Jak ukradli školu v Hostivici za bílého dne

Jak šťastní jsme byli, když jsme před rokem objevili malou školu v Hostivici. Tehdy by nás ani ve snu nenapadlo, že se může stát, že tu školu ukradnou a nás tak vlastně připraví o téměř 70 tisíc korun.

Náš syn byl od mala velmi nadaný, ve čtyřech letech už krásně četl a psal. Moc ho bavilo psát své knížky a komiksové příběhy. Když jsme se pak ptali, kam ho dát do školy, aby se v klasické spádové škole nenudil, tak nám bylo doporučeno, dát ho do malé školy, kde ho nebudou brzdit, ale budou ho podporovat v tom, co mu jde. A přesně takovou školu jsme našli. Základní školu Smart A. v Hostivici. Synova paní učitelka byla úžasná a opravdu ho velmi podporovala, v čem byl dobrý. Dokonce s ním navíc v pátek zůstávala po škole a četli spolu nové a nové knížky a rozebírali texty. Syn tam dokonce, jako prvňáček, začal psát školní noviny.

A jak to tak bývá, když něco moc dobře funguje, finančně to vynáší, tak se pak bohužel najdou lidé, kteří z toho chtějí profitovat, aniž by se na tom nějak moc podíleli. Jako na tomto příkladu třetí jednatelka paní Barca. Nebudu psát celé její jméno ani dopisovat její příjmení, aby zase neřekla, jak moc jí poškozuji, když říkám pravdu.

Tato třetí jednatelka před rokem vybrala z účtu zhruba 6,5 milionu korun, aniž by cokoliv sdělila dalším dvěma jednatelkám, které se o školu staraly a které s námi rodiči vše komunikovaly. Peníze které sebrala, byly odkládány paní ředitelkou, jak na horší časy, kdyby škole ubyli žáci, tak byly připravené na rekonstrukci – zvětšení školy, která na tom byla tak dobře, že byly potřeba další prostory.

To že škola prosperovala, přilákalo paní Barca., která si začala nárokovat peníze, že na ně jako třetí majitelka s 50 procenty má právo. Ale peníze na účtě nejsou totéž jako rozdělený zisk. Byly tam i dotace, které teprve měly být použity... Prostě určitě tuší, že na ty peníze, které vzala, určitě neměla právo. Když jsem se jí po sms zprávě zeptala, kde jsou ty peníze, co vyvedla, tak mi odpověděla, že šlo o ZÁPŮJČKU finančních prostředků k jejich zhodnocení. Tím se defacto odkryla a přiznala.

Tím ale příběh nekončí, po začátku prázdnin se vloupal do školy muž od paní Barca., který vyměnil ve škole zámky a začal tam hospodařit. Zjistilo se, že je to nový jednatel školy. A jak se mohl stát jednatelem? Zvolily by ho snad na valné hromadě všechny majitelky?

Nezvolily. Což paní Barca. dobře věděla, a tak vymyslela plán, jak je pozvat-nepozvat na valnou hromadu. Jedné majitelce poslala balíček s návrhem na odkoupení jejího podílu školy a šup, měla v ruce lísteček od pošty, že ji jako na valnou hromadu zvala. Takže na valné hromadě, byla jen třetí majitelka školy paní Barca. a sama zvolila nového jednatele školy, pana Š.

Pan Š. rozhodně nelenil, všem učitelkám nejdřív pozastavil platy, aby je pak ihned snížil. S učitelkami počítal, že zůstanou ve škole dál učit, což se ale šeredně spletl. Celý učitelský sbor dal výpověď a vytřel jim tím zrak. To opravdu nečekali. A já těmto učitelkám tleskám, pracovat s takovými lidmi by bylo prostě nemorální. Jasně, oni si našli nové učitelky, ale jak kvalitní učitelky může škola najít měsíc před začátkem školního roku… No a takovým já naše dítě nenechám. Ano přijdeme tím nejspíš o téměř 70 tisíc korun. O půlroční školné. Ale než se s nimi paktovat, to spíš budu věřit, že spravedlnost zafunguje a dožene je.

Až si tohle paní Barca. a pan Š. přečtou, určitě zase budou mému manželovi psát zprávy, že mě povláčí po soudech. No když myslí… Píšu to, aby tyto události nezapadly.