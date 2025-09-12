Kirk byl zastřelen a mohou za to i novináři

Udivilo mě, kolik lidí v různých skupinách souhlasí s vraždou politika, který zastával křesťanské hodnoty. Prý to byl fašista.

Pro dnešní část společnosti je totiž každý, kdo zastává konzervativní hodnoty, fašistou. Takové nálepky rádi rozdávají především novináři.

Trumpův spojenec – Charlie Kirk – byl zastřelen. Každému normálnímu člověku je líto, když zemře zejména někdo, kdo je mladý a má rodinu, děti. Co mě udivilo, že se vynořilo tolik lidí, kteří se z jeho smrti radují. A já vím přesně, proč. Pro ně zemřel fašista. Média onálepkují každého, kdo zastává konzervativní hodnoty, že je fašistou. Tito lidé jsou tak posedlí svou superliberální pravdou, že každý, kdo jim oponuje, je pro ně fašistou. Nesouhlasíš s deseti pohlavími – jsi fašista. Nesouhlasíš s potraty – jsi fašista a takto bych mohla vyjmenovávat dál a dál. Prostě nesouhlasíte s liberální doktrínou – jste fašista.

Vážně je každý, kdo zastává konzervativní hodnoty, fašistou? Nacistou? Ne! Uvědomme si, kdo to reálně byli fašisté a nacisté! Tím, že dnes novináři nazývají kdekoho fašistou, absolutně dehonestují oběti fašistů, kteří byli u moci, dehonestují genocidu Židů apod.

Přestaňme ve společnosti nadužívat tato hrozná slova, která jen dávají ospravedlnění bláznům, kteří pak v jejich hlavách reálně bojují s nacisty, fašisty.

U nás takové nálepky dostali politici jako například Klaus, Macinka nebo Okamura. Tak pryč s tím, ne nejsou to fašisti a je v pořádku, že zastávají konzervativní hodnoty.

