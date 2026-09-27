Má rodič tancovat, jak školka píská? My máme taky vlastní život
Ve čtvrtek večer mi přišel e-mail, který jsem nejdřív považovala za špatný vtip. „V pátek prosíme o dřívější vyzvednutí dětí. Máme méně učitelek.“
Seděla jsem u stolu, děti už spaly a já si říkala, jestli se mi to jen nezdá.
Jako by rodiče neměli vlastní život. Jako by se dalo jen tak zkraje školního roku přeorganizovat celé fungování rodiny.
Máme tři děti. Manžel pracuje. Já vypomáhám v kavárně, kde se prostě nedá odejít dřív - hosté nepřestanou být hosty jen proto, že si chci v klidu uvařit oběd na další den. A září je finančně nejnáročnější měsíc v roce: školní potřeby, předškolní potřeby, kroužky, boty, bačkory, všechno najednou. Chůvu si teď dovolit nemůžeme. A i kdybych mohla, proč bych ji měla platit jen proto, že školka nezvládá vlastní provoz?
Ráno před školkou to řeší všechny maminky. „To je hrozné.“ „To už fakt přehánějí.“ „To by měli nějak vyřešit.“ A pak se rozloučí, odvedou děti dovnitř a nic nevyřeší. Všechny mají stejný problém, ale když jde o to ozvat se, najednou je ticho. Ticho, které je pohodlné. Ticho, které drží systém pohromadě.
Tak jsem napsala školce sama. Slušně, ale jasně. Že chápu mimořádné situace, ale tohle je začátek školního roku, kdy je chaos na obou stranách. A místo aby školka hledala řešení, jen přehazuje odpovědnost na rodiče.
Odpověď zatím nepřišla. Ale když jsem dnes ráno předávala prostředního, měla jsem pocit, že se na mě učitelky dívají jinak. Ne zle. Spíš s tím jemným odstupem, který člověk pozná, když naruší zaběhnuté ticho. A já se bojím, že si to odnese moje dítě. Že si na něj „zasednou“, protože má mámu, která se ozvala.
A tak přemýšlím: Je jejich čas cennější než můj? A proč o tom vůbec musíme debatovat? Proč se očekává, že rodiče se přizpůsobí, zatímco školka neudělá ani krok?
Možná spoléhají na to, že školek je málo a dětí moc. Že si mohou diktovat podmínky, protože rodiče nemají na výběr. A možná mají pravdu.
Ale já už nechci být ta, která mlčí. Protože když se člověk ozve, není to drzost. Je to jen pokus udržet rodinu nad vodou v době, kdy se od něj očekává, že bude plavat i s rukama svázanýma za zády.
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