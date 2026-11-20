Buď připravena aneb prepperská máma
Vlastně kdesi hluboko uvnitř cítím, že ta politická situace není dobrá. A to jsem odfiltrovala veškeré zpravodajství, protože nehodlám platit pro mě příliš vysokou daň v podobě zhoršené psychiky, stresu a špatného spánku. I tak ke mně občas něco doteče. A jsem terčem vtipů na rodinných oslavách, protože absolutně nevím, která bije (většinou na téma Stardance, celebrit obecně nebo politiky). Ale mě to nevadí, raději vydržím pár posměšků, než být v nervu z věcí, které mohu pramálo ovlivnit.
Ale, právě prepperství mi dává do ruky nástroj, kterým mohu ovlivnit a to naše přežití v případě katastrofy. A to mi přijde fajn, něco podniknout a ne jen nečinně čekat. Tak jsem si to pár večerů studovala (máma pořád kouká do mobilu) a pak začala podnikat kroky. Mám seznam trvanlivých potravin a dalších důležitých věcí pro případ 72h bez proudu. Nakoupila jsem zásobu balené vody a skladuji ji ve sklepě. Na bazaru jsem objednala rádio na baterky. A pokaždé, když jdu nakupovat, zastavím se u regálu s konzervami a mrknu, co je zrovna v akci a pár plechovek přihodím.
Není to nic světoborného ani zvlášť finančně nákladného. Prostě mít doma promyšlenou rezervu pro případ nouze. Ještě mi chybí vyřešit čelovky a powerbanka se solárním nabíjením, což je větší investice, ale asi si ji budu přát k Vánocům. Dneska mi manžel přivezl kovový regál do sklepa, abych to měla kde skladovat. Můj cíl je do konce roku přemluvit manžela k sestavení regálu a mít hotovou zásobu na prvních 72 hodin. Tohle je totiž přesně to, co jako akční člověk potřebuju. Výzvu. Německo se dokonce chystá na 10 dní bez pomoci. Pro mě je to jasně čitelné, zjistit seznam byla otázka chvíle, zvlášť v dnešní době AI. Nervovat se nad světovým děním a vědět, že to nijak neovlivním, mi přijde zbytečné. Ale mít co dělat přípravami na chvíli, kdy půjde do tuhého mi přijde fajn. Skoro až se zlobím na manžela, že se o to tak málo zajímá a jediná jeho obava je, abych za to neutratila moc peněz. Jako za co? Že budeme mít co jíst? Že budeme mít dostatek pitné vody, na čem si uvařit a budeme v kontaktu se světem?
A co to způsobila? Jedna falešná reklama nabízející kompletní tištěnou podporu při přípravě na nouzové situace. Bylo to zajímavé reelsko o tom, že pán našel v antikvariátu ručně psaný sešítek s dovednostmi. Že je to falešné mi došlo, když mi začal nabízet spoustu dárků zdarma, navíc pán se jménem, který neexistoval. Tak díky, falešná reklamo, dovedla jsi mě k něčemu užitečnému. Vláda má na stránkách brožuru, kde vypisuje, jak se připravit na prvních 72 hodin. A je zdarma ke stažení. V rámci své širší přípravy si přeji k Vánocům dárkový set semínek, protože bych si ráda něco vypěstovala. Zatím mám pouze jeden bylinkový záhonek, který mi každoročně celý zaroste mátou a ostatní bylinky to vzdají. No tak bych chtěla zkusit třeba rajčata a okurky, Z paprik mám respekt, nikdy jsme je doma nepěstovali, ale uvidíme. A fazole, moc si přeju pěstovat fazole, mám na to krásné vzpomínky z dětství, kdy moje babička pěstovala pestrobarevné fazole a my je pomáhaly vylupovat z lusků a pak jsme si s nimi dlouhé hodiny hrály.
Co napsat závěrem? Můžete sledovat moji cestu na instagramu. A myslím si, že až na powerbanky je ta investice natolik nízká (kolik stojí konzervy v akci a balená voda?), že může být připravený opravdu každý. A bude se vám lépe spát. U nás na faře bydlí ukrajinská rodina, která si to už jednou zažila, když se evakuovali vrtulníkem z válečné oblasti. Já si myslím (podle střípků, které jsem zaslechla), že je rozumné být připraven. Alespoň na těch prvních 72 hodin. A preppery doporučovaná taktika, že pokaždé, když jdu nakoupit, vezmu pár konzerv je i nenáročná, jednoduchá a efektivní. Prostě se připravovat postupně. Protože to, že zažíváme klidné časy, ještě neznamená, že klidné zůstanou.
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