Broadway aneb z Hollywoodu k zubaři a přes Broadway do Bollywoodu.
_____________________________________________________________________________
Broadway
Jak vznikají přátelství, aneb z Hollywoodu k zubaři a přes Broadway do Bollywoodu.
To je chaos, co? A při tom je to tak jednoduchý příběh. Začal ještě když rodiče vašich rodičů mnohých z vás byli ještě dětmi.
Když jsme já, a má tehdy čtrnáctiletá dcera, přistáli v Los Angeles, netušili jsme, že kosmické síly daly do pohybu spousty náhod a příhod, jakéhosi soukolí osudných mezníků, které nás začali strkat životem do zcela jiných kolejí, než jaké jsme si v duchu představovali, že nás budou naším osudem vést.
Hned druhý den jsme pomocí plánu vyhledali Queen Mary. Kotvila majestátně na molu Long Beach a byla rozhodně větší, než vltavský parník Vyšehrad.
Po třech hodinách jsme se se Stáňou svorně jsme se shodli, že prohlídku ukončíme. Už tak jsme dvakrát v útrobách toho gigantu zabloudili a navíc už Stáňa za sebou vlekla nohu, na které měla ještě předevčírem gyps.
Na druhý den jsme měli naplánovaný Hollywood a Beverly Hills.
S autem z půjčovny jsme si tedy projeli ten Kalifornský Barrandov. I když jsme v Praze bydleli sto metrů od Studia Barrandov, neměla Stáňa přímé srovnání Barrandova s Beverly Hills, protože jí bylo dva a půl, když jsme pláchli za kopečky. Já ovšem v duchu konstatoval, že Barrandovský ´Hill´ je daleko hezčí a výhled na Prahu nesrovnatelně impozantnější, než skoupý výhled na placaté město, z kterého se v dáli tyčí pár nevýrazných mrakodrapů. Říkají tomu Down Town.
Zato Hollywoodské ateliéry se nám líbily. Vozili nás po Universal Studios v různých vozících a vláčcích, lekali jsme se když na nás začala padat souprava Metra anebo se z jezírka vynořil bílý žralok z filmu Tesáky.
Tentokrát jsem to byl já, který se těšil, až se v Motelu svalím na postel. Ráno jsem zjistil, že moje včerejší indispozice nebyla jen zdravá únava z chození a zážitků, ale, že na mě ´něco leze´.
Ten den jsme měli naplánovaný zábavní park, kterým jsme se vlekli jako dva starouškové. Stáňu ještě bolela ta noha a já měl začínající chřipku.
V letadle jsme se pomalu dávali dohromady. Letuška mi každých pár hodin podávala aspirin a Stáně nosila z kuchyně ledový obklad na její bolavou nohu.
Byla hodná, pořád se s ní chodila bavit. Vysvětlovala jí její práci letušky. Od té doby si Stáňa vzala do hlavy, stát se letuškou. Je jí do dnes.
Za to já byl úplně na šrot: Ještě ke všemu mně začal bolet zub.
*
Už jsme byli týden doma. Chřipka mizela ale potvora zub se ne, a neuklidnit.
Ještě jsem zubaře nevyhledal. Ne, že bych se bál jít k zubaři, ale můj zubař odešel do předčasné penze, a já nevěděl, k jakému zubnímu klempířovi mám začít chodit.
V pondělí, po další probdělé noci, přišel do kšeftu pán asi tak v mém věku. Namířil si to rovnou ke mně: „Promiňte,“ řekl česky, „jste pan Jelínek?“
„Ano.“
„Doporučil mě k vám jeden můj známý. Opravujete počítače taky v terénu?“
„Samozřejmě,“ odpověděl jsem sklesle. „Já bych taky potřeboval doporučení od nějakého dobrého známého. Taky k opravě.“
„Myslíte, k opravě zubu?“ povídá. „Máte hezky vyboulenou tvář.“
Zkusil jsem se usmát.
„Kdy zavíráte? Jsem zubař, tak ke mně po šesté přijďte, já se Vám na to podívám.“
Vzniklo z toho velké přátelství, které trvá dodnes. Navíc se ukázalo, že je Karel muzikant, takže spolu občas hrajeme.
Ale čas, pozvora, je neúprosný. A i Karel odešel do penze. Koupil si v Čechách byt, pendluje mezi Darmstadtem a Prahou, zařídil si profesionální studio a dělá arrangement kapelám. Pracuje taky s televizí. Jednou mi zavolal, jestli bych nechtěl koupit Rolls-Royce. Když jsem mu řekl, že se zbláznil on na to, „počkej, to je oldtimer, za dvacet pět tisíc eur! Patří jednomu známému herci. Taky bys ho mohl někomu nabídnout v Německu, když sám nemáš zájem?“
Posléze jsem se s tím hercem seznámil osobně a jsme už léta dobří kamarádi. Jeho žena má produkční firmu a občas mi zavolá, jestli chci přijít na ten a ten koncert, že mi vstupenky mi nechá na pokladně.
Jednou jsem šel takhle na vánoční koncert do divadla Broadway. Vzal jsem s sebou jako obvykle synovce, ale ne BRÝLE! Ty jsem nechal ležet u nich v jídelně na stole.
