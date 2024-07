A teď o něčem jiném

Číst smyšlené satirické povídky, byť jsou často psány podle skutečných lidských příběhů, začne být nudné,

když je toho moc. A všeho moc škodí, praví jedno české přísloví.

Apropos české přísloví: Všimli jste si, jak často se u nás používá přívlastku ´české´? A jak jsme na to pyšní? České pivo, český holky, zlatý český ručičky a tak dále …

Vladimír Menšík kdysi řekl: „Já byl jednou pozvanej na nějakej mejdan na Moravu. Konalo se to v hlubokém chladném vinném sklípku a já“, vyprávěl Laďa, „si dal slib, tedy slib, prostě jsem si řekl: Laďo, ty seš furt takovej ukecanej, zkus taky jednou mlčet. Seď a mlč, až tím budeš nápadnej. A tak jsem v tom sklípku tak seděl a mlčel, ovšem jen do okamžiku, když jeden cápek řekl: Já byl včera v Kunicích … - a já mu na to hned odpověděl a já ve Znojmě! A už mě nikdo nezastavil.“

Tak já to mám podobně a často jsem pobízen, abych ty moje vyprávění ´hodil na papír´.

Což tímto dělám.

Ꚛ

Naše rodina jsme od nepaměti Pražáci, takže i já jsem strávil mládí v Metropoli a trpěl jsem tím celý život

Mé krásné mládí jsem prožil tak říkajíc na ulici v jedné košířské partě.

Když jsme začali dorůstat v chuligány, titulovali jsme se: Ty vole, jasně vole, tý vole, fakt vole, di do hajzlu vole a podobně.

Vymýšleli jsme nejrůznější hovadiny. Například vyskakovat za jízdy z tramvaje.

Za našeho mládí jezdily sice už moderní tramvaje T1 ale nebylo jich ještě moc. Oni ani nebyly nijak atraktivní, tedy pro nás. Po nástupu se dveře zavřeli, -šš- a bylo to. Rakev na kolečkách.

Oproti tomu staré tramvaje, Ringhofferovky, byli konstruované přesně tak, jak jsme to potřebovali.

Neměli dveře, které se po nástupu cestujících zavřeli a pro výstup otevřeli. Protože všechny dveře na pravé straně od motoráku až po vlečňák byly permanentně otevřené, dalo se za jízdy prima vyskakovat nebo naskakovat.

To bylo samozřejmě zakázané a posádky tramvají s námi, s moderními Hobo, vedli kvůli té naší ´zálibě´ urputný boj.

Bydlel jsem u rodičů a teď odbočuji, v Košířích, v malém pavlačovém domě na Plzeňské ulici, přímo naproti hornímu vchodu do kina Lido.

Plzeňská ulice začíná na křižovatce u Anděla. Za bývalou Smíchovskou pekárnou začne celkem prudce stoupat až Mlynářce. My jsme bydleli pár desítek metrů před koncem stoupání, kde se Holečková ulice vlévala do ulice Plzeňské. A tam už začínala rovina, napravo Mlynářka, nalevo škola Na Plzeňské. Jezdily k nám tramvaje devítka a patnáctka. Na štěstí ne ty nové, moderní -šš- ale staré poctivé otevřené Ringhofferovky.

Dům, ve kterém jsme bydleli, stál mezi stanicí u Tyrše a stanicí u Klamovky, takže na úrovni vchodu do našeho baráku už byla tramvaj značně dýchavičná a mlela z po-sledního a právě tam, můj o dvanáct let starší bratr Láďa, plavně vyskakoval.

Vyskočit z jedoucí tramvaje tak, aby to působilo elegantně a zároveň ležérně, je stejně tak důležité, jako to, abyste si přitom nenamleli hubu. Musíte prostě vyskočit ve směru jízdy a po dotyku chodidel s vozovkou co nejrychleji utíkat pryč od tramvaje a zároveň zpomalovat.

Frajeři, jako byl můj brácha si uměli výskok vypočítat tak, aby se zastavili přesně tam, kde chtěli. Třeba před vchodem do domu.

Proč vyskakovat z jedoucí tramvaje, když chabých padesát metrů před výskokem byla tramvajová zastávka odkud se dalo pohodlně odťapat k našemu domu? To byla pro košířského frajera věc cti! To se muselo!

A vůbec: To by byla pěkná ostuda, kdyby se po Košířích rozkřiklo, že se můj brácha belhá domů pěšmo jako nějaký stařík.

