Obluda v brýlích
Takže moji milí hejtři, už mi není 14, aby se mě vaše komentáře dotkly způsobem, který by mě zraňoval, spíše to beru jako jakýsi sociální experiment. Mám 300 sledujících, ovšem příspěvky v brýlích mají dosah jako nejlepší influenceři. Ano, mám tam většinou podporu, ale poměrně často mě komentující označují za obludu či zrůdu, většinou profily, které jsou natolik sebevědomé, že nemají ani profilovou fotografii. Proč asi.
Ano, nosím (velmi zřídka) brýle a mám vysoké čelo. Díkybohu za něj, protože uvnitř je velký mozek, který očividně určité části z vás chybí. Docela se zamýšlím nad tím, jak může být prostředí sociálních sítí toxické. Ne, nesdílela jsem svoji nejlepší fotku, nepózuji ve správném úhlu a nemám zrovna vystajlovaný účes. Chtěla jsem sdílet realitu, která dnes v době AI trochu chybí. Očividně realita některé z vás děsí natolik, že mají potřebu mi psát dotaz, zda nejsou moji rodiče sourozenci nebo že na moji tlamu je potřeba zbrojní průkaz.
Nejde o mě, já se tomu umím zasmát a pustit to. Ale dnešní teenageři asi takový nadhled (způsobený prožitými zkušenostmi) nemají. Kdyby se mi toto stalo v mých 14ti letech, asi bych se bála vylézt na ulici a zavírala bych se doma, aby mě někdo náhodou neokomentoval. Jo, počkejte, vlastně tohle přesně jsem ve 14 dělala. Hejtři nebyli online, ale říkali mi to do očí nebo si to šuškali za mými zády. Vlastně to byli docela borci, chtěla bych vidět kohokoli z těch online hejtrů, jak by mi to řekl do očí s brýlemi. Začala jsem se stahovat do sebe natolik, že jsem byla ve svých 17ti letech poprvé hospitalizovaná na dětské psychiatrii. Za moji duševní nemoc nemůžou ti, co se mi posmívali a ani je neobviňuju, ale nějaký podíl tam bude. Vyrůstat s tím, že jsem zrůda (jenom proto, že nosím brýle s tlustými skly) je náročné.
A když už jsme u té šikany, úspěch se neodpouští. Dalším oblíbeným motivem byly mé znalosti. Občas ještě teď slyším „Šprtko!“ což mě teda úspěšně pronásledovalo i pět let na vysoké škole. Naštěstí při studiu doktorátu se to už trochu naředilo. Takže vlastně ano, šikana v různé podobě mě pronásleduje celý můj život. Lidé jsou hloupí, závistiví a zlí. To je holt lidská vlastnost. A když jsem si teď zpětně procházela komentáře u mojí fotky, bylo tam vlastně i docela dost podpůrných komentářů, kteří mi psali, že mi to v brýlích sluší. Nebo alespoň, že si z hejtrů nemám nic dělat.
Tady je ještě jeden osobní vzkaz pro ty, co za svou zábavu považují urážet druhé: Nejprve si dej na profil reálnou fotografii a své celé jsméno, jako to mám já, aby byla komunikace rovnocenná. A pak mi to řekni do očí, frajere.
Anna Skalová
Bezlepkovou a bezlaktózovou
„A máte nějakou dietu?“ ptali se mě na příjmu na psychiatrickém oddělení, když jsem byla úplně mimo. „To bude asi pěkně hnusný,“ řekl mi pan doktor, co mě přijímal. Bylo.
Anna Skalová
Můj manický buldoček
„A to je nějaká speciální rasa?“, ptal se mě můj psychiatr, když jsem mu o Frankie vyprávěla. Ne, není, prostě jsem si jí pořídila v mánii a jela si pro ní starou felicií přes půl republiky.
Anna Skalová
Dostat do něj sirup je jako...
...boj se zuřivým tygrem. Chuť sirupu bezpečně rozezná schovanou v čemkoliv a pak to drží v puse a plive ven. Hacky z internetu nefungujou a já pomalu propadám zoufalství.
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