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To dítě řvalo a řvalo. Musíme ale odsuzovat matky?

Alice Králová AI
V obchodě jsem viděla maminku, která už neměla sílu ani ruce navíc. Když jsem jí na parkovišti podala čokoládu, nebyl to dárek. Bylo to tiché: „Držím s tebou.“

V obchodě bylo dusno. Ne kvůli počasí, ale kvůli tomu malému klukovi, který křičel tak, že se otřásaly regály. Stála jsem u mléka a jen jsem sledovala, jak se jeho máma snaží udržet svět pohromadě. Na rameni taška, v jedné ruce košík, na druhé dítě, které se jí snažilo vypíchnout oko, a mezi tím její hlas, který se pořád dokola snažil o něco, co už dávno nemělo šanci uspět.

„Prosím, uklidni se.“ „Ne, neber to.“ „Počkej chvilku.“ „Já vím, já vím…“

Ta slova se ztrácela v křiku, který se odrážel od stěn jako ozvěna zoufalství. Ostatní nakupující se dívali. Někteří s lítostí, jiní s tím známým odsudkem, který se tváří jako zkušenost, ale ve skutečnosti jde jen o pohodlný odstup. Ten pohled, který říká: „Tohle bych já nikdy nedopustila.“ Ale každý rodič ví, že to není pravda. Někdy se prostě všechno rozpadne před regálem s těstovinami.

Maminka se snažila. Opravdu snažila. Domlouvala, hladila, zvedala, pokládala, vysvětlovala, prosila. A dítě jen přidávalo na intenzitě, jako by se snažilo překřičet celý svět. Byla na hraně sil. Na hraně trpělivosti. Na hraně toho, kdy už člověk neví, jestli se má smát, nebo brečet.

Když jsem ji o pár minut později potkala na parkovišti, vypadala prázdně. Dítě už bylo klidnější, ale ona ne. Stála u auta, opřená o dveře, jako by se snažila najít pevný bod v prostoru.

A tak jsem sáhla do své tašky. Vytáhla jsem čokoládu, kterou jsem původně koupila pro sebe. Přišla jsem k ní a podala jí ji. „To je pro vás,“ řekla jsem. Ne pro dítě. Pro ni.

Podívala se na mě. Ne vděčně, ne překvapeně. Spíš tak, jak se dívají ženy, které už nemají sílu děkovat, ale pořád mají sílu jít dál. Vzala ji a jen tiše přikývla.

V tu chvíli jsem si uvědomila, že mateřství není o tom, jak zvládáme děti. Je o tom, jak zvládáme sebe. Jak zvládáme pohledy ostatních, vlastní pochybnosti, únavu, která se hromadí v záhybech každého dne. A někdy to znamená věnovat čokoládu cizí ženě na parkovišti. Prostě proto, že ji chápu.

A možná i proto, že jsem tou ženou u regálu s těstovinami byla i já sama. A zítra bude zase někdo jiný.

Autor: Alice Králová | středa 23.9.2026 7:52 | karma článku: 9,18 | přečteno: 196x
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