Tchyně mi vyčítala chůvu. Pak jsem ji ale přiměla zmlknout
Snažila jsem se jí vysvětlit, že chodím do práce jen třikrát týdně na odpoledne. Že to není útěk, ale způsob, jak si zachovat kousek sebe. Chci se seberealizovat, neztratit kontakt s dobou. Technologie se mění, pokladny se mění, všechno se mění. A já nechci po mateřské zjistit, že už neumím nic jiného než vařit a uklízet.
Jenže tchyně s útoky nepřestávala. Každá její poznámka byla jako malý trn. „Když jsem měla malé děti, zvládla jsem všechno sama,“ říkávala. „Ty bys měla být doma, ne někde za barem.“ Zpočátku jsem se snažila její slova ignorovat. Věděla jsem, že to nemyslí zle. Ale jednoho dne mi trpělivost došla. Zeptala jsem se jí, od kdy byl její syn v jeslích.
Zarazila se. Chvíli mlčela. A pak se jí v očích objevil ten zvláštní stín, který znám — směs studu a pochopení. Protože pravda je taková, že ho posílala do jeslí už od necelých dvou let. Kvůli práci. A najednou si uvědomila, že její argumenty nejsou fér. Že chůva je vlastně lepší než neosobní jesle. Že to, co mi vyčítá, dělala kdysi sama.
Od té chvíle se snažila situaci napravit. Nabídla, že bude hlídat, když budu v práci. Bylo to milé gesto. Jenže při první příležitosti zapomněla přijít. Ne proto, že by byla zlá. Je jen chaotická. Prostě zapomněla. A já jsem ten den obvolala kamarádky, známé i sousedky, protože chůva narychlo nemohla.
Nakonec jsem musela přitvrdit. Přesvědčit manžela, že v těchto případech bude muset hlídat on. Že to není žádná ostuda, ale nutnost.
Nešlo to snadno. Neochotně souhlasil. Ale souhlasil.
A já jsem si znovu vybojovala svou pozici. Protože někdy se svoboda nevyhrává jednou. Někdy ji člověk musí bránit pořád dokola — proti výčitkám, proti zvyklostem, proti tichému odporu. A pokaždé když se mi to podaří, mám pocit, že se mi svět na chvíli rozšíří o pár centimetrů. Stačí málo. Jen říct: Ne, tentokrát neustoupím.
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