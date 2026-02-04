Prezident není státník ale politik

Pan prezident Petr Pavel odmítl uvést do funkce ministra Filipa Turka, to naštvalo Petra Macinku, a tak se drze ohradil. Důležité ale je proč prezident odmítl Turka.

Na některé lidi udělal prezident Petr Pavel dojem tím, že odmítl najmenovat do funkce ministra Filipa Turka z důvodů „morálních.“ Nabyl totiž dojmu, že Filip Turek v minulosti lavíroval s nacismem. To Filip Turek už v minulosti několikrát odmítl. To zřejmě ale pana prezidenta nezajímá a že by si to důkladně ověřil, to nikoliv. Prostě získal o Turkovi takový dojem, a tím to hasne. Proti takové věci se velmi těžko bojuje. Přirovnala bych to k honu na čarodějnice. Někdo se špatně podívá, jiný o něm získá špatný dojem a hranice už se připravuje.

Petr Macinka se Filipa Turka zastal, byl drzý. Řekla bych že podobně drzý jako pan prezident, který označil za nacistu někoho, kdo jím není. Z pana prezidenta už se tu dlouho dělá morální entita, které se nesmí nic říct, jinak jste vyvrhel. Image státníka s vousy, dobře padnoucím oblekem je prostě jen pozlátko, které se dobře „prodává“ lidem, kteří na toto slyší.

Pan prezident Petr Pavel byl v minulosti členem komunistické strany. Dokonce byl člen komunistické rozvědky. Co to říká o jeho morálce? Co to říká o jeho politickém zařazení? Úplně všechno. Pan prezident je prostě levičák.

Další věc je, že pan prezident touto kauzou zase o kus posunul náš parlamentní systém blíž k poloprezidentskému systému. Vyložil si totiž ústavu po svém. V ústavě je psáno, že prezident na návrh předsedy vlády jmenuje ostatní členy vlády. On si to interpretoval tak, že si může vybrat. Ten, kdo tomu teď tleská, se bude možná v budoucnosti hodně divit, až se to obrátí jako bumerang proti němu.

Petr Macinka udělal, co mohl, ale s větrnými mlýny se někdy velmi těžce bojuje.

Autor: Andrea Machová | středa 4.2.2026 15:48 | karma článku: 11,08 | přečteno: 114x

Andrea Machová

  • Počet článků 5
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 423x
Vystudovala jsem obor politologie a mezinárodní vztahy. Jsem ekonomický liberál, svobodomyslný člověk.

