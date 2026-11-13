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Kde se bere chaos a nepořádek?

Anna Skalová
Koukám na příspěvky uklízecích influencerek a připadám si jako v jiném světě. Jsou tam srozumitelný návody, který ovšem tváří v tvář bordelu okamžitě zapomenu. Ano, jsem bordelář. Pojďte se kouknout na moje věčné zápasy.

Máme doma v kuchyni fakt zázračný generátor nepořádku. Je to odkládací plocha uprostřed místnosti hned vedle dveří. Už jsou na ní 4 košíčky jako marní svědkové mé snahy to nějak zkrotit. Nezávisle na tom, jak často tuto plochu uklízím, je tam neustále chaos. Mám dokonce speciální košíček na šroubky a jiné kovové komponenty, které najdu na zemi a netroufnu si je vyhodit. Pak je tam velký košík na kosmetiku a mastičky, které se používají denně. Pak je tam košík na dopisy a dokumenty „nevím co s tím“. Prostě jako fakt jsem se snažila. Dokonce mám velkej koš s uchy umístěný uprostřed místnosti, který byl původně určen na věci, co patří nahoru, no reálně zmizel pod nánosy dalších věcí odhazovaných tamtéž.

Moje kamarádka tomu říká hot spots, tedy místa, kde se v průběhu každodenního běhu hromadí bordel. Mám pocit, že celá naše domácnost je jeden velkej, otáčející se a bující hot spot. Dokonce jsem chvíli přemýšlela, jestli nemám ADHD, když mám doma takovej bordel. Lákavá představa, ale nejspíš zase nemám výmluvu. Jediný místo, kde se pravda poslední dobou moc často nevyskytuju, a který udržuju v pořádku, je můj pracovní stůl. Ovšem zbytek pracovny je výbuch. A ne úplně mojí vinou.

Dneska, když přišla babička na kafe a já zrovna v kumbále trousila nadávky a balancovala na hromadě krabic hledajíc krabici (ironie?), malej v pokusu mě najít zdrhnul do ložnice. A brečel, tak šla babička za ním. A mě polilo horko, že uvidí Válendu. To velké písmeno si určitě zaslouží, neb je to svébytná bytost s rozvinutou inteligencí a jistým druhem humoru. Jinak je to prostě postel, která byla navíc a tak jsme ji šoupli do ložnice ke zdi a funguje jako univerzální odhazovací plocha na oblečení neboli máme na ní většinu skříně. Zhruba jednou měsíčně svoji překypující polovinu uklidím, jsou to většinou roznošené věci, ale i tak je nemilosrdně nacpu zpátky do skříně nebo koše na prádlo. Manželova polovina si za tu dobu už osvojila jednoduché komunikační strategie. Tu totiž pravidelně neuklízím a tak se tam vyskytují zajímavé geologické vrstvy. A moje odpověď na otázku „Nevíš, kde mám plavky?“ je jasná. Ano, vím a hodně štěstí.

Podobně jsem se marně snažila zpacifikovat neustále přibývající hromadu hraček. Máme systém, že část jich zavřu do krabice a na nějakou dobu schovám, aby pak znovu objevené dělaly radost. Máme úložné boxy, košíky, poličky. Dneska malej vyjadřoval svou nelibost tak, že si stoupnul na gauč a z velké dárkové tašky rozhazoval autíčka všude po obýváku. Když došly autíčka, což nějakou dobu trvalo, začal rozhazovat kusy stavebnice. Ale mám za sebou rodičovský úspěch hodný čestného doktorátu. Než jsme šli na vycházku, společně jsme kostky i auta uklidili. To se opravdu neděje často (a klidně mě za to kamenujte). Hračky většinou uklízím já v roli uklízecího robota, kdy synek drží v ruce ovladač. Až teď, když to píšu, si uvědomuju, že je něco špatně a trochu se stydím. A nebo manžel večer, kdy uspávám a dole je klid.

Taky poctivě třídíme odpad. Máme tašku na papír, plast a ostatní, většinou pet lahve, plechovky a kartony. Bohužel naší laxností se z těchto tří tašek stává obludná hromada všech výše jmenovaných surovin, která dorůstá velikosti slůněte. A vytřídit to vyžaduje notnou dávku trpělivosti, odvahy a odhodlání. Dneska malej roztřískal krabici na kostky, tak jsem ji zodpovědně přihodila na vrchol hromady (je to přece plast) a ona se sesunula a zablokovala dveře od špajzu. Bojovat s tímto smetištěm se dá pouze, když je čistý vzduch a nemáte dítě za zadkem. Takže to dělá manžel večer. No spíš nedělá. A nebo já, když je malej ve školce. A teď je nemocnej, takže hromada bují a roste.

Co na závěr? Jako bordelář si popřeji pevné nervy sobě i manželovi. Jako máma se zamyslím nad tím uklízecím robotem (doslova i přeneseně) a zkusím zjistit, kde se prodává. Jako dcera se budu snažit obývák s kuchyní udržovat ve stavu vhodném pro návštěvy – no ano, klidně si návštěvu pozvu i do vybuchlé kuchyně, protože je mi dost jedno, co si myslí a navíc mi jde o to si popovídat a téma určitě nebude uklízení. Jo teď jsem si vzpomněla, jednou přišla na návštěvu kamarádka, co luxuje 3x denně. A její pětiletá dcera odmítla vstoupit na naše schody, kde byl nános smetí s tím, že je čistotná. Tak to se i moje bordelářská povaha zastyděla. Ale to se děje výjimečně. Tak jo, zítra uklidím Válendu a zkusím vybojovat bitvu s tříděným odpadem ve špajzu. Držte mi palce.

Autor: Anna Skalová | pátek 13.11.2026 17:51 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Anna Skalová

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Jmenuji se Anna Skalová a jsem duchovní peer konzultantka. Můj blog se věnuje každodenním situacím v životě ženy, matky a křesťanky, která již 20 let žije se závažnou duševní nemocí.

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