Video ze švýcarského baru ukazuje, jak „TikTok generace“ ztrácí instinkt přežití

Na Nový rok si požár ve Švýcarsku vyžádal podle dostupných informací nejméně 40 obětí. Přesto video, které se nyní šíří ze země, ukazuje část mladých lidí reagujících tak, jako by nešlo o boj o život, ale o podivnou show.

Na video, jeden z mladíků se snaží oheň uhasit vlastní mikinou, gesto, které působí spíš zoufale než efektivně. Ostatní kolem něj ale nepůsobí vyděšeně. Spíš zvědavě. Jako publikum.

Tato tragédie jasně ukázala, jak rychle se může zdánlivě běžná situace změnit v boj o přežití a jak fatální mohou být vteřiny váhání, chaos nebo podcenění nebezpečí. O to víc zaráží lehkovážnost, kterou vidíme na aktuálním videu z baru.

Generace obrazovek místo generace instinktů

Tohle video není jen o jednom baru nebo jedné skupině lidí. Je to symptom. Ukázka toho, jak část mladé generace vyrůstající na TikToku, Instagramu a neustálém scrollování postupně ztrácí kontakt s realitou.

V krizové situaci by měl nastoupit základní lidský instinkt přežití

: uteč, chraň se, pomoz ostatním. Místo toho ale u některých nastupuje jiný reflex : vytáhni mobil. Natoč. Sdílej. Buď u toho. Jako by skutečný svět přestal být skutečný, dokud není zaznamenaný na videu.

Tahle generace vyrůstala v prostředí, kde je všechno obsah. Emoce jsou reakce, ne prožitek. Nebezpečí je klip. Katastrofa je „viral moment“. A hranice mezi realitou a digitální simulací se rozplynula natolik, že i v ohrožení života někteří reagují stejně jako při sledování videa cizí nehody s odstupem, cynismem nebo pobavením.

Když mizí pud sebezáchovy

Nejde o to paušálně odsuzovat mladé lidi. Nejde o to tvrdit, že takoví jsou všichni. Ale nelze přehlížet, že u části mladé generace se oslabuje schopnost rychle vyhodnotit riziko a jednat instinktivně.

.Když se v krizové situaci první otázka nestává „jak se dostanu ven“, ale „mám to natočené?“, je to vážný problém. Reálný svět totiž nemá filtr ani tlačítko „restart“. Kouř se nedá vypnout. Oheň nepočká, až video získá dost zhlédnutí.

Video ze švýcarského baru by proto nemělo být jen dalším šokujícím klipem na sociálních sítích. Mělo by sloužit jako varování.

Připomínka, že realita je stále reálná a že instinkt přežití by nikdy neměl být nahrazen potřebou být online.

Autor: Alimuddin Usmani | pátek 2.1.2026 8:51 | karma článku: 22,77 | přečteno: 311x

Alimuddin Usmani

  • Počet článků 4
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1050x
Jsem nezávislý švýcarský novinář žijící v Ženevě s českými a pákistánskými kořeny. Nabízím vám originální pohled na aktuální dění, ať už české, nebo mezinárodní.

