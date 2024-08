Jedná se o úvahu z období, kdy jsem měla nulové sebevědomí, žila v nešťastném vztahu a toužila po lásce. Ale dnes přeci už víme, že naše hodnota a sebeláska pramení v nás, nehledě na okolnosti, že? My máme náš život pevně v rukou.

Čím začít? Prázdnota je celkem široké téma a každý se s ní vypořádává po svém. Já se dnes zaměřím na svůj boj s ní.

Dlouhou dobu jsem u sebe žádný takový příznak nepociťovala a dlouho před ním zavírala oči. Přece jen člověk, který trpí samotou, bude radši řešit všechno ostatní, než sám sebe a svou vlastní pohodu. Proto také, troufám si říct, je toto téma tak málo oblíbené. Ale do konce života před tím jen stěží zavřeme oči.

Nenaplněná očekávání, postrádána láska a důvěra v dětství, stereotyp anebo prostě jen nevíme, jakou cestou se vydat. Cítím už dlouho, že mé štěstí závisí na okolních věcech, či lidech, že bez nich jsem nikdo. Jako nikdo si připadám, pouze jako šedá myš v rohu a tak se snažím všelijak zviditelnit, ať už vhodně nebo ne, hlavně ať si mě někdo všimne. Ať někdo vidí tu mojí prázdnotu a snaží se jí zaplnit, musím si o ten pocit štěstí říkat, prosit se o něj a doufat, že jednou budu šťastná.

Svět na člověka v dnešní době klade příliš vysoké nároky. Nevyčnívat, nebýt divný a hlavně zapadnout. Tak se celý život snažím obětovat těm směrnicím, které dnešní doba nastavuje. Kde hledat to opravdové štěstí a jak ho přijmout? Jak být šťastný sám se sebou, jak vědět, co dál? Milióny otázek a odpověď nikde. Tak abych svůj život měla „zajímavější,“ musím mít cíle, výsledky a nejlépe všechno najednou. Pak člověk rychle vystřízliví při pohledu na krutou realitu. Všechno je to propojené s našim sebevědomím, to nám značně brání v nalezení sebe sama a svého poslání. Kolik nocí jsem probděla nad přemýšlením, jak se zbavit tak šíleného pocitu prázdnoty, který v sobě maskuji. Když dám stranou vnější okolnosti mám velice smutný a nudný život. A to mě neskutečně sužuje, protože jsem to opět já, která to musí vyřešit a tentokrát se spolehnout sama na sebe a opřít se o sebe. Radši se pak každý večer uzavřu do jakési bubliny, kde mám svůj vnitřní svět, ten dokonalý. Ale pokud si myslíte, že tam najdu své touhy a sny a vizi, není to .

Všechny moje myšlenky se točí v kruhu, kde prosím o pozornost, kde chci být oblíbená, krásná, hubená a NĚKDO, ne nikdo. Když se nad tím zamyslím, je to zase je krátkodobý proces ulevení od té bolesti. Ve skutečnosti i v tomto případě bych byla znovu plná prázdna. Nic z toho by nebylo reálné, zase by mé štěstí záviselo na pozornosti a lásce. Dokud nebudu mít ráda sama sebe a nezačnu být šťastná sama se sebou, nic na světě nespraví tu bolest, samotu a odpor sama k sobě.