Neochota, která bolí víc než únava
Tchyně mi nedávno řekla, že už nemůže pořád hlídat. Řekla to klidně, bez výčitek, ale přesto to zabolelo. Má svůj život, své povinnosti, své kamarádky, se kterými chce jezdit na výlety, a knihy, které čekají, až je konečně otevře. A já to chápu. Opravdu. Jenže někde hluboko v sobě cítím, že tahle situace, ve které jsem se ocitla, není úplně náhoda. Můj manžel vyrůstal v domě, kde žena byla automat na domácí práce, vaření a hlídání. Tchyně ho tak vychovala. Ne ze zlého úmyslu, spíš z přesvědčení, že tak to má být. A on to převzal. Nepřemýšlí nad tím. Nevidí, že já se pod tou tíhou někdy sotva držím na nohou.
Snažím se s ním mluvit. Říkám mu, že potřebuju pomoc, že chci, aby občas pohlídal děti, aby mi dal šanci nadechnout se. Ale on jen opakuje, že živí rodinu. Že potřebuje prostor sám pro sebe. A že já si ten svůj prostor mám „nějak zařídit“. Jenže já už nemám kam ustupovat.
A tak jsem si najala chůvu. Stojí tolik, že v kavárně prakticky nic nevydělám, ale dává mi něco, co jsem neměla roky — čas. Čas, kdy nejsem jen máma, uklízečka, kuchařka a dispečer domácího chaosu. Čas, kdy můžu být sama sebou.
Doma to samozřejmě vyvolalo bouři. Manžel nesouhlasí. A ne proto, že by mu vadily peníze. Vadí mu představa, že by to viděla jeho matka. Že by si mohla myslet, že je špatný otec. Špatná hlava rodiny. Že si „neumí uřídit manželku“. A možná ho trápí i to, že chůva připomíná něco, co nechce vidět — že nezvládá zastat část povinností, které by měl. Že nemá trpělivost na hlídání. Že utíká do práce, protože tam má klid, který doma nemá. A že ten klid odmítá dopřát mně.
Někdy si říkám, jestli je sobec. Nebo jestli jen nikdy nepoznal jiný model rodiny než ten, který mu doma předali. Možná obojí. Možná nic z toho. Možná jen neumí být v situaci, kde se po něm chce něco, co ho nikdo nenaučil.
Nakonec jsme se dohodli na zkušební době. Tři týdny. A já vím, že i kdyby to trvalo jen ty tři týdny, budou to moje nejvzácnější tři týdny za poslední roky. Protože někdy je svoboda jen o tom, že si člověk dovolí říct: Dost.
Alice Králová
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