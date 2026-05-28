Přežila výbuch jaderné zbraně, teď se je snaží zakázat: Setkání se Setsuko Thurlow
„Neplýtvejte ani minutou života, čeká na vás velký svět.“ To byla po dvou hodinách jedna z posledních myšlenek paní Thurlow. Této silné ženě je nyní 94 let, ale to jí na energii nijak neubírá. Na Hirošimu, její cestu za zakázáním atomových bomb a její poslání zavzpomínala prezenčně i virtuálně před studenty TDSB ( Toronto District School Board) a tohle jim sdělila.
Otřesné vzpomínky
„Viděla jsem procesí duchů, jen kostry ze kterých visela kůže. Jeden člověk nesl ve dlaních své oči,“ přesně takto začala své vypravování Setsuko Thurlow – vrátila se do šestého srpna 1945. Ten den, v tu hodinu byla na armádním velitelství, kde mladé japonské studentky dekódovaly zprávy z válečných front. Tohle cvičiště bylo asi míli od centra Hirošimy a to jí pravděpodobně zachránilo život. Z celého výbuchu si pamatuje jen to, jak chvíli letěla vzduchem.
Fyzicky byl její život zachráněn, psychicky nikoli. V ten zemřelo na 351 jejich spolužáků a kamarádů, učitelů a známých. Všechna jména těchto zemřelých byla vypsána na žluté vlajce, která ji během přednášky obklopovala a paní Thurlow na ní ukázala i jméno jejího bratrance, který v důsledku výbuchu zahynul.
V Americe začala mluvit
Paní Thurlow odpromovala na Jogakuin University v Hirošimě a následně získala stipendium na univerzitě ve Virginii. Tam se dostala v roce 1954, který pro atomové zabijáky znamenal další pokrok. Ten rok došlo k testovacímu výbuchu vodíkové bomby na Marshallových ostrovech a k tomuto novému pokusnému králíčku se paní Thurlow vyjádřila.
Lokálním médiím ve Virginii sdělila hrůzy atomových bomb a řekla: „Hirošima a Nagasaki měli být koncem experimentů s jadernými zbraněmi, ne jejich začátkem.“ Tahle poznámka jí stála několik výhružných dopisů, jako: „Vrať se domů. Vzpomínej na Pearl Harbor…“
„Chvíli jsem i musela bydlet v domě pro profesory a nechodila jsem do hodin,“ nyní vzpomíná na nebezpečí, které ji v novém prostředí hrozilo. Tímto započal její život aktivistky.
Nový život v Torontu
Tato přednáška nebyla první spoluprací paní Thurlow se střední školou v Torontu. Od roku 1962, kdy se do Kanady přestěhovala, spolupracuje s celým Toronto District School Board – tedy školním distriktem, pod který spadají všechny střední školy v tomto městě.
Během jejího proslovu zavzpomínala i na srdečnou výpravu do Hirošimy s dvěma místními studenty. V osmdesátých letech totiž pořádala s TDSB (Toronto District School Board) soutěž o nejlépe zpracované eseje na téma dopadu jaderných výbuchů v Hirošimě a Nagasaki. Nakonec byli autoři dvou nejlepších esejí vybrání jako „Peace Ambassadors“ a společně s ní vyrazili do Hirošimi, kde si vyslechli příběhy i dalších přeživších.
Její dítě – ICAN
Velkým mezníkem v její kariéře bylo založení ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Tato organizace od roku 2007 spojuje mnoho aktivistů, kteří bojují proti atomovým bombám s cílem zamezit jejich vývoji. Snaží se šířit osvětu a to i přednáškami v nadnárodních organizacích, na univerzitách a pro širokou veřejnost.
Jejich velkým úspěchem je zavedení první dohody na světě, která zakazuje výrobu a vývoj atomových zbraní v zemích, které jí ratifikují. Tato smlouva vešla ve známost jakožto Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Smlouva o zákazu jaderných zbraní) a Spojenými národy byla uznána 7. 7. 2017. Doposud ji ratifikovalo 70 států světa, mezi které se řadí například Rakousko, Irsko a Kazachstán.
Omluva od nevinných
Uran, který byl použit při výrobě bomb Little Boy a Fat Man pocházel z nalezišť v kanadských Severozápadních teritoriích, kde jej nuceně těžili domorodí obyvatelé - Dene people.
„Ženy, rodiny a hlavně muži, kteří tento uran těžili, nevěděli, že je dále dovážen a zpracovávan v Americe při výrobě atomových bomb Little Boy a Fat Man. Stejně jako neznali efekty radiace a mnoho mužů tak z neznámých důvodů umíralo,“ vypráví Setsuko Thurlow o neštěstí těchto lidí, kteří se všechno dozvěděli až později a rozhodli se jednat – omluvou.
V devadesátých letech se tak desetičlenná delegace zastupující Dene people vydala do Japonska na každoroční pietní akt připomínající výbuch bomb a s cílem omluvit se. Ještě předtím je ale čekala návštěva u paní Thurlow, kterou s jejich záměrem kontaktovali. „Pozvala jsem je k sobě domů a udělala jim japonskou večeři a naučila je něco o naší kultuře,“ vzpomíná na jejich návštěvu nyní, přičemž uznává, že je škoda že není veřejně známo, kolik dalších osob i mimo Japonsko bylo zasaženo těmito bombami.
Nobelova cena – výhra pro všechny
Setsuko Thurlow s sebou přinesla i Nobelovu cenu míru. Tu v roce 2017 obdržela celá organizace ICAN. Obdrželi ji především za smlouvu o zakazání atomových bomb, ale ocenění přesahuje i jejich osvětu o hrůzách jaderných zbraní.
Paní Thurlow se během přednášky do Osla vrátila a říká, že v ten moment byla nesmírně pyšná nejen na sebe, ale na všechny. Na ty, kteří ji pomohli vstanout z popela v Hirošimě, na ty, kteří ji pomohli v Americe, všechny, kteří přispěli k uznání smlouvy. Byla to Nobelova cena pro ně všechny.
Hlavní slovo a uznání studentů
Paní Thurlow zakončila celou přednášku motivačními slovy. Inspirovala studenty, aby se v životě postavili výzvám a bojovali proti tomu, co jim přijde nesprávné. Také aby na nic nečekali, že je čeká velký svět, který musí objevit.
Mnoho studentů po konci přednášky uznalo, že si díky jejím slovům daleko více uvědomují historii celé tragédie. Ostatně i tohle je jeden z cílů paní Thurlow – mluvit za ty, kteří byly dne 6. 8. 1945 v jejím rodném městě umlčeni. A jako její morální povinnost vnímá to, aby se postavila tomu, co je jednou pro vždy umlčelo.
Anna Dubovská
