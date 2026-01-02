Video ze švýcarského baru ukazuje, jak „TikTok generace“ ztrácí instinkt přežití
Na video, jeden z mladíků se snaží oheň uhasit vlastní mikinou, gesto, které působí spíš zoufale než efektivně. Ostatní kolem něj ale nepůsobí vyděšeně. Spíš zvědavě. Jako publikum.
Tato tragédie jasně ukázala, jak rychle se může zdánlivě běžná situace změnit v boj o přežití a jak fatální mohou být vteřiny váhání, chaos nebo podcenění nebezpečí. O to víc zaráží lehkovážnost, kterou vidíme na aktuálním videu z baru.
Generace obrazovek místo generace instinktů
Tohle video není jen o jednom baru nebo jedné skupině lidí. Je to symptom. Ukázka toho, jak část mladé generace vyrůstající na TikToku, Instagramu a neustálém scrollování postupně ztrácí kontakt s realitou.
V krizové situaci by měl nastoupit základní lidský instinkt přežití
: uteč, chraň se, pomoz ostatním. Místo toho ale u některých nastupuje jiný reflex : vytáhni mobil. Natoč. Sdílej. Buď u toho. Jako by skutečný svět přestal být skutečný, dokud není zaznamenaný na videu.
Tahle generace vyrůstala v prostředí, kde je všechno obsah. Emoce jsou reakce, ne prožitek. Nebezpečí je klip. Katastrofa je „viral moment“. A hranice mezi realitou a digitální simulací se rozplynula natolik, že i v ohrožení života někteří reagují stejně jako při sledování videa cizí nehody s odstupem, cynismem nebo pobavením.
Když mizí pud sebezáchovy
Nejde o to paušálně odsuzovat mladé lidi. Nejde o to tvrdit, že takoví jsou všichni. Ale nelze přehlížet, že u části mladé generace se oslabuje schopnost rychle vyhodnotit riziko a jednat instinktivně.
.Když se v krizové situaci první otázka nestává „jak se dostanu ven“, ale „mám to natočené?“, je to vážný problém. Reálný svět totiž nemá filtr ani tlačítko „restart“. Kouř se nedá vypnout. Oheň nepočká, až video získá dost zhlédnutí.
Video ze švýcarského baru by proto nemělo být jen dalším šokujícím klipem na sociálních sítích. Mělo by sloužit jako varování.
Připomínka, že realita je stále reálná a že instinkt přežití by nikdy neměl být nahrazen potřebou být online.
Alimuddin Usmani
Giulia Sarkozy slaví 14. narozeniny s luxusem a šampaňským. Fatální chyba rodiny
Giulia Sarkozy slavila 14. narozeniny v minišatech, s make-upem a šampaňským, k dárku dostala kabelku Fendi za 55 000 Kč, zatímco její otec Nicolas sedí ve vězení. Oslava vyvolala vlnu kritiky.
Alimuddin Usmani
Pověsti o transsexualitě Brigitte Macron a riskantní strategie prezidentského páru
V posledních letech se objevily spekulace, že by Brigitte Macron mohla být transgender. Otázkou je, jak tyto fámy ovlivňují strategii a veřejný obraz prezidenta Macrona.
Alimuddin Usmani
Švýcarsko: nepokoje kvůli obyčejné dopravní nehodě
V Lausanne zahynul 24. srpna 17letý mladík na skútru při policejním pronásledování. Jeho smrt vyvolala dvě noci nepokojů a bílý pochod na jeho památku. Ohlédnutí za incidentem, jenž se neměl proměnit v politické požadavky.
