Chtěla bych být labutí
Pryč od problémů. Pryč od starostí. Pryč z každodennosti. A uvědomila jsem si, že jsem mnohem víc šnek než labuť. Nesu si na zádech domeček. Plný koleček. Akorát, že já ho nenesu na zádech, ale ve své hlavě. Říká se tomu mentální zátěž. A tíha to opravdu je. Když si vezmete OČR, ale zoufale potřebujete pracovat. Když se bojíte o své nemocné dítě. Když se během pracovní schůzky potichu plížíte dolů a posloucháte, jak si s tátou vedou. Když se každou chvíli modlíte, Pane, ochraňuj ho zvlášť intenzivně. Když chytnete od dítěte virózu, ale nemůžete si dovolit celý den proležet v posteli, protože… By se to bez vás zhroutilo.
Někdy je toho zkrátka moc. Jako dneska. Nemocná já, nemocný dítě, spousta práce, která je třeba udělat nebo alespoň zodpovědně odložit. A zabavit nemocný dítě? Jako už jsem tak zoufalá, že přemýšlím nad tím, že sáhnu do ukryté krabice v komoře, kde jsou schované vánoční dárky a alespoň jeden odtajním. Musím říct, že při zvládání mentální zátěže mi velmi pomáhá můj manžel. Dneska střídavě pracoval z domova a byl s námi a já si toho moc cením. Taky má v práci fofry a ten čas si prostě vybojoval. Ale měla jsem chuť zavolat na ty letící labutě, vemte mě s sebou… Alespoň na chvíli. Prosím.
Nakonec se mi podařilo utéct alespoň do pracovny a trochu se schovat před tím životem. Malej je s tátou a já si tady ve společnosti průduškovýho čaje vypisuju svoje bebí. Jo a babička se dneska stavila i přes riziko nákazy a přinesla malému magnetickou hru a chvilku si s ním hrála. Takže vlastně? Síť funguje. Problém je moje hlava. Nic, co bych nevěděla i předtím. Ale zkuste říct úzkostnému člověku, že jeho dítě možná bude muset do nemocnice a máte na pár hodin vystaráno. Jeho hlava se totiž zaměstná vytvářením nejděsivějších možných černých scénářů zahrnující skoro ve všech případech záchranku. Jak moc bych si přála být tou mámou, která řekne „Aha, a jak tomu můžu zabránit?“, zatímco já jsem se potácela v panický atace a nebyla schopná se na nic zeptat.
Takže jo, tím, co si táhnu ve svý hlavě jsem vlastně šnek. Jsem k tomu přirostlá a nejde to jen tak odstřihnout, jinak zahynu. Jak ráda bych svoje obavy poslala někam na dovolenou. Daleko, myslím, že na Srí Lance by si mohly tak na měsíc odpočinout. Ale bohužel je mám neustále mezi ušima. Jsem vděčná, že mám výkonnej mozek, ale někdy by mohl ubrat tempo. Kdysi jsem chodila s jedním týpkem, který byl mistr v salámismu. Jeho „No a?“ bylo pověstné. Nebylo to k životu, ale jsem přesvědčená, že by ho snad nerozhodilo, ani kdyby mu shořel dům. Nebo vytekla brzdová kapalina. Tak jako on byl extrém, mě by stačilo pět procent, abych taky mohla hrdě říct „No a?“
A to já neumím, snažil se mě to naučit, holt moje osobnostní nastavení se tomu vzpírá. Jsem člověk, který si plánuje, kdy bude plánovat. Jsem člověk, který počítá se všemi variantami a zoufale se snaží na všechny připravit. Jsem člověk, který bez řečí vytasí cestovní lékárničku (mám tři) a náhradní kalhoty pro případ, že byste se počůrali. Možná i kalhoty pro dospělého, pokud bych to vyhodnotila jako reálnou hrozbu. Co s tím? Tohle svoje zamyšlení ukážu v pátek své terapeutce. Protože já popravdě nevím a hlavu si neurvu (i když bych občas dost chtěla). Tak mi držte palce.
Váš šnek s ulitou na hlavě.
Anna Skalová
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