Ztracená cizinka
Do kina jsme se chystali už dlouho. Tři děti, práce, domácnost — najít společný čas je u nás skoro zázrak. A ještě větší zázrak je, když se trefíme do filmu, který chci opravdu vidět, ne že jen vezmeme zavděk něčím, co zrovna běží v kinech.
Manžel dokonce radši koupil lístky předem, aby „to zase něco nepřekazilo“.
Překazilo.
Na parkovišti jsme narazili na zjevně ztracenou ženu. Zmateně se rozhlížela a zřejmě se snažila zorientovat na mapě v mobilu, ale kolemjdoucí na ni jen kroutili hlavou. Bylo jasné, že jí nikdo nechce nebo nedokáže pomoct. Možná proto, že vypadala docela exoticky.
Nakonec nám lámanou angličtinou začala vysvětlovat, že její manžel pracuje nedaleko, ona si jen šla něco koupit a netrefila zpět.
Můj muž, který se s ní napřed vůbec nechtěl bavit, se nakonec slitoval. Pochopili jsme sice, kam se potřebuje dostat, ale nevypadalo to, že náš popis chápe dost dobře na to, aby spolehlivě trefila. Rozhodli jsme se ji tam tedy pro jistotu odvézt autem.
Jenže je to u nás samá jednosměrka, takže jsme museli pořádnou oklikou. Cizinku viditelně znejistělo, že vůbec nepoznává cestu, kterou přišla. Pevně svírala kabelku a očima těkala po ulicích. Když jsme dorazili a ona se nemohla se dostat z auta, vypadalo to, že snad omdlí. Snad si myslela, že ji chceme unést, ale mohla za to dětská pojistka ve dvířkách.
Manžel vysvětloval, já ukazovala rukou na budovu, kam jsme ji vezli. Nakonec pochopila. Zasmála se, poděkovala, a když vystoupila, mávla nám s úlevou. Byla šťastná. A my taky.
Jenže jsme tou anabází strávili tolik času, že kino zase padlo. Manžel chvíli brblal, ale pak řekl, že nakonec řekl, že to vlastně stálo za to. A měl pravdu.
V kavárně se učím všímat si lidí — drobných gest, nejistoty, tichých proseb o pomoc. A nebýt lhostejná. Jsem ráda, že jsme pomohli. Filmy počkají, ale některé příležitosti a lidé ne.
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