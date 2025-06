Zlý sen pokračuje

Kvůli přecházení nemoci jsem skončila na neschopence. A po návratu do práce jsem se nestačila divit.

Vedoucí mě v uzávěrce donutila jít do práce i přes to, že jsem měla horečku. Sice jen na pár hodin... ale znám se. Jakmile virózu nevyležím hned, je problém. Snažila jsem se to kurýrování dohnat o víkendu, ale už to neklaplo, takže jsem v pondělí musela jít na neschopenku. Přesto jsem se snažila vyřizovat alespoň maily a telefony. Tak, jak jsem zvyklá z předchozího zaměstnání. Tam jsme ovšem měly tichou dohodu, že s bacilem se do práce neleze. Takže buď home office a jen pokud by to fakt nešlo, tak neschopenka. Je jasné, že v naprosté většině případů nebyla nutná.

Byla jsem doma tři dny a ve čtvrtek pelášila do práce, protože chování vedoucí ve mně probudilo – vinu. Vinu??? A moje intuice opět nezklamala, dusno tam bylo pořádné. Chvíli jsem se odhodlávala a pak se rozhodla s vedoucí si promluvit. OMLUVILA jsem se za způsobené komplikace, ale považovala jsem to za omluvu spíš formální. Navíc žádné komplikace nevznikly, práci jsem i přes horečku stihla.

No a reakci jsem se pak nestačila divit. Všechny kolegyně se vždy nadopují prášky a chodí do práce, to je přece jejich povinnost. Takže se to očekává i ode mne. Chtěla mi dát novou část práce, ale nedá mi ji – co kdybych to udělala znovu. Udělala znovu? Já jsem něco udělala? Na mou chabou obranu, že jsem přece neonemocněla schválně, jsem se dozvěděla, že bohužel moje předchůdkyně, které postupně odešly ve zkušební době – bylo jich pět – byly nespolehlivé, a to je moje nevýhoda, protože ona mi nevěří, nezná mě, neví, jestli nejsem taky taková. Nezná mě, i když tam pracuji už 10 měsíců?

To, že mi vzápětí zamítla bez vážného důvodu home office, který jsem si do té doby pravidelně jednou týdně brala, je už jen nahnilá třešnička na hodně nedobrém dortu.

Tolik jsem si tu práci přála. Byla jsem tak šťastná, když jsem ji dostala. Teď se propadám do záchvatů bezmoci, lítosti a vzteku, protože jediné pozitivum, které tam nyní vidím, je mzda a benefity. A to je přece jen trochu málo...