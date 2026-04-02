Tráva místo cigaret:Jak legalizace konopí změnila Kanadu?
Když jsem si před mým odletem do druhé největší země světa vybírala rodinu, u které semestr strávím, byla ve výběrovém formuláři otázka: Would you mind WEED smokers? Trochu mě to zarazilo, odklikla jsem „ANO“ a šla od toho pryč. Nyní si ale uvědomuji, proč i taková otázka padla - na trávu si místní zvykli a normální cigarety šly stranou.
21. 6. 2018: Den legalizace
Toho dne vešel v platnost tzv. Cannabis Act. Zákonu, který umožňuje vlastnění a požití marihuany rekreačně, předcházela legalizace cannabisu jakožto zdravotního doplňku. Za tímto právním předpisem stála vláda liberální strany pod Justinem Trudeau. Ta se ujala úřadu v roce 2015, přičemž legalizace konopí byl jeden z bodů programu.
Sám ( v té době budoucí) premiér se nechal slyšet v Kelowě, BC, v roce 2013: „Nejsem pro dekriminalizaci konopí, jsem pro legalizaci. Zdaňme ho a regulujme.“
Jeho slova se naplnila a dočkala se i zavděčení ze strany obyvatel. Až 52 % Kanaďanů vnímá legalizaci jako jeden z jeho úspěchů.
Bariéry tu ale jsou…
Maximální množství, které může vlastník držet a koupit je třicet gramů. Věková hranice se liší v provinciích, obecně je ale stanovena od devatenácti let, v Quebecu je to ale až jednadvacet let. Uživatelé se mohou rovněž těšit na volné užívání cannabisu kdekoliv na ulici, zde limity nastaveny nejsou. Zajímavostí je, že v rámci domácích letů je možné marihuanu převážet v příručním zavazadle.
Smokey, Cannabis Hut: kuřácké obchůdky
V Torontu je takových obchodů na 285 a mají širokou nabídku. Například řetězec Smokey nabízí kromě čistého produktu také doplňky pro uživatele, vapa, rolky a jinak zpracovanou trávu v jedlé formě - čokoládu, doplńky stravy a podobné. Zároveň je tady i možnost dopravy až na váš práh.
Pohledem mě, studenta
Zarazila mne četnost. Kolikrát se mi stalo, že jsem šla centrem města a skupinka mladých lidí kouřila právě trávu, nebo postarší pán před domem rovněž volil ji před běžnou cigaretou. Osobně to neodsuzuji, ale jestli mi něco opravdu vadí, tak je to nepříjemný a táhnoucí se zápach v dopravních prostředcích, který se kolem kuřáků marihuany vznáší.
