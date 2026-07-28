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Které zákazníky mám nejraději? Poznám je na sto honů!

Někdy mám pocit, že kavárna, ve které vypomáhám, není ani tak podnik jako spíš malá, tichá záchranná stanice pro duše, které už nemají sílu běžet dál.

A já tam stojím za barem, utírám skleničky, pěním mléko a přitom sleduju lidi, kteří si sem přišli na chvíli odložit vlastní svět.

Jsou dva typy zákazníků, které miluju. Ti, co chtějí ticho. A mámy v koutku.

Poznám je na sto honů. Mámy, co vejdou do kavárny, pološeptem si objednají espresso a sednou si do nejvzdálenějšího rohu s výrazem, jako by právě vyhrály v loterii. Ten pohled, kdy se posadí, vydechnou a na pár minut se jim v obličeji rozprostře klid, který doma neexistuje… ten znám až příliš dobře. A tak jim k tomu espressu občas přihodím malý kousek koláče zdarma. Nic velkého. Jen drobný signál: Vidím tě. Jsi tu správně. A nemusíš nic vysvětlovat. Jsme v tom totiž spolu. Kavárna není jen o kávě, je to záchranná stanice pro přetažené duše.

A pak jsou tu ti druzí — introverti s notebooky. Sedí tiše, většinou sami. Přijdou s batohem, vytáhnou notebook, sluchátka, a když si objednávají, mají ten zvláštní tón hlasu lidí, kteří doufají, že je nikdo neosloví víc, než je nutné. Mám je ráda. Jsou to lidé, kteří si sem přišli odpočinout jiným způsobem — skrze práci, která jim dává pocit kontroly. Někdy se na ně dívám a říkám si, že i oni jsou tu z podobného důvodu jako já. Svět je hlučný. Domov je hlučný. Hlavy jsou hlučné. A kavárna je místo, kde se ten hluk na chvíli rozpustí v šumu kávovaru.

A někdy, když mám chvilku mezi objednávkami, přistihnu se, že si představuju jejich životy. Jak složité to asi mají. Ten mladý muž u okna, co píše tak rychle, jako by mu hořela klávesnice — možná se snaží dokázat, že na to má, i když mu doma nikdo nevěří. Ta žena s notebookem, která se každých pár minut zhluboka nadechne — třeba se snaží udržet práci, která ji vyčerpává, ale nemůže si dovolit ji opustit. A máma v rohu? Možná je to její první tichá chvíle za celý týden. Možná se doma cítí stejně neviděná jako já. Možná se snaží jen přežít den, aniž by se rozpadla.

Kavárna je náš společný úkryt. Malý kout světa, kde se dá vydechnout. A někdy je to přesně to, co člověk potřebuje, aby se neztratil.

Autor: Alice Králová | úterý 28.7.2026 13:16 | karma článku: 5,36 | přečteno: 68x

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14.7.2026 v 8:03 | Karma: 20,61 | Přečteno: 451x | Diskuse | Osobní
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Máma 3 dětí, která však nechce být „jen“ máma na plný úvazek a tak chodí občas vypomáhat kamarádce do kavárny.

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