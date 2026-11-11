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Babičky nad zlato

Anna Skalová
Máme jako rodina to vzácné privilegium, že máme obě babičky v místě bydliště. Dříve jsem si myslela, že je to normální, ale zdá se, že není.

Dítě je nemocný a já si potřebuju odskočit do obchodu a nechci absolvovat oblékání a řev, že chce autíčko? Napíšu babičce. Která už je v důchodu a má kapacitu se stavit. A mě to ohromně odlehčí. Ono popravdě, třeba když je manžel doma, si chodím do obchodu odpočinout a relaxovat mezi stále stejnými regály. Ostřížím zrakem projedu akce, rozčílím se, že to, co potřebuju v akci není a dumám nad tím, kdo si proboha v říjnu kupuje kolekci na stromeček.

Ale zpátky k babičkám. Náš malej v tom má systém a jednou z jeho povahových vlastností je, že systém nerad mění. Jedna babička je babička výletová. S tou jezdí na nejrůznější výlety, návštěvy a atrakce, babička ho umí skvěle zabavit v autě. Druhá babička je babička návštěvní. Chodí k nám na kafe, když jde z práce, nebo jedeme my za ní. No a tak je to nastavené. A tečka. Když se kompetence prohodí, mladý pán vyjadřuje nesouhlas. Tvrdě pracuji na tom, aby i výletová babička k nám občas zašla na kafe stejně jako že návštěvní babička může jezdit na výlety.

Občas to junior skousne, občas ne. Ale takový je život. Tak mu čas od času ty babičky prohodím. A světe div se, najednou to jde. Jde s tátou na návštěvu k výletové babičce a vrátí se nadšenej. Babička má totiž vždy v zásobě sladké trubičky, co má rád. Když k nám babička přijde na návštěvu, občas volá „Di pyč“, ale za půl hodiny mi hrdě ukazuje věž, kterou s babičkou postavili. Někdy s námi jde babička, ať jedna nebo druhá do herničky. Zkrátka se snažím nabourávat stereotypy a záleží mi na tom, aby byl v kontaktu s oběma.

Samostatná kategorie je děda. Po něm totiž malej zdědil tu systematickou osobnost a nechuť ke změnám. Děda ho má rád, ale když něco na návštěvě vyvede, hned zvýší hlas. To je mi pak do ouška pošeptáno „Mami, už chci domů“, nebo mnohem univerzálnější „Buééé!“ Děda holt budí respekt, ale jsem si jistá, že má vnoučka rád, jenom mu dává řád. Uf, asi budu básnířkou.

Na závěr bych chtěla poděkovat oběma babičkám a jednomu dědovi, že se zajímají a chtějí trávit čas se svým vnoučetem, protože si uvědomuji, že to není automatické. A chci poděkovat vám všem, kteří jste prarodiči a se svými divochy trávíte čas nebo jste s nimi v kontaktu. Je to velká pomoc, to jako máma sice jen jednoho, ale pořádného neposedy můžu říct. A taky velká radost. A mám radost, že můj syn si může vytvářet krásné vzpomínky s prarodiči, zvlášť teď, před Vánoci. Babičky a dědové, moc děkuju.

Autor: Anna Skalová | středa 11.11.2026 16:02 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
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Anna Skalová

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Jmenuji se Anna Skalová a jsem duchovní peer konzultantka. Můj blog se věnuje každodenním situacím v životě ženy, matky a křesťanky, která již 20 let žije se závažnou duševní nemocí.

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