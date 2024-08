K uvědomění, že barvy dělají člověka jsem došla teprve nedávno. Zní to tak obyčejně a možná ne až tak lukrativně, ale po tom, co se tu o tom rozepíšu, možná změníme názor.

K uvědomění, že barvy dělají člověka, jsem došla teprve nedávno. Zní to tak obyčejně a možná, ne až tak lukrativně, ale po tom, co se tu o tom rozepíšu, možná změníte názor.

Barvy jsou nedílnou součástí člověka, ať už si to uvědomujeme, či ne. Ovlivňují naší náladu, chutě a definují náš styl. Záleží nám, do jakých barev se oblékáme, do jakých barev se ženy líčí, jaké barvy máme v našem domově a jaké barvy máme nejraději v přírodě.

Tak začnu asi tím stylem. Uvedu hezký příklad, kdy barva definuje období a nálady člověka. Dítě ve vývinu a následně mládež v pubertě se nejvíce projevují pomocí barev. Malé holčičky mají většinou růžovou barvu, jelikož si přijdou jako zářivé princezny. Cítí se tak většinou sebevědoměji a žádaněji. Temné období dospívání a pubertálních starostí se projevuje většinou černým oblečením, u slečen černým líčením, tzv. emo styl. A v dospělosti si následně člověk vybere svou oblíbenou barvu na základě testování už od raného věku. Já osobně jsem dříve používala spíše nevýrazné barvy, jelikož jsem se bála zkusit něco odvážnějšího, výraznějšího, asi jsem tu potřebu, být výrazná, neměla. Nyní barvy miluji. Podle nálady a ročního období se oblékám do určitých barev. Miluji, když mohu sladit líčení, oblečení a doplňky do nějaké barvy.

Pro představu sem vložím několik barev a jejich působení. Zelená: Je považována za uklidňující barvu, blahodárně působí na naši mysl i zrakovou soustavu. Pomáhá relaxovat a údajně také podporuje plodnost. Modrá: Snižuje krevní tlak, zpomaluje dýchání a srdeční tep. Stejně jako zelená patří mezi uklidňující barvy. Písková: Symbolizuje návrat k přírodě a uklidňuje zahlcenou mysl. Vínová: Působí velmi důstojně, hrdě a vznešeně. Opět jde o barvu klidu a příměří. Broskvová: Jemně stimuluje, rozpouští emocionální blokády a udržuje v proudu životní energii. Růžová: Symbolizuje něžnou aktivitu, volnou mysl a energii. Symbolizuje lásku a náklonnost. Údajně také zvyšuje chuť na sladké.

Dalším faktorem, kde se nás barvy dotýkají, je vybavení našeho domova. Zeptám se, jak by se vám spalo v ložnici, kde by byly černé zdi? Asi ne moc dobře, že? A to je ono! Vybíráme si barvy, které se hodí do určitých místností a pomáhají plnit její účel.

Uvedu příklad ze svého interiéru. Přibližně 2 roky mám v ložnici limetkově zelenou barvu na zdi u střešních oken a postele. Musím konstatovat, že jsem se nikdy necítila pohodlněji. Mám k tomu ve stejné barvě povlečení a to ve mě evokuje pocit klidu. Občas se přistihnu, jak ležím v posteli, pozoruji místnost a říkám si, jak je krásná a jak se mi v ní líbí. Když už hovořím o téhle barvě, tak světle zelená je do ložnice nejlepší volbou i dle různých článků a typů na volbu barvy do interiérů. V obývacím pokoji mám jen bílé zdi, jelikož miluji roční období a výzdoby patřící k nim. Na jaře jde dekorace do pastelových, velikonočních barev. V létě se nebojím červené či zelené. Na podzim dekoruji vše do podzimních barev. V zimě a době adventu vše situuji do třpytivě modré barvy, aby mi to ladilo s Vánočním stromkem a adventním věncem. Nyní se nacházím se u samotného tématu. Tyto barvy mě utvářejí.

Teď se podíváme, z jakého hlediska nás definují barvy v přírodě. Můžeme začít opět u krásného jara, kde příroda rozkvétá a nese se v duchu světlých a jemných barev, působí na nás klidně, něžně až romanticky. V létě jsou barvy sytější, vše je rozkvetlé a máme kolem sebe hlavně azurově modrou, zářivě žlutou a zelenou, tyto barvy nám dodávají pozitivní energii, hravost, dobrou náladu a snazší pocit uvolnění. Následuje - co se týče barev, moje nejoblíbenější období - podzim, jelikož ten si s barvami vyhraje nejvíce, podporuje nám vnímavost, evokuje empatii a pocit bezpečí. A na konec zima, úžasná bílá sněhová pokrývka na zemi i stromech vzbuzuje pocit čistoty, uklidnění a laskavosti. A tohle vše, prosím pěkně, v nás něco vzbuzuje. I tyto barvy dělají člověka, jelikož jsou všude kolem nás a jsou nejpřirozenější. Pokud se je pokusíme vnímat, uvidíme v každém období to krásné a dovolíme barvám dát nám ty emoce, které potřebujeme.

Je pouze na nás, jaké barvy si vybereme, jako naší definici. Co vím jistě je, že pokud si dobře vybereme, budeme se cítit opravdu dobře.