra. „Já to v noci sral 180 a najednou díra v silnici. Návěs nadskočil, motor taky a jak dopadl tak: Vum! A udělal tuhle džusnu co boku lodi. Já blbec jsem ho jen položil na palubu a nepřikurtoval.“

„Proboha proč?“ Divili jsme se.

„Řekl jsem si prostě, že to na ten kousek jízdy nestojí za to.“

Jak už jsem řekl: Dobrodruh.

Uprostřed obrovského campu bylo takový kruhák, v jeho středu velký silný olivový strom okolo nějž naše parta stála a poslouchala technickým pokynům Vladimíra. To bylo dva dny po tom, co přivezl ten motor.

„To auto odtlačíme pod tenhle strom a na tuhle silnou větev uvážeme lodní lano. Motor odmontujeme, přivážeme na lano a vytáhneme tak meter nahoru. Pak s autem vycouváme, tak dva metry. Já nacouvám s lodním návěsem pod ten motor a spustíme ho na návěs. Potom popojedu a vy ten druhý motor přivážete na lano a vytáhnete zase nahoru. Potom odjedu a vy šoupnete Opla pod ten motor. Pak spustíme motor dolů, přimontujeme a hotovo!

To jsme příští den tak udělali, Zdeněk přivezl od pumpy motorový olej, nalil ho do motoru, já otočil klíčkem a nastartoval.

Ano, od té doby piji Lurdskou vodu a věřím na zázraky. Motor naskočil.

Od rána, když jsme s akcí výměny motoru začaly až do večera, kdy jsem úspěšně vůz nastartoval, byla campingová pláž jako vymetená. Kolem nás stály davy turistů z celé Evropy a bedlivě pozorovali každý náš úkon. Fotili nás i filmovali a když pak motor naskočil a předl jak spokojený kocour, vstali ze skládacích sedaček a tleskali. Tohle se stát dnes, tak by nás zavřeli.

Dnes si myslím, že jsme vlastně byli průkopníci Open Air koncertů?

Vladimír den na to sbalil a pokračoval dál do Valencie.

Všechno tedy dopadlo dobře, až na ten motor, se zadřenými písty. Jak se ho zbavit? Pár dní jsme přemýšleli a nevymysleli nic. V sobotu ráno přišel Standa a povídá, že by měl nápad.

Naložili jsem ten motor do Opla, ještě že byl kombi a vyrazili na sever do blízkého pohoří. Jeli jsme pořád nahoru, ale neznámo kam. Když jsme asi tak po hodině dojeli k odpočívadlu, zavelel Zdeněk abych zastavil. Odpočívadlo končilo přímo nad hlubokým srázem do skalnatého údolí. Nikde ani živáčka. „Zacouvej oooopatrně ke kraji srázu,“ řekl Zdeněk, což jsem také udělal.

Ve čtyřech jsme opatrně vyndali ten proklatý motor dovalili na kraj srázu a shodili do propasti. Motor se kutálel a nadskakoval, valil se po skále až hluboko dole zůstal chudák ležet, a pokud ho někdo neodvezl do šrotu, leží tam ještě dodnes

Ꚛ

Ne, tenhle pravdivý příběh jsem našemu kocourkovy Oskarovi ani nečetl, ani nevyprávěl. Ten by mi dal!