Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přežila výbuch jaderné zbraně, teď se je snaží zakázat: Setkání se Setsuko Thurlow

Setsuko Thurlow přežila Hirošimu a bojuje za to, aby takovým peklem neprošel nikdo další. Dne 26. 5. 2026 předala své svědectví studentům středních škol v Torontu, včetně mě, mezinárodní studentky.

„Neplýtvejte ani minutou života, čeká na vás velký svět.“ To byla po dvou hodinách jedna z posledních myšlenek paní Thurlow. Této silné ženě je nyní 94 let, ale to jí na energii nijak neubírá. Na Hirošimu, její cestu za zakázáním atomových bomb a její poslání zavzpomínala prezenčně i virtuálně před studenty TDSB ( Toronto District School Board) a tohle jim sdělila.

Otřesné vzpomínky


„Viděla jsem procesí duchů, jen kostry ze kterých visela kůže. Jeden člověk nesl ve dlaních své oči,“ přesně takto začala své vypravování Setsuko Thurlow – vrátila se do šestého srpna 1945. Ten den, v tu hodinu byla na armádním velitelství, kde mladé japonské studentky dekódovaly zprávy z válečných front. Tohle cvičiště bylo asi míli od centra Hirošimy a to jí pravděpodobně zachránilo život. Z celého výbuchu si pamatuje jen to, jak chvíli letěla vzduchem.


Fyzicky byl její život zachráněn, psychicky nikoli. V ten zemřelo na 351 jejich spolužáků a kamarádů, učitelů a známých. Všechna jména těchto zemřelých byla vypsána na žluté vlajce, která ji během přednášky obklopovala a paní Thurlow na ní ukázala i jméno jejího bratrance, který v důsledku výbuchu zahynul.


V Americe začala mluvit


Paní Thurlow odpromovala na Jogakuin University v Hirošimě a následně získala stipendium na univerzitě ve Virginii. Tam se dostala v roce 1954, který pro atomové zabijáky znamenal další pokrok. Ten rok došlo k testovacímu výbuchu vodíkové bomby na Marshallových ostrovech a k tomuto novému pokusnému králíčku se paní Thurlow vyjádřila.

Lokálním médiím ve Virginii sdělila hrůzy atomových bomb a řekla: „Hirošima a Nagasaki měli být koncem experimentů s jadernými zbraněmi, ne jejich začátkem.“ Tahle poznámka jí stála několik výhružných dopisů, jako: „Vrať se domů. Vzpomínej na Pearl Harbor…“


„Chvíli jsem i musela bydlet v domě pro profesory a nechodila jsem do hodin,“ nyní vzpomíná na nebezpečí, které ji v novém prostředí hrozilo. Tímto započal její život aktivistky.

Nový život v Torontu


Tato přednáška nebyla první spoluprací paní Thurlow se střední školou v Torontu. Od roku 1962, kdy se do Kanady přestěhovala, spolupracuje s celým Toronto District School Board – tedy školním distriktem, pod který spadají všechny střední školy v tomto městě.


Během jejího proslovu zavzpomínala i na srdečnou výpravu do Hirošimy s dvěma místními studenty. V osmdesátých letech totiž pořádala s TDSB (Toronto District School Board) soutěž o nejlépe zpracované eseje na téma dopadu jaderných výbuchů v Hirošimě a Nagasaki. Nakonec byli autoři dvou nejlepších esejí vybrání jako „Peace Ambassadors“ a společně s ní vyrazili do Hirošimi, kde si vyslechli příběhy i dalších přeživších.


Její dítě – ICAN


Velkým mezníkem v její kariéře bylo založení ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Tato organizace od roku 2007 spojuje mnoho aktivistů, kteří bojují proti atomovým bombám s cílem zamezit jejich vývoji. Snaží se šířit osvětu a to i přednáškami v nadnárodních organizacích, na univerzitách a pro širokou veřejnost.

Jejich velkým úspěchem je zavedení první dohody na světě, která zakazuje výrobu a vývoj atomových zbraní v zemích, které jí ratifikují. Tato smlouva vešla ve známost jakožto Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Smlouva o zákazu jaderných zbraní) a Spojenými národy byla uznána 7. 7. 2017. Doposud ji ratifikovalo 70 států světa, mezi které se řadí například Rakousko, Irsko a Kazachstán.


Omluva od nevinných


Uran, který byl použit při výrobě bomb Little Boy a Fat Man pocházel z nalezišť v kanadských Severozápadních teritoriích, kde jej nuceně těžili domorodí obyvatelé - Dene people.


„Ženy, rodiny a hlavně muži, kteří tento uran těžili, nevěděli, že je dále dovážen a zpracovávan v Americe při výrobě atomových bomb Little Boy a Fat Man. Stejně jako neznali efekty radiace a mnoho mužů tak z neznámých důvodů umíralo,“ vypráví Setsuko Thurlow o neštěstí těchto lidí, kteří se všechno dozvěděli až později a rozhodli se jednat – omluvou.


