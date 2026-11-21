Kolik alkoholu je moc?
Než jsme měli synka, dávali jsme si večer víno u televize. Teď většinou usnu s malým, takže společně trávené večery jsou pro mne sice krásné, ale dost nedostupné. Tak si dám skleničku odpoledne, kdy už vím, že budeme doma. Ale jak to tak zkoumám, zjišťuju, že nemám k alkoholu úplně zdravý vztah. Třeba se na něj těším. Nebo jím zaháním špatnej den. A mám takovej pocit, že je to cesta do pekla.
Manžel mi říká, že si mám dát měsíc bez alkoholu a že snadno poznám, jak na tom s alkoholem jsem. Ale mě se nechce. Nemyslím si, že bych to nevydržela. Pár suchých únorů mám za sebou. Ale zkrátka mi to není pohodlné, protože… Proč vlastně? Asi proto, že alkohol mě potěší, když mám těžkej den. Snažím si to tady trochu zmapovat a přemýšlím, zda to nesouvisí i se společností a jejím přístupem k alkoholu a s rodinnou historií. Prostě dát si v podvečer trochu vína mi přijde fajn. Ale stejně fajn mi přijde i dát si hrnek dobrého čaje.
Možná odhalím nějaké vzorce ze své mileniálské puberty. Než jsme šli pařit na diskotéku, sešli jsme se v parku a udělali základ. Džus s vodkou v pet lahvi. Abychom se bavili a už moc neutratili za drahé drinky. Stejně tak u nás doma alkohol patří k rodinným oslavám a společným přípitkem to teprve začíná. V mládí jsme jezdívali slavit pár dní před silvestrem na chalupu a to byly teprve alkoholové žně. Tvrdé, měkké, bublinky. Cokoliv, co teče. Ráno jsme si uvařili čínskou polívku a otevřeli lahváče. A naše mladá těla zvládla takovou praxi několik dní za sebou. Dneska jsem po jedné dámské jízdě tři dny hotová.
A tak nyní, téměř na prahu čtyřicítky si nalejvám prosecco do skleničky a vzpomínám na své divoké mládí. A ne, pro domácí použití unavené mámy nemám skleničku na nožičce. Normálně to piju z dvoudecovky, jako buran. A ještě k tomu sama. Asi bych už si měla objednat léčbu. Teda aspoň myslím. Moje velká a blízká kamarádka, která ve svých třiceti deset let abstinovala, loni skočila pod vlak. Prostě ten život neustála. Zbyl po ní malej syn. Tak ještě z tohohle pohledu jedna výmluva. Radši si dám svoji dvoudecku po náročném dni než skončit na dva měsíce na psychiatrii. Co myslíte? Ačkoliv ta psychiatrie by mojí kamarádce zachránila život.
A na závěr otázka: Od svých 17 let beru psychiatrickou medikaci na kterou by se nemělo pít. No vlastně celou mojí alkoholovou dráhu piju na léky. Metodou pokus omyl jsem se naučila své limity. Už asi 10 let nepiju tvrdej, protože jsem na jedné party usnula za chůze. Na schodech. Dodneška mám jizvu, odnesla to jenom noha. Prostě poznám svůj limit, přes kterej nejdu, protože by to mělo smutný konec (a přes kterej jsem v minulosti mnohokrát šla a mnohokrát litovala). A doufám, že si tohle nepřečte můj psychiatr. Tak na zdraví!
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