Bezlepkovou a bezlaktózovou
Ale pomohlo mi to v mnoha oblastech. Zaprvé, pokud nastoupíte na psychiatrické oddělení a nasadí vám antipsychotika, což se děje poměrně často, reálně vám hrozí, že až budete z oddělení odcházet, odnesete si 30 kilo navíc. Po některých antipsychotikách je zkrátka jako vedlejší účinek vlčí a neukojitelný hlad. A vy jíte, moc nad tím nepřemýšlíte, máte jiné starosti než jídlo. Máte hlad, tak jíte. Ale to není hlad vyvolaný vaším žaludkem.
Jak tedy po lécích nepřibrat dvouciferná čísla? Když jsem hospitalizovaná a šachujou mi s práškama – častokrát metodou pokus-omyl, prosím návštěvy, aby mi přinesli ochucené vody ve velkém množství. A když mám hlad, tak piju. Nebo kouřím. To druhé tu teď nechci detailně rozebírat, protože by to bylo na samostatný článek. Ale kouření při hospitalizaci je jedna z cest, jak to celé vůbec zvládnout. A nahlášení nesmyslných diet je také cesta, jak neodejít v oblečení o dvě velikosti větší.
Navíc jsem díky tomuto svému zjevně zcela psychotickém požadavku na diety odhalila, že mám opravdu intoleranci na laktózu. Sýry, jogurty dobrý, mlíko ne. A tak piju kafe bez mlíka, matchu si dělám z ovesného a z hospitalizace jsem odcházela ve stejné velikosti oblečení jako jsem nastupovala. A to jídlo? No nebylo to dobrý, bezlepkový chleba z nemocnice mne doteď občas straší ve snech. Moje guilty pleasure byla jít si nenápadně do jídelny vzít rohlík a druhým koncem plastové lžičky (nůž vám nikdo nedá ani příborovej) jsem si ho namazala máslem. A trochu posolila. Ach, mňam. Nebo mi návštěvy nosily klobásy, které jsem baštila v posteli po večerce a pak se sestry zlobily, že mám umaštěné povlečení.
Doteďka mám ve svojí kuchařce, která vznikala na ženském psychiatrickém oddělení, uložený recept na dobré nemocniční kafe: melta, kterou jsme dostávaly k snídani, jedna lžička nescafé, jedna žlička bezkofeinového nescafé a 4-5 cukrů. Vypít teplé, na kuřárně. Ono to kafe na psychiatrii fakt chybí. Máte svojí plastovou pikslu (skleněnou vám nedovolí) s rozpustným kafem přivezeným z domova a v určitou hodinu si můžete u sanitáře nechat zalít kafe. Ale je prostě hnusný. Proto kdykoliv jsem měla vycházky, chtěla jsem jít do kavárny na dobrý kafe. Nebo mi ho nosili nahoru, ale než se probzučeli několika dveřmi nahoru na oddělení, skončila půlka kávy na zemi.
Na závěr? Myslím si, že téma přibírání po lécích je velmi palčivé a málo diskutované. Většina lidí se zkušeností s duševním onemocněním (a znám jich fakt hodně) má nějaká kila navíc. Někdo víc, někdo míň. Ale nemají finance na odbornou péči a poradenství a přitom ji potřebují, protože pokud se potýkáte se závažnými problémy a lék, který vám má pomoci, vám zároveň další závažný problém (s vaší váhou) způsobí, je něco špatně. Navíc známý fakt, že lidé se zkušeností jsou velmi odbývanými pacienty v ordinacích praktických lékařů. To samé, finanční nedostupnost sportu a vůbec vůle tento problém řešit. My, se zkušeností, si sami neřeknem. Je potřeba, aby to někdo vymyslel za nás. Co třeba pojišťovny a příspěvek duševně nemocným na dietologa a sport?
Tak pro vás mám radu. Na příjmu na hospitalizaci si nahlaste bezlepkovou dietu, která vám sice nezaručí doživotní štíhlou postavu, ale alespoň zabrání tomu, abyste přibrali raketovým tempem. A choďte na procházky na čerstvý vzduch. Mě to velmi pomohlo, ale o tom zase jindy.
Anna Skalová
Můj manický buldoček
„A to je nějaká speciální rasa?“, ptal se mě můj psychiatr, když jsem mu o Frankie vyprávěla. Ne, není, prostě jsem si jí pořídila v mánii a jela si pro ní starou felicií přes půl republiky.
Anna Skalová
Dostat do něj sirup je jako...
...boj se zuřivým tygrem. Chuť sirupu bezpečně rozezná schovanou v čemkoliv a pak to drží v puse a plive ven. Hacky z internetu nefungujou a já pomalu propadám zoufalství.
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