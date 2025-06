Jak jsem si splnila sen?

Po pěti letech ve mzdové účtárně bezpečnostní agentury jsem cítila, že nastal čas se posunout. Ne profesně, ale k jinému zaměstnavateli, neboť obcházení a ohýbání zákonů mi dlouhodobě bylo proti srsti.

Ráda fotím letadla, tak proč nespojit příjemné s užitečným a pracovat tam, kde k nim budu mít blízko? Ve stejné době jsem se přestěhovala, takže i dojezdová vzdálenost byla důležitým faktorem při výběru.

A protože když si někdo něco moc přeje, asi se to má splnit – podařilo se mi najít práci v blízkosti pražského letiště. Velká firma, podmínky, o jakých se mi ani nesnilo. Z okna kanceláře občas výhled na letadla – podle dráhy, která byla zrovna v provozu. A v okolí několik spotting pointů.

Práce v kanceláři s dalšími devíti kolegyněmi. Ženský kolektiv, z nichž některým Kelišová nesahá ani po kotníky. A nejspíš jako bonus – paní o pár let starší než já, chystající se do důchodu, které jsem zkrátka od začátku nebyla sympatická.

Paní dominantní, hlučná, vždy musí být středem pozornosti, uražena, když do probíhající diskuse nemá jak přispět, protože se jí nikdo neptá, paní, která má vždy pravdu a všechno ví.

Tato paní mě zaučovala. Dlouho už se nikomu nepovedlo ze mě udělat takového hlupáka, jako jí. Arogantní, jízlivá, chaotická, nepouštějící mě ke slovu, sarkastická. Zaučení jeden velký zmatek. Vedoucí její averzi vůči mě cítila, s paní několikrát promluvila, aby ji „umravnila“... na rovinu jsem jí řekla, že kdyby tato paní za pár měsíců nešla do důchodu, tak ve zkušební době končím já.

Včera mě skolila vysoká horečka. Chápu, uzávěrka mezd, nikdo se neptá, jak mi je. Proto jsem se nadopovala prášky a z domova pracovala, podklady se odevzdávají až v pondělí, to v pohodě zvládnu.

Odpoledne telefon z práce – musíš zítra přijet, my taky jezdíme s horečkou. Musím? Opravdu MUSÍM??? Podklady se odevzdávají zítra. Zítra? Včera jsi říkala, že v pondělí. Je mi zle, netroufnu si řídit... MUSÍŠ! Za chvíli další telefon, týkající se práce, která mi před chvíli přišla mailem a „stále to není zadané!“ V tu chvíli je mi jasné, odkud vítr vane. Paní velechytrá se mi pohrabala v podkladech a protože žádné jiné „pochybení“ nemohla nalézt, otočila se na tomhle a zatepla to patřičně přibarvené vylíčila paní vedoucí jako mou naprostou neschopnost. Ani ona, ani vedoucí nevěděly, že to chci do systému zadat jakmile dokončím uzávěrku, neboť ta je v tuto chvíli priorita, ale kdo to slyšet nechce, tomu to nevysvětlím.

Dnes ráno jsem se nacpala paralenem, počkala, až teplota spadne pod 38 stupňů a vyrazila do práce. Některé kolegyně se mnou vůbec nemluvily, jak kdybych se dopustila zločinu. Udělala jsem to nejdůležitější a v polomrákotném stavu to odřídila zpátky domů.

Vím, mohla jsem jít k lékařce, neschopenku bych určitě dostala. Ale nemám to v povaze, práci by někdo musel udělat za mě. Jen jsem doufala, že budu moci pracovat z domova, z klidu, kdy si práci rozplánuji tak, abych ji stihla, i když je mi zle.

A už si nejsem tak jistá, že se mi splnil sen. V kolektivu, který se nechá tak snadno ovlivňovat názory ješitné staré ženské – která ten odchod do důchodu navíc odložila - ten sen může být tak jedině zlý.