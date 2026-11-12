Ztratila jsem kocoura a kus svého srdce
Znala jsem ho 14 dnů a stejně mám pocit, jako bych ho měla roky. Černobílý kocour, kterému kamarádka kvůli fleku na čumáku říkala Hitler. Byl to miláček. Jo, malej ho trochu proháněl, ale ani jednou ho neseknul. Mě občas kousnul, ale to bylo z lásky a při hře. Měla jsem s ním velké plány, po 7 letech jsem konečně (i přes mírný odpor manžela) měla svou kočku. Chtěla jsem s ním dělat felinoterapii a chodit k osamělým lidem.
Kdybych mohla brečet, tak bulím. Kvůli psychopráškům, které beru, už 10 let nebrečím. Stabilizují náladu a očividně i emoce. Je mi smutno. Dnes jsem strávila dopoledne obcházením sousedství a koukáním do škarp podél cesty, jestli ho nesrazilo auto. Taky jsem prolezla pár křovisek v blízkém okolí, jestli tam někde neleží bez pomoci. Je mi to líto. Fakt hodně. Pořád v koutku duše doufám, že se vrátí, ale šance se s každým dalším dnem zmenšuje. Dneska večer jsem mu dala čerstvé žrádlo do mističky před domem.
Proč jsem se tak upnula na kocoura? Sama ani nevím, ale láska k zvířatům je v mém srdci od útlého dětství. Tak jako můj syn miluje stroje, tak já miluju zvířata. A kočku jsem si vždycky moc přála. Kocoura, co jsem měla, jsem po svatbě nechala u rodičů a dlouhých 7 let jsem byla bez kočky. Náhodou při návštěvě kamarádky jsem dostala kocoura s full výbavou. Manžel se synkem byli na pár dní pryč, tak jsem si rozechvělá přivezla kocoura na tajňačku. Na zkoušku, že uvidím, jak to bude dávat s naším zvířectvem. A dával. Na ty promazlené večery nezapomenu, byl to takový balzám na duši.
Já jsem vlastně zjistila, jak moc mi kočka chybí, až když jsem si tohodle chlupatýho kamaráda přivedla domů, ležel u mě a předl. Spadnul ze mě všechen stres a úzkost. Byl to můj terapeutický kocour. Je mi opravdu smutno, že bych o něj měla přijít. Připadám si, jako kdybych ztratila dobrého přítele. Což se mi stalo před rokem, kdy zemřela moje blízká kamarádka. Vím, srovnávat ztrátu kočky a ztrátu kamarádky je nesrovnatelné, ale to prázdno ve mně mi to dost připomíná. Dokonce jsem po letech vytáhla můj felinoterapeutický batoh a doplnila potřebné věci a opravdu jsem s Panem Kocourem plánovala od ledna navštěvovat osamělé lidi a povídat si s nimi.
Co dál? Minimálně ještě měsíc budu doufat a trápit se. Pak uvidím. Nevím, jestli manžel na dalšího kocoura přistoupí. A pokud ano, už to nebude ten, kterého jsem ztratila. Měla jsem s tebou velké plány, ale ty ses rozhodl jinak. Možná ti vadil ten věčný ruch u nás v kuchyni, které způsobuje náš syn. Možná ti vadil náš pejsek. A možná nic z toho a jen jsi přeběhl silnici v nesprávnou dobu. V mém srdci budeš mít místečko pořád, i když jsem tě znala jenom chvilku, Pane Kocoure.
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