V devadesátých letech se tak desetičlenná delegace zastupující Dene people vydala do Japonska na každoroční pietní akt připomínající výbuch bomb a s cílem omluvit se. Ještě předtím je ale čekala návštěva u paní Thurlow, kterou s jejich záměrem kontaktovali. „Pozvala jsem je k sobě domů a udělala jim japonskou večeři a naučila je něco o naší kultuře,“ vzpomíná na jejich návštěvu nyní, přičemž uznává, že je škoda že není veřejně známo, kolik dalších osob i mimo Japonsko bylo zasaženo těmito bombami.



Nobelova cena – výhra pro všechny


Setsuko Thurlow s sebou přinesla i Nobelovu cenu míru. Tu v roce 2017 obdržela celá organizace ICAN. Obdrželi ji především za smlouvu o zakazání atomových bomb, ale ocenění přesahuje i jejich osvětu o hrůzách jaderných zbraní.


Paní Thurlow se během přednášky do Osla vrátila a říká, že v ten moment byla nesmírně pyšná nejen na sebe, ale na všechny. Na ty, kteří ji pomohli vstanout z popela v Hirošimě, na ty, kteří ji pomohli v Americe, všechny, kteří přispěli k uznání smlouvy. Byla to Nobelova cena pro ně všechny.

Hlavní slovo a uznání studentů


Paní Thurlow zakončila celou přednášku motivačními slovy. Inspirovala studenty, aby se v životě postavili výzvám a bojovali proti tomu, co jim přijde nesprávné. Také aby na nic nečekali, že je čeká velký svět, který musí objevit.


Mnoho studentů po konci přednášky uznalo, že si díky jejím slovům daleko více uvědomují historii celé tragédie. Ostatně i tohle je jeden z cílů paní Thurlow – mluvit za ty, kteří byly dne 6. 8. 1945 v jejím rodném městě umlčeni. A jako její morální povinnost vnímá to, aby se postavila tomu, co je jednou pro vždy umlčelo.


Zdroje:

1.Výjezd dvou studentů a paní Thurlow do Hirošimy

Documenting Hiroshima 80 years after the A-bombing: August 6, 1986, peace ambassadors in Canada | 中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター

2. Omluva a delegace Dene people

When a Dene lantern shone in Hiroshima | Beyond Nuclear International

3. Smlouva o zákazu jaderných zbraní

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - Wikipedia

4. Ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní

Seznam účastníků Smlouvy o zákazu jaderných zbraní – Wikipedie


Autor: Anna Dubovská | čtvrtek 28.5.2026 4:40 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Anna Dubovská

Změní nás den vlajky ve vlastence? Aneb porovnání s Kanadou a více

Stanou se Češi díky dnu vlajky vlastenci? Začneme třeba vlajky vystavovat běžně, jako to dělají tady v Kanadě, nebo to bude jen vynucený svátek? Je na čase se porovnat a srovnat si, co se v naší zemi (ne)děje.

20.4.2026 v 23:30 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Politika

Anna Dubovská

Tráva místo cigaret:Jak legalizace konopí změnila Kanadu?

Často se při návštěvě hlavních tříd v Torontu zhluboka nadechnu a tento mazlavý pach se mi prosákne až do kůže. Jedná se o vůni marihuany lékařské, která je v Kanadě legální už od roku 2018.

2.4.2026 v 13:32 | Karma: 12,90 | Přečteno: 358x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Databáze hrobů přinese Olomouci tisíce volných míst. Hřbitov má lákat k procházkám

Pohled na část hrobek na olomouckém ústředním hřbitově.
28. května 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Až několik tisíc volných hrobových míst může v Olomouci přinést digitální zmapování všech dvanácti...

Podzemní kontejnery v Děčíně prošly obnovou

Podzemní kontejnery - Podzemní kontejner
28. května 2026  4:59

Nové nádoby na plast najdou obyvatelé v ulicích Jezdecká, Tyršova a Příčná. Děčínská radnice za ně...

Mladistvému synovi měla matka umožnit hraní hazardních her

Ilustrační snímek
28. května 2026  4:59

Trestnímu stíhání čelí žena z Chomutovska, která měla podle zjištění policistů umožnit svému...

Z jednoho obchodu ukradl 92 čokolád a 15 bonboniér

Ilustrační snímek
28. května 2026  4:59

Sladký bandita se několikrát vydal do jednoho z litvínovských supermarketů na nekalý nákup....

Anna Dubovská

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 122x
Česká středoškolačka studující v Torontu, to jsem já. Nadšenec do cestování, poznávání kultur a nových lidí, který má největší radost ze sdílení svých poznatků. Chtěla bych mými články přenést české publikum na tento kontinent. Provést jej mým dnem ve škole, výletem v Torontu, popsat, jak se tady žije u místních. Nebo zavítáme do vážnějších témat, jako například dopady legalizace marihuany. Taky se ale zaměříme na rozhovory s místními.

Nechte se mnou unést do druhé největší země světa!
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.