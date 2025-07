Svatební faux pas

V letošním prvním pololetí spadlo v Česku nejméně srážek za 64 let. Podle předběžných údajů...

ANO má přes 35 procent, ukázal průzkum. Starostové těsně předstihli SPD

2. července 2025 14:37, aktualizováno 14:48

V červnu by volby do Sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního průzkumu společnosti Ipsos by...