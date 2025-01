Žít znamená měnit se.

Znáte také ten moment, kdy mluvíte se starším člověkem a máte pocit, že se zasekl v čase? Že vše je stejné jako před padesáti lety a absolutně jakákoliv změna je zásah do života a nepřipadá v úvahu? Co kdyby si tohle řeklo batole?

Znáte také ten moment, kdy mluvíte se starším člověkem a máte pocit, že se zasekl v čase? Že vše je stejné jako před padesáti lety a absolutně jakákoliv změna je zásah do života a nepřipadá v úvahu? Co kdyby si tohle řeklo batole? Tak ho budou rodiče ve třiceti letech přebalovat a vozit v kočárku a radovat se z toho, kdy se naučí chodit na nočník. Je to paradox, že?

Teď jsem to trochu odlehčila na začátek, ale pojďme se na to podívat podrobněji. Představte si, že už nikdy nebudete v pubertě, po narození dítěte nebudete bezdětní, s maturitou bez vzdělání, po intimním styku bez poskvrny apod. A to je právě to. Žijeme, vyvíjíme se, měníme názory, poznáváme určité lidi, zažíváme určité životní situace, vidíme nová místa, zamilováváme se. To vše nás formuje a nikdy nás to nezanechá stejnými. Můžeme se tomu bránit, zdráhat se, ale ten život stejně bude plynout a vyvíjet se, ať se nám to líbí nebo ne. Tak co tomu trochu napomoci?

Položím vám nyní 3 otázky a položila jsem je i sama sobě a dobře se nad nimi zamyslete. Je způsob vašeho žití to, co chcete? A proč ne? A co můžete změnit, aby se váš život posunul k lepšímu? A pokud rovnou uvažujete nad tím, proč to nejde, pravděpodobně ke změně nikdy ani nedojde. Bojíte se změny, něčeho nového a nevíte, jak to uchopit? Jednoduše. Tady a teď. Mé dva oblíbené citáty jsou:

Teprve až když se přestaneme bát, začneme žít.

Ne oni, ale vy. Ne tam, ale tady. Ne potom, ale teď.

A to si myslím, mluví za vše. Pokud se nepřestaneme bát udělat ten krok a změnit něco v našem životě, budeme pravděpodobně dost nešťastní. Nemyslete si, že já jsem to pochopila hned a hned vše změnila, vůbec ne. Některé věci se mi podařili změnit, především můj způsob myšlení a i ten stále není dokonalý. Vše máme v hlavě a pokud nebudeme opravdu chtít a mít k tomu tu správnou motivaci, nepodaří se nám to. Nejlepší je sepsat si na papír, co chceme změnit a proč. A pokud uvidíme ty důvody, pro které to chceme změnit a co nám to přinese, náš mozek se přizpůsobí a bude nápomocný této změně a bude to jednodušší. Takže lidé, kteří se změnili pravděpodobně už nějakou změnu ve svém životě provedli, ať už pozitivní nebo negativní. Vědomou či nevědomou. Je jen na nás, jakou cestou se budeme chtít vydat my. Nikdy však nezapomínejme a to, že nebudeme stejní, jako jsme byli včera a jací budeme zítra.