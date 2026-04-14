Obraz, který znepokojuje izraelskou propagandu
Reakce izraelského velvyslance v Itálii Jonathana Peleda ji rámuje jako zkreslení reality, které podle něj nepřiměřeně zjednodušuje a deformuje komplexní situaci. Na sociální síti X označil obálku za manipulativní, zpochybnil její věrnost realitě a varoval před šířením zkreslených obrazů, přičemž vyzval k odpovědné a vyvážené žurnalistice.
Jenže spor není jen o jednu fotografii, ale o samotný způsob, jakým se realita konfliktu zprostředkovává veřejnosti. Oficiální reakce ji rámuje jako zkreslení, zatímco pro médium jde o zveřejnění autentického vizuálního svědectví, které samo o sobě nese informační hodnotu.
V tomto kontextu hraje roli i izraelská komunikační strategie známá jako Hasbara, jejímž cílem je formovat mezinárodní vnímání izraelských politik a bezpečnostních operací. Právě proto bývají podobné snímky často rychle zpochybňovány, protože narušují předem ustavený rámec výkladu konfliktu.
Obálka z L’Espresso tak nepracuje s propagandou, ale s dokumentací reality. Její síla spočívá v tom, že ukazuje nepohodlný obraz bez estetizace a bez snahy ho zmírnit. A právě to je úlohou seriózní žurnalistiky, zpřístupňovat realitu i tehdy, když není komfortní.
Debata se tak neposouvá k tomu, zda je obraz „správný“, ale k tomu, zda má být taková realita vůbec viditelná. A právě v tom leží jádro celého sporu.
