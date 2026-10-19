Dostat do něj sirup je jako...
Nemocné dítě je pohroma moderních matek zvyklých podávat výkon a mít všechno pod kontrolou. Když mi sestřička řekla, že má být doma 14 dní, polilo mě horko. Jako jak 14 dní? Já musím pracovat. Já musím fungovat a ne být doma tak dlouho s usopleným dítětem. Navíc náš pan Citlivka odmítá jakoukoliv léčbu. Čaj s medem a schovaným sirupem proti kašli. „Vypij to, dokud je to teplý.“ OK, už to na stole chladne asi půl hodiny a mé pokusy dostat do něj alespoň trochu toho sirupu proti kašli jsou bezvýchodné.
Byli jsme pro něj v lékárně. Jel se mnou, protože odmítá doma počkat s babičkou. Tou Druhou babičkou, kterou nemá rád, ale která už je v důchodu a tak má kapacitu ho na chvilku pohlídat, než zajedu do lékárny pro sirup. „Ne, pojedu s tebou.“ Takže oblíkání, obouvání, cesta autem, v lékárně řev, že chce koupit růžový kufříček s vitamínama. Otevírání a zavírání dveří, které trvá 5 minut. Cesta domů. Brek kvůli kufříčku, kterej jsme nekoupili. Svlíkání, přemlouvání k vypití čaje. Vyplivnul ho.
A když konečně leží na gauči a kouká na pohádku, měla bych pracovat. Ale já na to nemám absolutně kapacitu. Navíc pracovní úkol, který mě aktuálně čeká, vyžaduje alespoň 2 hodiny nerušené práce. To není realné. Vysmrkat, dvanáctý pokus na vypití čaje, přikrýt dekou, kterou si odkopal a tak stáále dokola. Asi si zařídím ten ošetřovák, ať mám klid.
Moc jsem se radovala a slavila, že už konečně chodí do školky a bez breku a rád. A bum. Nemoce, soplíky, rýmičky. Tejden ve školce, tejden doma. O víkendu má být u babičky a my jedeme do wellness. Což asi nejedeme, protože dát babičce nemocný dítě se nedělá. Ale pořád v koutku duše doufám, že to bude do pátku lepší a my odjedeme. Moc jsem se těšila na chvíle bez malého. A hlavně do sauny. Ach jo.
Sbohem dovolená, sbohem práce, jsme nemocný. A tak mám vzkaz pro všechny maminky, který na podzim bojují s dětskými rýmičkami: Může být hůř, může to chytit i manžel. A nebo vy. Dopřejme si trpělivost, vyzbrojme se laskavostí a s láskou se starejme o ty naše malé i velké usmrkánky.
Anna Skalová
Můj manický buldoček
„A to je nějaká speciální rasa?“, ptal se mě můj psychiatr, když jsem mu o Frankie vyprávěla. Ne, není, prostě jsem si jí pořídila v mánii a jela si pro ní starou felicií přes půl republiky.
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