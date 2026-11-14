Proč jako máma nemám čas pro sebe
Včera jsme si večer povídali. Bavili jsme se o tom, co plánujeme. Ono se moc plánovat nedá, když je malej nemocnej. A manžela pozval kamarád do sauny (na 4 hodiny) no prostě chlapskej pokec a odpočinek. Řekla jsem, že jo, že budu s klukem, ale chci dopoledne alespoň 2 hodiny pro sebe. A může mi někdo vysvětlit, proč ty moje dvě hodiny vyšly zrovna na nákup a přípravu oběda, zatímco jeho 4 hodiny budou prostě 4 hodiny pro sebe. Tak mě to sere. Není to fér.
Ano, mohla jsem jako krkavčí matka objednat pizzu nebo kebab. Ale za prvý, malej to moc nemusí, tak jsem raději obětovala hodinu času a pustila se do vaření. No a půl hodiny mi zabral nákup, abych měla z čeho vařit a ještě v doprovodu prcka, takže jsme z obchodu odcházeli bohatší o jedno autíčko (prostě jsem měkká. Proč vůbec v supermarketu prodávají autíčka?!). No zkrátka ze dvou hodin mi zbyla půlhodina, kterou věnuju psaní tady týhletý litanie, protože jsem vzteklá, nasraná a ublížená.
Proč fakt, že jsem ženského rodu takto nechutně diskriminuje volný čas? Jasně, někdo namítne, máš to takový, jaký si to uděláš. Ale já už nemám sílu se dohadovat a vyjednávat. Jsem pořád ještě nemocná a nejradši bych ležela v posteli. Koš na prádlo ale neuvěřitelným způsobem překypuje, rodina je hladová a já jsem ten, kdo se postará. Moc bych si přála, aby se taky někdo postaral o mě. Bez toho, abych si musela říkat, prosit, škemrat nebo vyjednávat.
Dneska je to kratší, protože musím nakrmit rodinu.
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