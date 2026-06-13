Osmdesát procent studentů má zájem o stipendia v Kanadě, ukazuje nová studie
Kanadské střední školy nabízí inkluzivní prostředí, kvalitní vzdělání a nejlepší přípravu na univerzitní studium. Mezinárodní studenti tady mají stejné podmínky jako Kanaďané. Například volnost při výběru seminářů ze široké škály možností, jako marketing, antropologie a psychologie.
Ač studium v Kanadě přitahuje i české studenty, mnohdy je pro ně finančně nedostupné. Na místní střední školu se totiž mohou dostat pouze díky placeným stážím s agenturou. Náklady za takovou stáž ale přesahují až půl milionu korun, což si většina studentů a jejich rodin nemůže finančně dovolit.
Jedinou možností pro studenty se zájmem o studium na místních školách by tak byla stipendia. Ty v Kanadě ještě neexistují a nová studie otevírá debatu o jejich zavedení.
Představení studie
Tato studie se skládá ze dvou částí. První je opřena o dotazník. Jeho výsledky ukazují obecný zájem o studium střední školy v zahraničí, motivace ke studiu v Kanadě a pak hlavně to, co studentům brání ve studiu zde. Přelomovým zjištěním ale bylo, zdali mají čeští studenti zájem o stipendia na kanadských středních školách.
V druhé části pak studie popisuje, jak by mohla být stipendia financována. Zamýšlí se i nad možnou finanční podporou ze strany české vlády.
1. část studie: Dotazníkové šetření
V dubnu 2026 bylo uspořádáno online dotazníkové šetření. To sestávalo z 27 otázek, které směřovaly ke zjištění popularity studia střední školy v zahraničí a možným důvodům, proč studenti do zahraničí nemohou vyjet. Pak se ale především zabývalo motivací ke studiu v Kanadě a zájmem o stipendijní programy.
Ke každé otázce dotazníku byly přiřazeny možné odpovědi, ze kterých korespondenti vybírali. Například u otázky: „Co bys označil jako největší plus středních škol v Kanadě“ byly přiřazeny možné odpovědi, jako: Volnost ve výběru seminářů, možnost nespočtu školních klubů a sportovní vyžití. Tento výběr byl pak především kritický v části, kde byli respondenti dotazováni na přijatelnou částku za zahraniční studium.
Tohle dotazníkové šetření bylo rozesláno do více než 255 středních škol po celé České republice. Školy zahrňovali gymnázia, lycea, průmyslové školy, umělecké střední školy a střední odborné učiliště. Dotazník byl ukončen v květnu 2026, kdy dosáhl 750 odpovědí.
Profil korespondentů
Po uzavření dotazníku se ukázalo, že nejvíce odpovědí bylo z gymnázií, a to až 48,9 %. Naopak nejméně odpovědí přišlo z uměleckých středních škol a konzervatoří (2,8 %).
Dále se ukázalo, že nejvíce korespondentů pochází z Prahy (12, 1%), nebo z Pardubického kraje (11,2 %). Nejméně naopak z Královehradeckého kraje (2,1 %)
Výsledky pak především zastupují věkovou kategorii 16–17 let, to téměř z 31 %. Mezi korespondenty dominovaly ženy (82,5 %).
Obecné zjištění
O studium střední školy v zahraničí má zájem až 75,3 % studentů. Někteří uznávají, že je k tomu nadchly primárně sociální sítě. Jiní ale uvádějí, že se již o studium v zahraničí aktivně zajímali a mají zkušenost i s výběrovým řízením o stipendia.
Až 55,2 % studentů by zvažovalo Kanadu jako jejich studijní destinaci. Motivováni jsou především poznáním místní rozmanité kultury a možností zlepšení angličtiny. Dále by nad 40 % respondentů zvolilo Kanadu díky nádherné přírodě, bezpečnosti a milým lidem.
Mezi dalšími důvody je i vysoká kvalita vzdělání, tu uznává až 21,5 % studentů. Jako výhodu kanadských středních označili studenti volnost ve výběru seminářů (až 36 % respondentů). Další často zvolená odpověď byla praktičnost výuky a široké sportovní vyžití, to oceňuje 16,9 % studentů.
Zábrany ke studiu v Kanadě
Jedním z cílů dotazníku bylo zjistit, co brání studentům ve studiu v zahraničí a tedy i v Kanadě. Ukázalo se, že hlavní překážkou je finanční nedostupnost. Až 65,7 % studentů si studium nemůže finančně dovolit.
Pro doplnění byli studenti vystaveni otázce, kolik peněz by ještě mohli za studium deseti měsíců v zahraničí zaplatit. Na výběr byla škála možných cen, začínajících od 300 tisíc korun českých – což je nejnižší možná částka. Až 43,6 % studentů rovnou uvedlo, že všechny nabízené částky jsou pro ně nepřijatelné.
Pouze 17,3 % studentů by mohlo uhradit částku 300–400 tisíc. Za takovou cenu je ale celoroční studium jen málokdy zprostředkované. Jen 2 % všech dotazovaných mohou finančně uhradit částku 500–600 tisíc, což je reálná cena akademického roku v zahraničí.
