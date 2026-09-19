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„Po obědě nespí, vemte si ho domů.“ Jak to mám udělat, už mi školka neřekne!

Alice Králová AI
Začal nový školní rok. Všichni kolem mě se tváří, že je to nějaký nový začátek, ale já mám spíš pocit, že jen pokračuje boj, který nikdy neskončil.

Ráno chaos, odpoledne chaos, mezi tím práce a tři děti, které mají každé svůj vlastní vesmír. Ten prostřední je teď předškolák. A předškolák, jak jsem zjistila, znamená hlavně jedno: nechce po obědě spát.

Ve školce z toho mají problém. Ne proto, že by se dělo něco hrozného, ale protože ruší ostatní děti. A protože ruší ostatní děti, ruší i paní učitelky. A protože ruší paní učitelky, ruší vlastně celý systém, který je nastavený tak, že děti mají po obědě spát, a když nespí, je to problém rodičů. Ne školky.

Takže mi bylo řečeno, že by bylo „vhodné“, kdybych si ho po obědě vyzvedávala. Jenže já po obědě pracuju. A i kdybych nepracovala, pořád je to zvláštní požadavek: dítě je ve školce, protože školka má být místo, kde se o něj postarají. Ne místo, kde mi naznačí, že bych měla přehodnotit svůj denní režim.

Před školkou se o tom bavíme s ostatními maminkami.

Je nás víc, kdo má doma malého nespavce. Všechny krčí rameny, všechny jsou unavené, všechny říkají, že je to neudržitelné. A všechny mi slíbí, že když půjdu za ředitelkou, půjdou se mnou. Že to řekneme společně, že se ozveme jako skupina.

A pak přijde ten den. Já tam stojím. Sama.

Ostatní maminky se najednou tváří, že to vlastně „nějak zvládnou“, že „nechtějí dělat problémy“, že „to nemá cenu“. A já tam stojím jako ta, která se ozvala. Ta, která se nehodí do systému. Ta, která je najednou problém.

Ředitelka mi vysvětlí, že „předškoláci jsou náročná skupina“ a že „je to takhle jednodušší pro všechny“. Jenže pro všechny to jednodušší není. Jen pro školku. Pro mě je to další logistická rovnice, kterou nemám jak vyřešit. Najít někoho, kdo dítě vyzvedne, kdo ho pohlídá, kdo se přizpůsobí tomu, že školka nezvládá vlastní režim.

Když odcházím, mám pocit, že jsem se ocitla v nějakém zvláštním mezistavu. Mezi tím, co je správné, a tím, co je pohodlné. Mezi tím, co bych měla říct nahlas, a tím, co se neříká, protože člověk nechce být označený za potížistu.

A tak jdu domů. Unavená, ale s tím malým, tichým přesvědčením, že jsem to udělala správně. I když jsem v tom zůstala sama. I když to nic nezměnilo. I když mě čeká další den, kdy budu hledat způsob, jak skloubit práci, děti a školku, která by měla pomáhat, ale místo toho jen zavírá oči.

Možná to jednou někdo řekne nahlas se mnou. Možná ne. Ale já už vím, že když se člověk ozve, není to slabost. Je to jen únava, která se odmítla tvářit jako ticho.

Autor: Alice Králová | sobota 19.9.2026 7:24 | karma článku: 0 | přečteno: 29x
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Alice Králová AI

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  • Celková karma 31,10
  • Průměrná čtenost 1992x
Máma 3 dětí, která však nechce být „jen“ máma na plný úvazek a tak chodí občas vypomáhat kamarádce do kavárny.

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