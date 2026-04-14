Obraz, který znepokojuje izraelskou propagandu

Nedávná titulní strana italského časopisu L’Espresso vyvolala diplomatickou i mediální bouři. Na obálce je zachycen ultraortodoxní izraelský voják, který se usmívá při natáčení mladé palestinské dívky.

Reakce izraelského velvyslance v Itálii Jonathana Peleda ji rámuje jako zkreslení reality, které podle něj nepřiměřeně zjednodušuje a deformuje komplexní situaci. Na sociální síti X označil obálku za manipulativní, zpochybnil její věrnost realitě a varoval před šířením zkreslených obrazů, přičemž vyzval k odpovědné a vyvážené žurnalistice.

Jenže spor není jen o jednu fotografii, ale o samotný způsob, jakým se realita konfliktu zprostředkovává veřejnosti. Oficiální reakce ji rámuje jako zkreslení, zatímco pro médium jde o zveřejnění autentického vizuálního svědectví, které samo o sobě nese informační hodnotu.

V tomto kontextu hraje roli i izraelská komunikační strategie známá jako Hasbara, jejímž cílem je formovat mezinárodní vnímání izraelských politik a bezpečnostních operací. Právě proto bývají podobné snímky často rychle zpochybňovány, protože narušují předem ustavený rámec výkladu konfliktu.

Obálka z L’Espresso tak nepracuje s propagandou, ale s dokumentací reality. Její síla spočívá v tom, že ukazuje nepohodlný obraz bez estetizace a bez snahy ho zmírnit. A právě to je úlohou seriózní žurnalistiky, zpřístupňovat realitu i tehdy, když není komfortní.

Debata se tak neposouvá k tomu, zda je obraz „správný“, ale k tomu, zda má být taková realita vůbec viditelná. A právě v tom leží jádro celého sporu.

Autor: Alimuddin Usmani | úterý 14.4.2026 10:21 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Video ze švýcarského baru ukazuje, jak „TikTok generace" ztrácí instinkt přežití

Na Nový rok si požár ve Švýcarsku vyžádal podle dostupných informací nejméně 40 obětí. Přesto video, které se nyní šíří ze země, ukazuje část mladých lidí reagujících tak, jako by nešlo o boj o život, ale o podivnou show.

2.1.2026 v 8:51 | Karma: 34,44 | Přečteno: 1002x | Diskuse | Společnost

Alimuddin Usmani

Giulia Sarkozy slaví 14. narozeniny s luxusem a šampaňským. Fatální chyba rodiny

Giulia Sarkozy slavila 14. narozeniny v minišatech, s make-upem a šampaňským, k dárku dostala kabelku Fendi za 55 000 Kč, zatímco její otec Nicolas sedí ve vězení. Oslava vyvolala vlnu kritiky.

24.10.2025 v 11:31 | Karma: 12,88 | Přečteno: 516x | Diskuse | Politika

Alimuddin Usmani

Pověsti o transsexualitě Brigitte Macron a riskantní strategie prezidentského páru

V posledních letech se objevily spekulace, že by Brigitte Macron mohla být transgender. Otázkou je, jak tyto fámy ovlivňují strategii a veřejný obraz prezidenta Macrona.

20.9.2025 v 8:31 | Karma: 19,42 | Přečteno: 2853x | Diskuse | Politika

Alimuddin Usmani

Švýcarsko: nepokoje kvůli obyčejné dopravní nehodě

V Lausanne zahynul 24. srpna 17letý mladík na skútru při policejním pronásledování. Jeho smrt vyvolala dvě noci nepokojů a bílý pochod na jeho památku. Ohlédnutí za incidentem, jenž se neměl proměnit v politické požadavky.

18.9.2025 v 10:49 | Karma: 29,22 | Přečteno: 620x | Diskuse | Společnost
Alimuddin Usmani

  • Počet článků 4
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1247x
Jsem nezávislý švýcarský novinář žijící v Ženevě s českými a pákistánskými kořeny. Nabízím vám originální pohled na aktuální dění, ať už české, nebo mezinárodní.

