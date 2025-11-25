Taky vás vystrašil Řehka, německý MO a estonský náčelník?
V druhém roce mé vojny měl Benešovský pluk (cca 1000 vojáků) válečnou pohotovost, což znamenalo přesun celého pluku za Jaroměř na polskou hranici s tím, že na nás jdou Poláci. Jen proto, že se tam vyklubal nějaký Lech Wałęsa. Připomíná to něco?
Shrňme si to…
Rusko bylo zaostalým státem už před invazí do UA. Velmocí jen rozlohou a počtem zbraní.
Teď čelí sankcím, které ho ekonomicky výrazně poškozují. Takže jede na zpátečku.
Neúspěšné je úplně ve všem kromě toho, že vypotilo vítězství na kusem UA, a ještě si asi urve kus polárních oblastí.
Jeden nemalý úspěch si ovšem může připsat už teď. Vyhrálo psychologickou válku v ČR, Polsku, Přibaltských republikách a možná už i v Němcích. Tím, co Rusové umí perfektně… zamlžovat, oblbovat, vykecávat díry do hlav.
Takže se některým lidem jmenovaných zemí objevuje hnědý pruh v kaťatech. Momentálně se připravují na válku s Ruskem, což je onen zisk Ruska a jimi očekávaný výsledek.
Vzpomínáte, jak za socíku za Železnou Rudou chrastily americké zbraně a komouši nás nepřestávali utvrzovat v tom, jak se krvežíznivý, imperialistický, válečnický kapitalista chystá nás napadnout? Vojenští papalášové udávali takt civilní společnosti strašením kapitalisty. To samé se opakuje teď, jen opačně. Tenkrát bylo záměrem Západu abychom prašule strkali do zbrojení, tím byli ekonomicky slabí v civilních odvětvích, která ve vhodný okamžik za hubičku ovládli. Rusové mají podobnou taktiku. Chtějí abychom zbrojili.
Je to pro ně takové vzteklé dupnutí. Oni tím získají nějakou malou zkušenost, my zchudneme. Nahromadíme ohromný majetek ve zbraních, které za pár let zestárnou a budeme na tom jako sami Rusové… Heč! Implantovali jsme do vašich zemí náš vlastní problém…. Přezbrojenost, heč? Ruská povaha je závistivá a také nesnese, když jí někdo převyšuje, už vůbec ne její bývalí vazalové.
Jak byl předesláno, v Rusku jsem žil a pracoval, znám Rusy. Jsou to průseráři, ale řízení průseráři. Nenamočí se bezhlavě do něčeho tak velkého, jako je střet s NATO. To v žádném případě, spíše budou drobně škodit, provokovat, zkoušet možnosti NATO, i své. Využijí je jen v jednom případě… v boji o polární oblasti. Tam vidí budoucnost.
Kromě ruské povahy je ještě někdo, kdo se snaží využít ruských provokací ve svůj prospěch… raketově bohatnoucí šedá zbrojařská eminence. No řekněte, koupete se v penězích, a konec války vám zavře kohout? To teda ne. Až Rusové skončí s UA, jdou k nám, to je jasné, potvrdí to Řehka, Černochová, Andrus Merilo (ten už je ve vláce), pan Pistorius a pan Kosiniak-Kamysz.
Jste ovládáni zbrojařskými lobby napojenými na vlády prostřednictvím vysokých důstojníků.
Nicméně mohou být i positiva strašení válkou. Některé továrny jedou, lidi si uvědomí, že se zabývají blbostmi, zatímco za dveřmi klepe ruský operátor dronů. Zvýší se porodnost, neboť živočichové v nebezpečí reagují zvýšenými sexuálními aktivitami.
Mě vadí, že se u nás dostala k moci armádní klika, že vlastně myšlení lidí převzali důstojníci, jejichž povoláním je válčení. Tudíž oni nejsou schopni, ani principálně nebudou vystupovat vůči národu v nějakém civilním rozumném konsensu. Oni jsou vychováni ve zbrani.
Citace z 25.11. 2025 „Podle Řehky v armádě ani ve společnosti stále nepanuje dostatečný pocit urgence a je nezbytné maximálně soustředit síly na přípravu k obraně země.“
To znamená jejich myšlenky a slova jsou ohýbána směrem k válce, obraně, nákupu a výrobě zbraní.
Vysvětlila armádní špička jediný logický a důvod, proč bychom se měli bát války s Ruskem? Nebo fakt stačí jen to, že Rusko si hraje a provokuje?
Jiří Anderle
Trump Zelenskému jen tlumočí přání Ukrajinců.
Mluvím s Ukrajinci často, pracovně i soukromě. Pracoval jsem na Ukrajině několik let, takže se s některými znám dlouho. Zde jsou nedávné výpovědi mých přátel této země.
Jiří Anderle
Dělají z ČR terč. Setrvačností, nebo záměrně?
Sledováním Lipavského, Černochové a Řehky, se nemůžete zbavit dojmu, že jde o organizovanou skupinu šířící záměrně strach. Jak, a proč to dělají?
Jiří Anderle
Řehka s Pavlem a armádní klikou tak zoufale stojí o posilování armády
Snahy pana Řehky vyjadřují postoj armádní kliky ČR, snažící se hluboce zasahovat do dění státu a jeho ekonomiky. Víme, z dob studené války, kam vedou hluboká vměšování armády do politiky.
Jiří Anderle
Ve sporu o umělém vyvolávání války má Schillerová pravdu
Strašení Ruskem vychází primárně od armád, v ČR unikátně z diplomacie. Těžko se chápe, kde vzal pan Lipavský, že Ruská imperiální expanze si brousí zuby i na střední Evropu, a proč toto slova jako diplomat vypouští.
Jiří Anderle
Než vám na dveře zaklepe ruský voják, projděte si základy ruštiny
Ne, my s Rusy nic nemáme... s barbary jedněmi. Slované jsme, my Češi, jen tak napůl. My na Der Wilde Osten nepatříme, i když jsme Němce vyhnali. Nicméně, úporná snaha Čechů zbavit se nálepky východní země má trhliny.