Seděli jsme právě tak daleko od jeviště, že jsem třeba Štefana Margitu poznal, až když začal zpívat. Tak jsem se nudil a lelkoval.
Vedle mě seděla usměvavá slečna. O přestávce mě oslovila, jestli je její dojem, že mě ten koncert moc nebaví, správný? Vysvětli jsem jí mojí prekérní situaci, načež se začala smát: „Dovolte, abych Vám představila moji maminku. Její brýle leží na armatuře auta na parkovišti.“
Vzniklo z toho další nádherné přátelství a když mi Jarmila prozradila, že provozuje indické tance, a její soubor se jmenuje Bollywood, začalo mě to evidentně zajímat a slíbil jsem jí, že až bude mít nějaké obšírnější vystoupení, přijedu se do Prahy podívat.
Foto s laskavým dovolením Jarmily Chromíkové
Tak tedy 2. listopadu budu konečně sedět a užívat si něco, co jsem ještě nikdy v životě neviděl.
Samozřejmě se mnou zase pojedou moji oba synovci.
A Vy? Přijeďte také! Máte to určitě blíže, a ne jako já 700 kilometrů. Alespoň se spolu poznáme osobně, a ne jenom přes příspěvky k blogům!
Uvidíte rozmanité indické taneční styly a šťavnaté choreografie v překrásných kostýmech přímo z Indie v podání českých i zahraničních hvězd z Polska, Belgie a samozřejmě Indie od sólových vystoupení, přes komorní obsazení až po početné soubory.
BOLLYWOOD FIESTA
Místo: divadlo Rokoko
Čas: neděle 2.11. v 18:00 - 19.30 (vstup do divadla již v 17.00 - bude připraven stolek s indickým zbožím a možnost ochutnat indické lahůdky)
Vstupenky na pokladně divadla
https://www.mestskadivadlaprazska.cz/…ta/ či přímo ve studiu Naplno Dance & Yoga centre
Máte-li zájem také o vzdělávací část, celý víkend 1-2.11. budou probíhat taneční semináře s vynikajícími lektory. Plakáty naleznete v příloze.
Více se dozvíte také na sociálních sítích:
FB: https://www.facebook.com/…nts -
Instagram: @bollwood_fiesta_prague
nebo přímo na recepci studia:
+ 420 608 484 063 - na tomto čísle Vám také rádi sdělí systém slevových
balíčku na všechny části festivalu.info@studionaplno.com
Web info: https://www.studionaplno.com/…25/
Přihlášení na lekce: https://naplno-dance-yoga-centre.reservio.com/…-27
Promítání filmů bude probíhat 30.10 - 2.11. v kině Světozor, vstupenky lze získat online nebo přímo na místě.
Program filmů: https://www.bollywood.cz/…ram
Těšíme se na Vás!
Bc. Jarmila Chromíková, Dipl. um.
Bollywood fiesta – autorka
Bollywood Naplno - umělecká vedoucí
choreografka, lektorka, tanečnice
A budeme se spolu smát!
Antonín Jelínek
Nový řád světa? Proč ne, dyť lidí je na světě jako máku …
Perex se píše proto, aby upoutal případné čtenáře do takové míry, aby četli dál. Já nikoho animovat, aby četl dál nechci ...
Antonín Jelínek
Dříve není dnes, a kočka není pes a …
Perex se píše proto, aby upoutal případné čtenáře do takové míry, aby četli dál. Já nikoho animovat, aby četl dál nechci. Čtenář rozhodne sám ...
Antonín Jelínek
… ste nám zabili strejčka, tak my vám za to dáme přes držku!
Já tady, do perexu nic psát nechci! Kdo chce, tak si to přečte. Kdo nepřečte, bude toho jednou určitě litovat ...
Antonín Jelínek
Miroslav Donutil a náhoda (?)
Já tady, do perexu nic psát nechci! Prý se tím nalákají případní čtenáři na můj blog, ale já nikoho lákat nechci. Kdo chce, tak si to přečte. Ahoj!
Antonín Jelínek
FC Rudná
„To je ale blbost, co mi tu vyprávíš,“ urazil se Jakob. „Asi jo. Chci tím jen projevit svůj údiv nad tím, že ...
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Češi jsou ve spoření konzervativní. Na účtech syslí ekvivalent poloviny českého HDP
Pokud jde o nakládání s penězi, jsou Češi jsou proti jiným národům stále silně konzervativní. Na...
Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese
Premium Ve volebních programech hned několika stran se objevily plány na zestátnění energetického gigantu...
Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory
Premium Každé ze čtyř dětí porodila Kateřina Buřičová doma. Není sama. Podobně se rodí v Česku až tisíc...
Francie ve varu. Masivní protesty neustávají, Macron se zdá být na odpis
Premium Takové protesty nezažila Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, dlouhé roky. Stály vlaky...
Prodej světlého bytu v Lanškrouně, poblíž centra města
Škroupova, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí
3 180 000 Kč
- Počet článků 101
- Celková karma 11,48
- Průměrná čtenost 279x