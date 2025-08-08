Láska, nenávist, nebo jen zvyk?
Kde se to zlomilo, kde se stala chyba? Ona je výbušná, vzteklá a ukřičená, on je flegmatik, který je schopen v půli sporu odejít a vrátit se druhý den. Vražedná kombinace. Kdy se z lásky stala nenávist, kdy se z nenávisti stala lhostejnost? Proč si nemají co říct, a nebo se pohádají?
Další večer sedí sama u počítače. Dřív se trápila, užírala se představami, kde asi je a s kým... pak brečela do vysílení a ráno pracně maskovala černé pytle pod očima. Teď už brečí málokdy – je tak otupělá...
Strašnou lítost cítí jen v tu chvíli, když nechápe, kam se poděl ten báječný chlap, který byl schopen zastavit auto u krajnice a natrhat jí vlčí máky... který jí na dovolené za poslední peníze koupil příšerně drahou láhev slámového vína, protože věděl, jak moc ho chce ochutnat... který jí strouhal mrkev s jablkem, když měla horečku a nemohla jíst vůbec nic jiného... který jí půjčil brouka, svého vymazleného veterána, když si s kamarádkou chtěly udělat výlet na Karlštejn – a za ty odřené dveře jí vůbec nevynadal...
Teď mu vadí nedovřená lednice, šmouha na zrcadle, její způsob řazení při projíždění zatáčkou... Pokud spolu promluví, je to většinou kdo s koho... Každý dělá chyby, každý se někdy neshodne s partnerem – ale proč ona najednou cítí pohrdání?
Ona se v každé hádce rozkřičí, on to nenávidí. On ji pokaždé poníží, i když ví, jak moc jí to vadí.
Další večer, kdy bude usínat v jednom klubku se svým pejskem. Ten ji má rád bez podmínek, má radost vždycky, když ji vidí, nevadí mu, když má špatnou náladu.
Opravdu je to v každém vztahu takhle? Opravdu po letech láska vyprchá a zůstane jen zvyk? V tom lepším případě...
Nemůže se s tím smířit. Nemůže věřit, že ten báječný chlap zmizel. Nechce nikoho jiného, někde v koutku duše ho stále miluje. Ale miluje toho chlapa, kterým byl tenkrát! Ne toho současného. On taky tu současnou ženskou nemiluje, ale je otázka, jestli ještě miluje tu původní.
Nejhorší je nedostatek komunikace. Kdyby mu to mohla takhle všechno říct! Ale neposlouchal by to...
Může se to vůbec ještě překlopit nazpátek? Nebo už to bude jen horší a horší a tomu rozchodu se stejně nevyhnou? Už je fakt čekají jen spory a nedorozumění? Proč najednou zbyly jen pochybnosti? Proč se stále častěji vtírá myšlenka, jestli by jim nebylo líp každému zvlášť?
Anna Novacek
