Švýcarsko: nepokoje kvůli obyčejné dopravní nehodě

V Lausanne zahynul 24. srpna 17letý mladík na skútru při policejním pronásledování. Jeho smrt vyvolala dvě noci nepokojů a bílý pochod na jeho památku. Ohlédnutí za incidentem, jenž se neměl proměnit v politické požadavky.

V Lausanne zemřel sedmnáctiletý Marvin, původem z Demokratické republiky Kongo. Okamžitě se objevily transparenty, pochody a obvinění z policejního rasismu. Jenže realita je jiná, než jak ji prezentují aktivisté a část médií.

Policie byla v terénu, protože pátrala po pachatelích loupeže. Když spatřila mladíka na skútru, ten začal ujíždět vysokou rychlostí. Z pohledu policistů bylo logické podezření, že něco provedl. Ve skutečnosti se ale zdá, že s loupeží neměl nic společného – prostě jel na kradeném skútru a rozhodl se prchat. Bohužel, při zběsilé jízdě ztratil kontrolu a narazil do garáže. Policie ho sledovala z bezpečné vzdálenosti a po nehodě se ho marně snažila oživit.

To je realita. Žádný „rasistický zásah“, žádné „profilování podle barvy pleti“. Policisté nemohli tušit, kdo sedí za řídítky – Marvin měl přilbu. Pronásledování nebylo o barvě kůže, ale o chování řidiče, který se rozhodl riskovat.

A přesto se z jeho smrti stal politický kapitál. Aktivisté a část levice okamžitě mluvili o systémovém rasismu, inspirovali se rétorikou Black Lives Matter a během několika nocí Odkaz se Lausanne stalo dějištěm nepokojů, zapalování aut a vandalismu. Jenže – rabování a žhářské útoky nejsou protestem proti nespravedlnosti. Jsou to jen záminky k ničení. Odkaz

Rodina a přátelé o Marvinovi mluvili jako o hodném chlapci. Ale faktem je, že nechodil do školy a nepracoval. Mladík z Lausanne měl v pondělí začít motivační semestr (SeMo), program profesní integrace určený mladým lidem, kteří hledají učňovské místo nebo přerušili vzdělávání. Aby bylo možné tuto podporu využít, je třeba být ve věku mezi 15 a 25 lety a mít nárok na dávky z pojištění v nezaměstnanosti. Odkaz Mimochodem, byl policii dobře známý. Novinářka švýcarské státní televize říká v pořadu z 29. srpna: « Naopak, mnoho lidí je pobouřeno tím, jak je tento mladík prezentován jako malý andílek. Dva policisté mi potvrdili, že mladý jezdec na skútru byl dobře známý kvůli krádežím nebo rvačkám.» Odkaz

Ano, jeho smrt je tragédie pro blízké. Ale není omluvou pro chaos v ulicích ani důkazem o policejním rasismu.

A právě tady se ukazuje širší problém. Ve Švýcarsku se většina cizinců integruje dobře, ale část migrantů – zejména z prostředí s nízkou sociokulturní úrovní – se integrovat nechce. Často končí v delikvenci a když přijde střet se zákonem, nasazují masku oběti. Tento narativ pak ochotně přiživují domácí levicoví aktivisté, kteří problémy spíše zhoršují než řeší.

Marvinova smrt není důkazem rasismu policie. Je to důkaz, že část společnosti se odmítá chovat zodpovědně a že existují lidé, kteří každou tragédii okamžitě zneužijí k prosazování ideologické agendy.

Některé země, jako je Česká republika, které se s takovými problémy nesetkávají, by měly být ostražité a nedovolit vznik paralelních komunit, jež se začínají formovat v některých čtvrtích velkých švýcarských měst.

Autor: Alimuddin Usmani | čtvrtek 18.9.2025 10:49

Alimuddin Usmani

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 205x
Jsem nezávislý švýcarský novinář žijící v Ženevě s českými a pákistánskými kořeny. Nabízím vám originální pohled na aktuální dění, ať už české, nebo mezinárodní.

