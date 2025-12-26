Bondi Beach a 1.000 let ...
Tony
Přeju Ti a cele Tvé bohatě rozvětvené rodině co nejpříjemnější prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2026.
Jak asi víš, v Sydney došlo k ošklivé teroristické akci na Bondi Beach. Národ je z toho šokovaný a i vice než týden po tom co se to stalo se skoro pořád o ničem jiném nemluví, v mediích, v parlamentech v Sydney a v Canberře, ba i mezi lidmi na ulici. Hodně se tu toho asi v příštích měsících změní.
My přežíváme jak se dá, podobně i naší známí, přátelé a kolegové na universitě a v okolí. Je to zvláštní doba a z toho co se děje ve zbytku světa nemám zrovna nejlepší pocit. Musíme ale doufat, že ten příští rok bude lepší.
All the best,
Vladimir
Ahoj Vladimíre a díky za zprávu.
Ano, víme a pláčeme s Vámi.
Má úvaha je následující: Muslimové žijí v čase, který my, (tak zvaná) civilisovaná (?) společnost žila před tisíci lety. To zase křesťané pobíjeli všechny tak zvané pohany, nekřesťany. O pár set let později potom Španělé téměř vybili americké domorodce. A zase o pár set let později, praktikovali běloši to samé a s jednoduchým heslem „Dobrý Indián je mrtvý Indián“ a zmocnili se severní Ameriky. (Jako vedlejší produkt vznikl ‚Vysoce morální všemohoucí, vševědoucí a všemocný ‚stát.)
Křesťané z toho vyrostli. Oni, muslimové to ještě mají před sebou. Doufejme, že to nebude trvat tisíc let, jako to trvalo křesťanům, než přišli na to, že je to špatná cesta.
A vinen je kdo? Náboženství! Ano, náboženství. Drtivá většina válek a vražd se vždy děla kvůli rozdílným náboženstvím, tedy kvůli rozdílným bohům
Doporučuji Ti si poslechnout moji skladbu:
„A ty to víš …“, zde odkaz na YouTube.
Má málo shlédnutí? Ano: Lidi se dnes velmi málo, až vůbec ne, zajímají o problémy a osudy jiných lidí.
Kolegové muzikanti mě varovali, „… dnes protestní songy nikdo neposlouchá, raději si poslechnou růžový svět, který opěvuje například Taylor Swift.“
Ne, - neomlouvám šmejdy, kteří zabíjejí naprosto nevinné lidi. Proto také neomlouvám počínání Izraelců. A Putina. A – jiných a jiných. Podle mě je fakt, že s nenávistí k lidem jiné víry, barvy pleti či národnosti se člověk nerodí, ale vychovává! Nebo formuje.
Kdyby, ku příkladu, se ten atentátník na Bondi Beach v Sydney v Austrálii, na planetě Země, v naší Galaxii, narodil třeba u nás, v Praze v Košířích, byl by za prvé zřejmě nevěřící a za druhé by nevraždil lidi jiné víry.
Antonín Jelínek
