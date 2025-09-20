Pověsti o transsexualitě Brigitte Macron a riskantní strategie prezidentského páru
V červenci podali Emmanuel a Brigitte Macronovi ve Spojených státech žalobu na pomluvu proti americké influencerce Candace Owens.
|
Influencerka tvrdila, že Macronová byla muž. Prezidentský pár ji žaluje
Ta šířila a zesilovala starou fámu, podle níž se Brigitte Macron měla „narodit jako muž“. Tento týden jsme se dozvěděli, že manželka francouzského prezidenta chce tyto řeči jednou provždy umlčet, a to do té míry, že je připravena předložit „fotografické a vědecké důkazy“ před americkým soudem.
|
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Přes zdánlivou směšnost nebo absurditu celé situace pro prezidentský pár si aféra zaslouží, aby byla zasazena do skutečného právního a mediálního kontextu.
Složitý proces ve Spojených státech
Ve Spojených státech chrání První dodatek ústavy svobodu projevu velmi široce. Aby veřejná osobnost, jako je Brigitte Macron, uspěla v procesu o pomluvu, je třeba prokázat nejen to, že tvrzení je nepravdivé, ale také že bylo proneseno se zlým úmyslem (actual malice) – tedy s vědomím jeho nepravdivosti nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Jinými slovy, laťka je nastavena velmi vysoko.
Candace Owens se může snadno hájit tím, že této fámě skutečně věřila, nebo že vyjádřila pouze svůj názor. V takovém případě jsou šance na odsouzení malé. Je tedy velmi pravděpodobné, že její právníci podali návrh na zamítnutí žaloby (motion to dismiss), aby ji co nejrychleji zrušili.
Oznámení „důkazů“: soudní i komunikační strategie
A právě zde dává oznámení o „vědeckých a fotografických důkazech“ smysl. Pravděpodobně nejde o skutečnou vůli odhalovat intimní život Brigitte Macronové, ale spíše o komunikační strategii reagující na návrh na zamítnutí. Tím, že naznačí, že disponují konkrétními důkazy, chtějí právníci Macronových ukázat americkému soudci, že žaloba má věcný základ a zaslouží si projednání.
Efekt je však dvojí: ve Francii to posiluje obraz prezidentského páru, který se nenechá pošpinit. V USA to má přesvědčit, že pomluva je hmatatelná.
Riziko „mediálního bumerangu“
Tato strategie však není bez rizika. Tím, že oznámili, že chtějí takové důkazy předložit, dávají fámě ještě větší publicitu. Candace Owens a její stoupenci toho mohou využít k tomu, aby se vykreslili jako oběti pokusu o cenzuru, čímž posílí své publikum a svou roli „disidentů“.
Ve snaze fámy umlčet mohou Macronovi nakonec přispět k jejich dalšímu šíření. To je klasický paradox procesů o pomluvu: právně obhajitelné, ale často mediálně kontraproduktivní.
Závěr: aféra na pomezí práva a veřejného mínění
Aféra Brigitte Macronové proti Candace Owensové dokonale ukazuje rozdíl mezi francouzským a americkým systémem: na jedné straně tradice ochrany pověsti a soukromí, na straně druhé priorita daná svobodě projevu, a to i pro absurdní výroky.
Za tímto právním krokem sledujeme především symbolickou a komunikační bitvu. Pro Brigitte Macronovou jde spíše než o přesvědčení amerického soudce o to ukázat, že si nenechá pošpinit jméno. Ale v době sociálních sítí není soudní pravda vždy totožná s pravdou mediální.
Jedno je jisté: tento proces, ať už dopadne jakkoli, už svůj efekt v boji o vyprávění příběhů měl.
Alimuddin Usmani
Švýcarsko: nepokoje kvůli obyčejné dopravní nehodě
V Lausanne zahynul 24. srpna 17letý mladík na skútru při policejním pronásledování. Jeho smrt vyvolala dvě noci nepokojů a bílý pochod na jeho památku. Ohlédnutí za incidentem, jenž se neměl proměnit v politické požadavky.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Všechny novinky z armádní výzbroje na jednom místě. Dny NATO v Ostravě startují
Přímý přenos Bojové letouny, tanky, obrněnce, vrtulníky. Je to unikátní příležitost vidět doslova na jednom...
Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou
Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného...
Kybernetický útok narušil odbavování na letištích v Berlíně, Bruselu a Londýně
Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle...
Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun
Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 270x