Ꚛ

Jednou na podzim, venku už byla tma, mě maminka vrazila do plechové vany a drbala ze mě špínu, když se otevřeli dveře a vešel špinavý bezdomovec. Měl krvavé oko a odřený obličej. Napadal na jednu nohu, kapalo z něho bláto a špinavá voda. Maminka vyjekla, přikryla chrabře svým tělem plechovou vanu a třásla se na celém těle. V tom vešel do kuchyně otec. Rychle zhodnotil situaci a řekl: „Ty vole, jak to vypadáš? A cos to vyváděl?“

Stalo se následující: Košířský frajer, tedy můj brácha, vyskočil jako už před tím tisíckrát, z tramvaje číslo devět. Bylo už pozdě, a on si v té tmě nevšiml, že právě před naším domem byl výkop silnice. Vyskočil, padl do skoro meter a půl hlubokého, čerstvě vykopaného příkopu, který kvůli opravě silnice přes den vymodelovali kopáči národního podniku Silnice-Praha.

Ꚛ

Ale o tom jsem vlastně ani psát nechtěl. Kde jsem to tedy přestal? Už vím, - jak jsme rostli do chuligánů a začali používat slovo vole.

Vyskočil jsem jednou ve Vodičkové ulici u Jámy, kousek za dívčí školou z tramvaje a jak jsem doutíkával, zabořil jsem se hlavou přímo do břicha příslušníka SNB, který postával na chodníku. To už jsem byl starší, tak kolem šestnácti a z jedoucí tramvaje jsem nevyskočil ani tak z frajeřiny, jako z nouze. Jel jsem na zkoušku do divadla ABC. Den před tím jsem měl rande s dívkou mých snů, měl jsem toho plnou hlavu a zapomněl jsem vystoupit.

„Ták, mladej, prosil bych občanský průkaz a deset korun pokutu.“ Dost peněz, když si člověk představí, že krabička cigaret přišla na dvě koruny a jeden lahváč na korunu čtyřicet.

Ꚛ

Na vyskakování z elektriky mám ještě jednu vzpomínku.

Když mi bylo dvanáct let, jeli jsme odněkud s klukama zastávkou U Zvonu jsme začali postávat na zadní plošině posledního vozu vlečňáku, jako výsadkáři před výskokem z letadla.

Průvodčí nás nedůvěřivě pozoroval a když bylo jasné, co máme v úmyslu, rozeběhnul se k nám se zřejmým úmyslem nám v tom zabránit. Ale to už jsme začali vyskakovat. Já byl poslední. Průvodčí mě chytil za rameno, já skočil a on, jak mě držel, musel se mnou. Jsem si na sto procent jistý, že to byl první tandemový výskok na světě vůbec. Světová novinka.

Jak jsme vyskočili, tak on se mě v pudu sebezáchovy pustil. Zřejmě nebyl dobrý skokan protože zaškobrtl, chtěl to vybalancovat, ale neměl štěstí. Brašna s penězi, kterou měl jako každý průvodčí kolem krku mu vylítla k bradě, obrátila se dnem vzhůru a všechny mince se vysypaly na ulici.

Já to bohužel neviděl, protože se to všechno odehrávalo za mými zády. No, zdrhli jsme. Když jsme se vydýchali, tak mi to kluci barvitě líčili a smíchu bylo až až.

Až, - až jsem přišel večer domů.

Vyběhl jsem křepce do čtvrtého patra a tam už jsem hned mezi dveřmi dostal přivítání od maminky. Třímala v ruce rákosku a řezala mě. Ne dlouho, ne moc ale překvapení bylo na její straně.

Když jí z začala bolet ruka a trochu se uklidnila povídá: „Abys věděl, ten průvodčí je kolega paní Vonáskové z druhého patra a bydlí vedle nad Konsumem. Zítra se mu půjdeš omluvit.“

Ꚛ

V devět a šedesátém jsme rozhodli emigrovat do Kanady. Abychom si mohli pořídit co nejvíce valut, musel jsem si najít předobře placené místo.

Řidiči tramvají vydělávali v té době víc než prezident republiky a náborová odměna činila neuvěřitelných deset tisíc korun! Přihlásil jsem se a tady se kruh uzavírá. Ze skokana se stal tramvaják

Stát se řidičem tramvaje nebylo ovšem jen tak: Nováčkové museli nejdříve absolvovat čtrnáctidenní kurs průvodčího a potom jezdit dva měsíce po Praze, aby se při prodávání lístků naučili poznávat trasy. To nebylo atraktivní, nikdo se do toho moc nehrnul, ale mě to bavilo.

