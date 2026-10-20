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Můj manický buldoček

Anna Skalová
„A to je nějaká speciální rasa?“, ptal se mě můj psychiatr, když jsem mu o Frankie vyprávěla. Ne, není, prostě jsem si jí pořídila v mánii a jela si pro ní starou felicií přes půl republiky.

Sedím a pozoruji svou buldoččí seniorku, jak si na zahradě užívá podzimního sluníčka. Už je jí deset let a stejně dlouho je to od mojí poslední mánie. Vzpomínám, jak jsem se tenkrát vlastně cítila, co mi běželo hlavou. Velmi dobře se pamatuji na ten jarní podvečer, kdy jsem jela autem na kolej a koukala do zapadajícího slunce a pomyslela si, „ten chlap by stál za to.“ Bum! A najednou jsem se zamilovala.

Naprosto nevhodně (na to mám asi talent), naprosto šíleně. Stav zamilovanosti mě provází všemi mými mániemi. Za svůj život jsem zažila tři a ta poslední, před 10ti lety, byla ze všech nejhorší. Následoval ji totiž rok a půl deprese, kdy jsem se marně snažila poskládat si svůj život z těch střípků zase dohromady. A zvládla jsem to, navzdory tomu, že už jsem ani nedoufala.

Ale zpátky k zamilovanosti. Je to citový stav, který bych určitě zmínila, kdybych měla někomu, kdo to nezažil na vlastní kůži, popsat mánii. Ne nadarmo se říká „bláznivě zamilovaný“, člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama, lítá v oblacích, má potřebu dotyčného neustále vidět nebo mu psát stovky zpráv, je jím posedlý, dělá divné a odvážné věci, které by jinak nedělal.

No a přesně tohle děláte v mánii, navíc vám všechno dokonale dává smysl a nemáte pocit, že jste divní nebo nemocní, i když se tak chováte a vaše okolí na to (často marně) poukazuje. A to, že si to uvědomíte (včas) a dokážete zatáhnout za záchrannou brzdu je opravdu nadlidský výkon. Přesně tohle se mi stalo koncem srpna. Po 3 dnech, kdy mi bylo krásně a měla jsem hlavu plnou plánů mi najednou zablikala varovná kontrolka, pozor, to by mohla být mánie. Závažným znakem byly změny spánku. Normálně usnu hned, jak se dotknu polštáře, nyní jsem dvě hodiny přemýšlela a nedokázala vypnout mozek.

No a co s tím? Radikálně jsem omezila své aktivity, kofein a alkohol. Pouze nejnutnější minimum (práce a synova školka) a všechno, co šlo odložit a posunout jsem odložila. Poprosila jsem manžela, aby si víc bral malého na výlety a já mohla odpočívat. A povedlo se! Byla jsem tedy šíleně unavená, ale podařilo se mi zabrzdit nastupující mánii. Můj psychiatr i psycholožka měli dovolenou. Zvládla jsem to úplně sama a to na základě předchozích zkušeností s mániemi, které trvaly měsíc a déle a měly dalekosáhlé následky. Jak řekla ségra, jsem borka. Dost jsem se modlila, když jsem nevěděla, proč pořád přemýšlím nad tím samým a netušila jsem, jak ty myšlenky zastavit. A Bůh mi pomohl, dal mi náhled.

Tak jsem se jenom chtěla zamyslet nad tím, že některé dluhy našich psychických stavů si neseme životem dál (jako je moje milovaná Frankie) a některé můžeme zúročit jako zkušenosti, které nám pomohou zůstat v té příčetné části lidstva. Mě hrozně pomohla duchovní pouť, v září jsem šla pěšky z Klokot do Bechyně. A jo, potkala jsem prezidenta.

A vzkaz pro nás všechny, kteří jsme zažili opravdovou mánii? Dá se zabrzdit, i když bych nikdy něřekla, že to dokážu. Většinou je ale potřeba úprava medikace a někdy i hospitalizace. Obecně platí, čím dřív, tím snáz.

Opatrujte se a dávejte na sebe pozor.

Autor: Anna Skalová | úterý 20.10.2026 9:23 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Anna Skalová

Dostat do něj sirup je jako...

...boj se zuřivým tygrem. Chuť sirupu bezpečně rozezná schovanou v čemkoliv a pak to drží v puse a plive ven. Hacky z internetu nefungujou a já pomalu propadám zoufalství.

19.10.2026 v 10:03 | Karma: 0 | Přečteno: 8x | Diskuse | Osobní
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Anna Skalová

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Jmenuji se Anna Skalová a jsem duchovní peer konzultantka. Můj blog se věnuje každodenním situacím v životě ženy, matky a křesťanky, která již 20 let žije se závažnou duševní nemocí.

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