Prezident není státník ale politik
Na některé lidi udělal prezident Petr Pavel dojem tím, že odmítl najmenovat do funkce ministra Filipa Turka z důvodů „morálních.“ Nabyl totiž dojmu, že Filip Turek v minulosti lavíroval s nacismem. To Filip Turek už v minulosti několikrát odmítl. To zřejmě ale pana prezidenta nezajímá a že by si to důkladně ověřil, to nikoliv. Prostě získal o Turkovi takový dojem, a tím to hasne. Proti takové věci se velmi těžko bojuje. Přirovnala bych to k honu na čarodějnice. Někdo se špatně podívá, jiný o něm získá špatný dojem a hranice už se připravuje.
Petr Macinka se Filipa Turka zastal, byl drzý. Řekla bych že podobně drzý jako pan prezident, který označil za nacistu někoho, kdo jím není. Z pana prezidenta už se tu dlouho dělá morální entita, které se nesmí nic říct, jinak jste vyvrhel. Image státníka s vousy, dobře padnoucím oblekem je prostě jen pozlátko, které se dobře „prodává“ lidem, kteří na toto slyší.
Pan prezident Petr Pavel byl v minulosti členem komunistické strany. Dokonce byl člen komunistické rozvědky. Co to říká o jeho morálce? Co to říká o jeho politickém zařazení? Úplně všechno. Pan prezident je prostě levičák.
Další věc je, že pan prezident touto kauzou zase o kus posunul náš parlamentní systém blíž k poloprezidentskému systému. Vyložil si totiž ústavu po svém. V ústavě je psáno, že prezident na návrh předsedy vlády jmenuje ostatní členy vlády. On si to interpretoval tak, že si může vybrat. Ten, kdo tomu teď tleská, se bude možná v budoucnosti hodně divit, až se to obrátí jako bumerang proti němu.
Petr Macinka udělal, co mohl, ale s větrnými mlýny se někdy velmi těžce bojuje.
Andrea Machová
Kirk byl zastřelen a mohou za to i novináři
Udivilo mě, kolik lidí v různých skupinách souhlasí s vraždou politika, který zastával křesťanské hodnoty. Prý to byl fašista.
Andrea Machová
Recenze na podnikovou rekreaci od VŠE
Manžel přišel v listopadu minulého roku s tím, že mu v emailu přistála nabídka od školy, kde učí, na zájezd do Krkonoš pro rodiny s dětmi. Děti tam naučí lyžovat a dospělí budou mít plnou penzi, tak kdo by to nebral.
Andrea Machová
Jak ukradli školu v Hostivici za bílého dne
Jak šťastní jsme byli, když jsme před rokem objevili malou školu v Hostivici. Tehdy by nás ani ve snu nenapadlo, že se může stát, že tu školu ukradnou a nás tak vlastně připraví o téměř 70 tisíc korun.
Andrea Machová
Buďme zemí pro děti
Kauza Marthy ́s Kitchen v Praze vyvolala mnoho vášní. Na jedné straně zastánci přísnější výchovy dětí obhajují pravidla restaurace a na druhé straně stojí obhájci malých, kteří prosí o shovívavost k dětem, protože jsou to děti.