Když jsem už jezdil jako řidič, bral jsem rád záskoky a i průvodčího.

V prosinci, dva dny před Štědrým dnem, jsem zatahoval, jak se v tramvajáckém žargonu říká. Přijel jsem s osmnáctkou do Motolské vozovny a odevzdal na dispečinku pracovní výkaz.

„Toníku,“ kývnul na mně hlavní dispečer pan Kohout, „Vybouchnul mi průvodčí na devítce. Nevzal byst to?“ Věděl že beru všechno tak ani nečekal na odpověď a už mi podával brašnu s penězma a kleštičky na označování jízdenek. Dělalo to šestkrát Motol – Ohrada na Žižkově a můj řidič byl Rudla, kolega z řidičského kurzu.

Jeli jsme pátou, předposlední jízdu. Na křižovatce u Anděla, směrem od Motola, jsme po nástupu cestujících na stanici před Synagogou, zabočovali do Štefánikové ulice, když nám na křižovatce, přesně uprostřed složitého kolejiště, vypadla kladka. Nic dramatického, kdyby před chvilkou nezačal padat sníh.

Kladku musel nahazovat průvodčí z motoráku a tak nic naplat, musel jsem ven do toho marastu. Rutina: Stáhnout provazem kladku pod drát elektrického vedení a nasadit ji. Silné pružiny ji zespodu tlačí na vedení a může se jet dál.

Vše probíhalo hladce, nasadil jsem kladku jako vždycky ale tentokrát se vysmýkla, vyletěla kolmo nahoru, provaz se mi vysmekl z rukou, vyletěl nahoru za kladkou a já šel k zemi. Brašna s penězma se obrátila dnem vzhůru a všechny mince se rozprskly do rozbředlého sněhu. Okamžitě jsem si vzpomněl na toho průvodčího, jak se mnou tenkrát na stanici U Zvonu vyskočil v tandemu a já byl pak bit.

Stáli jsme na křižovatce tak šikovně, že jsme zablokovali celou tramvajovou dopravu. Tramvaje dojížděli ze čtyř světových stran do křižovatky a nemohli pokračovat dál v jízdě. Neustále jich přibývalo a za chvíli už nemohli jezdit ani auta.

V tom zmatku jsem v mokrém sněhu sbíral mince a dispečer byl z toho na mrtvici. Měl na rohu křižovatky takovou boudu s telefonem a kontroloval časy příjezdů a odjezdů. Takových dispečerských stanovišť bylo po Praze spousty. Když viděl tu spoušť, přiběhl ke mně a začal mě pobízet, ať už s tím hledáním peněz přestanu, že blokuji celou křižovatku.

„Klidně“, povídám. Když mi to manko zaplatíte, pojedeme dál.

Můj řidič a kamarád Rudla vylezl z motoráku:

„Prosím tě, co tady blbneš? Vykašli se na těch pár drobných, nasaď kladku a odpálíme. Kolik jsi v tý brašně vůbec měl?“

„Jedeme předposlední, pátou rundu, tak odhadem, takových tisíc čtyři sta v drobnejch!“

Rudla smutně nastoupil zpátky do motoráku a kroutil hlavou.

„A dokud to všechno neseberu“, oznámil jsem vztekle pasažérům, kteří vystupovali z tramvaje aby se podívali, co se děje a proč se nejede, „a dokud to všechno neseberu, tak se dál nepojede!“

A stala se věc vskutku nevídaná: Lidé začali sbírat se mnou a zanedlouho byla brašna tak napěchovaná, že ani nešla pořádně zavřít. Usoudil jsem, že už jsem určitě na svým. Nasadil jsem, - tentokrát bez potíží – kladku, řidič Rudla cinknul nohou na zvonec a vyjeli jsme.

Když jsem pak ve vozovně udělal inventuru brašny, bylo v ní o sto osmdesát korun víc.

Ergo, museli někteří cestující kromě toho, že hledali mince ve sněhu přispívat i ze svého. Jen aby už se jelo dál.

„Tak vidíš, že všechno zlé je pro něco dobré“, rozumoval Rudla, když jsme těch sto osmdesát korun už několik večerů propíjeli v hospodě.

Ꚛ

Oskar, můj chlupatý zrzavý kocour pootevřel jedno oko: „To byli moc hodní pasažéři. Jinak bys byl na tý křižovatce dodnes!“