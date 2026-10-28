Až se vrátím do práce, budu chtít částečný home office
Nikdy jsem nepatřila mezi nadšené zastánce práce z domova. Moje kamarádka tak pracuje už několik let a často jsem si říkala, že to musí být neuvěřitelně vyčerpávající. Má stejně jako já tři děti, ovšem navíc notebook a nutnost vést pracovní poradu i ve chvíli, kdy se vedle ní někdo dožaduje pastelek, svačiny nebo pomoci s domácím úkolem. Když jí začne být doma těsno a potřebuje vidět jiné lidi než vlastní rodinu, vezme počítač a přesune se do kavárny, kde si objedná kávu a několik hodin pracuje.
Já kolem ní občas běhám s tácem a pokaždé si v duchu říkám, že bych se z takového způsobu života asi zbláznila. Vždycky jsem měla ráda kontakt s lidmi, ruch kolem sebe a ten příjemný pocit, že ráno odejdu z domu a na pár hodin se můžu soustředit na něco jiného než na děti, prádlo nebo věčný problém s tím, co bude k večeři. V kavárně každý den potkávám nové lidi, vyslechnu si desítky krátkých příběhů a často vidím, jak někdo přijde unavený a odchází v mnohem lepší náladě. Práce z domova mi proto vždy připadala jako pravý opak všeho, co mám ráda.
Jenže minulý měsíc jsem se na celou věc začala dívat trochu jinak.
Nejdřív onemocnělo jedno dítě. Potom druhé. A než se první stihlo pořádně uzdravit, začalo kašlat i třetí. Připomínalo to štafetu, kterou nikdo dobrovolně běžet nechce, ale stejně ji nakonec absolvuje až do konce. Tři týdny jsem fungovala mezi teploměrem, čajem, kapkami do nosu, léky a neustálým převlékáním povlečení. Měla jsem pocit, že žiju v nekonečné smyčce, ze které nevede žádná rozumná cesta ven.
Během té doby jsem si navíc naplno uvědomila něco, nad čím jsem dřív vůbec nepřemýšlela. Nešlo jen o únavu nebo o to, že člověk prakticky nemá chvilku pro sebe. Šlo taky o práci. Respektive o to, že jsem vůbec pracovat nemohla.
Když máte doma nemocné děti, které vás potřebují téměř nepřetržitě, je představa soustředěné práce asi stejně realistická jako představa klidné dovolené s batoletem. Dny prostě plynou mezi péčí a člověk je rád, když večer dokáže bez přemýšlení spadnout do postele.
Když jsem se konečně dostala zpátky do kavárny, připadala jsem si skoro jako někdo, kdo se po dlouhé době vrací do civilizace. Kamarádka už seděla u svého oblíbeného stolu s otevřeným notebookem a po chvíli jsme se dostaly k obvyklému tématu, tedy k dětem, nemocem a domácímu chaosu.
Právě tehdy mi řekla větu, která mi zůstala v hlavě mnohem déle, než bych čekala.
Řekla, že největší výhodou home office není pohodlí ani to, že člověk nemusí dojíždět. Největší výhodou je podle ní skutečnost, že když děti onemocní, práce a příjem se nezastaví úplně.
Nejdřív jsem měla chuť nesouhlasit. Jenže čím déle jsem nad tím přemýšlela, tím víc jsem si uvědomovala, že má vlastně pravdu. Zatímco já jsem během těch tří týdnů pouze čekala, až se situace doma uklidní, ona mohla část práce udělat ráno, něco později večer a něco během klidnějších chvil mezi tím. Nebylo to ideální ani pohodlné, ale její profesní život se úplně nezastavil.
A právě to mi najednou začalo připadat důležité.
Pořád si nemyslím, že bych chtěla trávit každý pracovní den doma mezi čtyřmi stěnami. Znám sama sebe dost dobře na to, abych věděla, že mi kontakt s lidmi chybí už po několika dnech. Poprvé v životě ale chápu, proč je pro tolik rodičů možnost částečného home office tak cenná. Nejde jen o pohodlí. Jde o určitou jistotu, že když se rodinný život na pár týdnů převrátí vzhůru nohama, člověk nepřijde úplně o možnost pracovat.
Možná je to další z věcí, které člověk pochopí až ve chvíli, kdy je skutečně zažije. Celé roky jsem vnímala hlavně nevýhody práce z domova a vlastně mě ani nenapadlo dívat se na ni očima rodičů, kteří potřebují skloubit zaměstnání s nevyzpytatelným chodem rodiny.
A tak jsem dospěla k překvapivému závěru. Až se jednou vrátím do běžné práce, nejspíš nebudu snít o pěti dnech v kanceláři. Jeden nebo dva dny home office týdně by mi ještě před měsícem připadaly jako zbytečný rozmar. Dnes mi připadají spíš jako rozumný kompromis mezi pracovním a rodinným životem.
Alice Králová
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