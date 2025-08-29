Být jiná je dar, doslova dáreček.
Dlouho jsem mlčela a sledovala, jak ve veřejném prostoru mluví téměř každý. Často ale zaznívá spíš odsuzování, rychlé soudy a křik. Mnohé připomíná spíš cirkus. To není přístup blízký mému srdci ani mysli. I proto jsem si zvolila toto médium – kde je možné obsáhnout myšlenky v plné šíři, ne jen v několika znacích nebo obrázcích.
Přivedly mě sem moje vlastní předsudky, které jsem v průběhu života musela přerovnat – a mnohé z nich úplně rozbít. Dnes si říkám, jak hloupá jsem tehdy byla.
Třeba můj pohled na samoživitelky. Dřív jsem si myslela, že jsou to ženy, které se nedostatečně snažily ve vztahu, nebo prostě z rozmaru utekly, protože je to prý snazší. Realita je ale mnohem složitější – a teď už to vím z vlastní zkušenosti.
Někdy také vedu diskuse s názory svého okolí. Třeba s partnerem: „Není důvod podporovat ostatní, protože všichni mají stejné šance.“ Dnes už po mnoha debatách připouští, že to není úplná pravda. Život rozděluje karty hodně nerovnoměrně a ne všichni začínáme ze stejné startovní čáry. Dlouho jsem také uvažovala o pěstounství – a právě to mě přivedlo k literatuře i do skupin, kde se tohle téma otevírá.
Možná k tomu mám blíž už od dětství. Vyrůstala jsem vedle bratra na vozíku a už tehdy mě to vedlo mezi společenství mimo „běžný“ svět. Naučilo mě to vidět realitu jinak – vážit si maličkostí, všímat si detailů, které jiným unikají, a chápat, že některé situace si člověk nevybírá.
Už jako dítě jsem bývala ta „divná“ dívka, co se zastávala slabších, často na úkor sebe. Nakonec jsem se před světem stáhla a schovala. Na gymnáziu mě označili za tichou a nekomunikativní. Zjistila jsem, že nejsem v kolektivu, kde bych mohla být sama sebou a autentická – místo toho jsem byla terčem posměšků a dobírání. Až dospělost mi ukázala, že být „jiný“ může být dar – možnost víc porozumět sobě i lidem kolem.
Moje děti mě pak přivedly zpět. Dali mi radost. Moje dcera mě naučila, jak se rozbalí mejdan v obýváku uprostřed dopoledne, a ukázala mi opět smysl, který se mi po cestě vytratil. Přesto bývám často smutná v tomto prázdném světě, který si víc než na hodnoty potrpí na pozlátko.
Během psaní své bakalářské práce jsem se rozepsala a už tehdy jsem si říkala, že některá témata rozvedu a odpublikuju. Neudělala jsem to – až teď. Jsem dyslektik, takže se občas stane, že napíšu nebo přečtu něco jiného, než je opravdu napsáno a že text nemá hlavu ani patu. Doufám ale, že si v mém psaní najdete myšlenku.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí, popsal prokurátor střelce z Minneapolisu
Ačkoliv neměl útočník z Minneapolisu podle policie žádný konkrétní motiv, byl posedlý myšlenkou...
Jste proruský, vmetl Hřib šéfovi Motoristů. Vy zase pročínský, kontroval Macinka
Vysíláme Předvolební duel Rozstřelu mezi předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem a šéfem Motoristů sobě Petrem...
Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru
Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem....
USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let
Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na...
Pronájem bytu 2+1 53 m2, Prostějov
Kostelní, Prostějov
14 500 Kč/měsíc
- Počet článků 1
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 6x
Ve dnech sedím za monitorem, ráno a večer řeším vedlejšák v úklidové firmě. Žiju tím ve více bublinách a někdy vidím, proč si nemůžeme rozumět, jak bychom chtěli.