V neposlední řadě byli studenti dotázáni na řešení finanční nesnáze. Tížený zjištěním mělo být, zdali by studium v zahraničí vzdali, nebo by pokračovali v hledání dostupnějších programů. Pouze 29,5 % studentů by studium v zahraničí vzdalo a až 51 % studentů vidí jako východisko stipendijní programy.
Hlavní výsledky – zájem o stipendia
Poslední sekce otázek přinesla hlavní a klíčový závěr dotazníku. Osm z deseti českých studentů má zájem o stipendia na středních školách v Kanadě. Tento zájem neklesá ani pokud by studenti museli projít výběrovým řízením pro získání stipendia – i tak by o stipendia mělo snahu 64,9 % studentů.
Možnost studia v Kanadě by studenti zužitkovali poctivě. Více než polovina studentů by si vytvořila certifikát z angličtiny. Dále by nad 9 % korespondentů motivovalo své okolí ke studiu v Kanadě a část by dokonce svou studijní cestu sdílela na sociálních sítích a inspirovali ještě větší počet lidí.
2. Část studie: Financování a budoucnost stipendií
V druhé části je popsáno možné financování stipendií. Stipendia mohou být finančně podpořena organizací, nadací, soukromým investorem. Často jsou ale dotována státem. Podpořila by stipendia v Kanadě česká vláda?
Programové prohlášení o podpoře zahraničního studia
Nový vládní kabinet ve svém programovém prohlášení zdůrazňuje význam zahraničního vzdělávání českých studentů. Vláda to pravděpodobně vnímá jako naplnění cílů jejich zahraniční politiky, která se má především soustředit na prosazování českých zájmů. Jako jeden z kroků k podpoře zahraničních zkušeností plánuje nová koalice rozšířit kapacity studijních programů Erasmus+.
Dále naznačuje podporu stipendií snaha navyšovat investice do vzdělávání. V programovém prohlášení se vláda zavazuje zvýšit investice do vzdělání až na průměrnou úroveň zemí OECD. Ta v roce 2022 činila 3,3 % HDP, což je při momentální situaci českého HDP (2026) 294,6 miliard korun. Je tedy možné, že právě větší příspěvek do vzdělání by mohl vést právě k dotování stipendií.
Je Kanada otevřená dalším mezinárodním studentům?
Kanadský parlament je obecně nakloněn jakémukoliv kulturnímu propojení. Ve veřejně dostupné publikaci s názvem Evaluation of the International Student Program z roku 2017 uznává, že mezinárodní studenti jsou i možnou cestou k rozšíření diplomatických vztahů napříč kontinenty a do budoucna přispívají ke spolupráci na pracovním trhu. Je tedy očekávatelné, že by podpořili i vznik stipendií pro české studenty.
Budoucnost studie a stipendií
Cíl studie je jasně definován – zajistit financování. Studie byla již pro zjištění podrobnějších detailů odprezentována na ambasádě České republiky v Ottawě, kde získala podporu. Dále byla doporučena k prezentaci na Ministerstvu školství České republiky, které má v gesci zahraniční programy. Je zde tedy možnost, že by byla stipednia podpořena právě touto frakcí vlády.
Zdroje:
Data jsou čerpána z online dotazníku, který vytvořila a vyhodnotila autorka článku, Anna Dubovská
1. Odhadovaná hodnota českého HDP
Česká ekonomika nabírá na síle: Ministerstvo financí očekává v letech 2025 i 2026 růst přes 2 % | Ministerstvo financí ČR
2. Průměrná investice do vzdělání zemí OECD
Key system-level indicators of education finance: Education at a Glance 2025 | OECD
3. Zpráva kanadské vlády o zhodnocení přínosu mezinárodních studentů (Evaluation of the International Student Program, 2017)
Evaluation of the International Student Program - Canada.ca
4. Programové prohlášení české vlády
Anna Dubovská
Přežila výbuch jaderné zbraně, teď se je snaží zakázat: Setkání se Setsuko Thurlow
Setsuko Thurlow přežila Hirošimu a bojuje za to, aby takovým peklem neprošel nikdo další. Dne 26. 5. 2026 předala své svědectví studentům středních škol v Torontu, včetně mě, mezinárodní studentky.
Anna Dubovská
Změní nás den vlajky ve vlastence? Aneb porovnání s Kanadou a více
Stanou se Češi díky dnu vlajky vlastenci? Začneme třeba vlajky vystavovat běžně, jako to dělají tady v Kanadě, nebo to bude jen vynucený svátek? Je na čase se porovnat a srovnat si, co se v naší zemi (ne)děje.
Anna Dubovská
Tráva místo cigaret:Jak legalizace konopí změnila Kanadu?
Často se při návštěvě hlavních tříd v Torontu zhluboka nadechnu a tento mazlavý pach se mi prosákne až do kůže. Jedná se o vůni marihuany lékařské, která je v Kanadě legální už od roku 2018.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
- Počet článků 4
- Celková karma 7,95
- Průměrná čtenost 135x
Nechte se mnou unést do druhé největší země světa!