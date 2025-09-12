Kirk byl zastřelen a mohou za to i novináři
Pro dnešní část společnosti je totiž každý, kdo zastává konzervativní hodnoty, fašistou. Takové nálepky rádi rozdávají především novináři.
Trumpův spojenec – Charlie Kirk – byl zastřelen. Každému normálnímu člověku je líto, když zemře zejména někdo, kdo je mladý a má rodinu, děti. Co mě udivilo, že se vynořilo tolik lidí, kteří se z jeho smrti radují. A já vím přesně, proč. Pro ně zemřel fašista. Média onálepkují každého, kdo zastává konzervativní hodnoty, že je fašistou. Tito lidé jsou tak posedlí svou superliberální pravdou, že každý, kdo jim oponuje, je pro ně fašistou. Nesouhlasíš s deseti pohlavími – jsi fašista. Nesouhlasíš s potraty – jsi fašista a takto bych mohla vyjmenovávat dál a dál. Prostě nesouhlasíte s liberální doktrínou – jste fašista.
Vážně je každý, kdo zastává konzervativní hodnoty, fašistou? Nacistou? Ne! Uvědomme si, kdo to reálně byli fašisté a nacisté! Tím, že dnes novináři nazývají kdekoho fašistou, absolutně dehonestují oběti fašistů, kteří byli u moci, dehonestují genocidu Židů apod.
Přestaňme ve společnosti nadužívat tato hrozná slova, která jen dávají ospravedlnění bláznům, kteří pak v jejich hlavách reálně bojují s nacisty, fašisty.
U nás takové nálepky dostali politici jako například Klaus, Macinka nebo Okamura. Tak pryč s tím, ne nejsou to fašisti a je v pořádku, že zastávají konzervativní hodnoty.
Andrea Machová
Recenze na podnikovou rekreaci od VŠE
Manžel přišel v listopadu minulého roku s tím, že mu v emailu přistála nabídka od školy, kde učí, na zájezd do Krkonoš pro rodiny s dětmi. Děti tam naučí lyžovat a dospělí budou mít plnou penzi, tak kdo by to nebral.
Andrea Machová
Jak ukradli školu v Hostivici za bílého dne
Jak šťastní jsme byli, když jsme před rokem objevili malou školu v Hostivici. Tehdy by nás ani ve snu nenapadlo, že se může stát, že tu školu ukradnou a nás tak vlastně připraví o téměř 70 tisíc korun.
Andrea Machová
Buďme zemí pro děti
Kauza Marthy ́s Kitchen v Praze vyvolala mnoho vášní. Na jedné straně zastánci přísnější výchovy dětí obhajují pravidla restaurace a na druhé straně stojí obhájci malých, kteří prosí o shovívavost k dětem, protože jsou to děti.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Trump pošle Národní gardu do Memphisu. Zásah plánuje i v New Orleansu
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek oznámil nasazení Národní gardy v Memphisu v...
Jedna věta ho stála život. Uběhlo 20 let od vraždy střihače Novy v centru Prahy
Seriál Před dvaceti lety si na Karlově náměstí v Praze přisedl ke studentce Elišce David Lubina. V ruce...
KLDR zpřísňuje už tak drakonické tresty, více popravuje za sledování cizích seriálů
Represe obyvatel v Severní Koreji se v mnoha oblastech ještě prohloubila, lidé čelí zvýšené míře...
S Putinem mi dochází trpělivost, a dochází rychle, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že mu dochází trpělivost s ruským protějškem...
Pronájem kancelář 30m2 v centru Olomouce
Krapkova, Olomouc - Nová Ulice
9 900 Kč/měsíc
- Počet článků 4
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 409x