Tráva místo cigaret:Jak legalizace konopí změnila Kanadu?

Často se při návštěvě hlavních tříd v Torontu zhluboka nadechnu a tento mazlavý pach se mi prosákne až do kůže. Jedná se o vůni marihuany lékařské, která je v Kanadě legální už od roku 2018.

Když jsem si před mým odletem do druhé největší země světa vybírala rodinu, u které semestr strávím, byla ve výběrovém formuláři otázka: Would you mind WEED smokers? Trochu mě to zarazilo, odklikla jsem „ANO“ a šla od toho pryč. Nyní si ale uvědomuji, proč i taková otázka padla - na trávu si místní zvykli a normální cigarety šly stranou.


21. 6. 2018: Den legalizace


Toho dne vešel v platnost tzv. Cannabis Act. Zákonu, který umožňuje vlastnění a požití marihuany rekreačně, předcházela legalizace cannabisu jakožto zdravotního doplňku. Za tímto právním předpisem stála vláda liberální strany pod Justinem Trudeau. Ta se ujala úřadu v roce 2015, přičemž legalizace konopí byl jeden z bodů programu.


Sám ( v té době budoucí) premiér se nechal slyšet v Kelowě, BC, v roce 2013: „Nejsem pro dekriminalizaci konopí, jsem pro legalizaci. Zdaňme ho a regulujme.“


Jeho slova se naplnila a dočkala se i zavděčení ze strany obyvatel. Až 52 % Kanaďanů vnímá legalizaci jako jeden z jeho úspěchů.


Bariéry tu ale jsou…


Maximální množství, které může vlastník držet a koupit je třicet gramů. Věková hranice se liší v provinciích, obecně je ale stanovena od devatenácti let, v Quebecu je to ale až jednadvacet let. Uživatelé se mohou rovněž těšit na volné užívání cannabisu kdekoliv na ulici, zde limity nastaveny nejsou. Zajímavostí je, že v rámci domácích letů je možné marihuanu převážet v příručním zavazadle.

Smokey, Cannabis Hut: kuřácké obchůdky


V Torontu je takových obchodů na 285 a mají širokou nabídku. Například řetězec Smokey nabízí kromě čistého produktu také doplňky pro uživatele, vapa, rolky a jinak zpracovanou trávu v jedlé formě - čokoládu, doplńky stravy a podobné. Zároveň je tady i možnost dopravy až na váš práh.

Pohledem mě, studenta


Zarazila mne četnost. Kolikrát se mi stalo, že jsem šla centrem města a skupinka mladých lidí kouřila právě trávu, nebo postarší pán před domem rovněž volil ji před běžnou cigaretou. Osobně to neodsuzuji, ale jestli mi něco opravdu vadí, tak je to nepříjemný a táhnoucí se zápach v dopravních prostředcích, který se kolem kuřáků marihuany vznáší.


Autor: Anna Dubovská | čtvrtek 2.4.2026 13:32

Další články autora

Další články autora

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
31. března 2026  9:53

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
1. dubna 2026  14:40

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové
29. března 2026

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...

Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací

výtah, ilustrační foto
6. dubna 2026  5:59

Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...

Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl

Díky úpravám je prostor před lounským hlavním nádražím přehlednější,...
6. dubna 2026  5:59

Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...

Anna Dubovská

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 338x
Česká středoškolačka studující v Torontu, to jsem já. Nadšenec do cestování, poznávání kultur a nových lidí, který má největší radost ze sdílení svých poznatků. Chtěla bych mými články přenést české publikum na tento kontinent. Provést jej mým dnem ve škole, výletem v Torontu, popsat, jak se tady žije u místních. Nebo zavítáme do vážnějších témat, jako například dopady legalizace marihuany. Taky se ale zaměříme na rozhovory s místními.

Nechte se mnou unést do druhé největší země světa!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.