Život není náhoda
Takové události mohou vypadat jako náhoda, ale může se jednat o situace, které nás mají posunout dál. Někdy to pěkně zabolí, vyžaduje to přizpůsobit se nové situaci, doplnit sílu, která se vytratila při dlouhodobém stresu, utrpíme ztrátu, která nás mrzí a nejde se s ní hned vyrovnat. Také můžeme potkat někoho, kdo nám pomůže těžkosti překonat a ukáže nový směr.
Jenomže v té chvíli, kdy všechno prožíváme, přijímáme změny jenom stěží a nevíme, co přinesou do budoucnosti. Takové náhody však nejsou nahodilé, často se jedná o důsledek našich rozhodnutí nebo podvědomého očekávání.S odstupem času, když nová cesta odhalí, kam nás zavedla, můžeme původně nepříjemné situace vidět jako přínosné.
Ztráta může být přínosem, říká se, že změna je život. Ve vztahu, který nefunguje, nemá cenu přetrvávat, práci, která člověka nenaplňuje, je lepší změnit, narušení zaběhlých stereotypů nás učí řešit nové situace a odhalovat své možnosti. Nejen to můžeme vnímat jako posílení a posun k lepšímu. Spoléhat se na sebe ušetří mnoho zklamání.Někdy se stane, že v takovém zlomovém období potkáme blízkou duši, která nás měla potkat, abychom se od ní něco naučili, aby nás doprovodila ve složitém období a někdy zůstala v našem životě.
Asi předem nepoznáme, jestli zůstane součástí našeho životního příběhu, je to někdo, kdo v něm má a jistě odehraje svoji roli, než nám život připraví další překvapení. Nemá smysl se hroutit z toho, když se cesty rozejdou, každý má svůj příběh a potkává své převaděče. Každý má svoje „náhody“.A pak, když se posuneme životem dál a ohlédneme, vidíme všechny náhody úplně jinou optikou.
Přehodnotíme minulé situace a možná pochopíme, kde se stala chyba, která možná byla výhodou, proč došlo ke všem ztrátám, které nás měly posílit, co mohla být náhoda a co logický vývoj, možná najdeme pozitivní na všem tom negativním, co jsme si prožili. Tady lze vnímat jako výhodu, že čas se nedá vrátit a nemůžeme prožít znovu všechny ty kotrmelce, které nás dosud potkaly. Jestli nás čekají další, musíme se nechat překvapit.
Alice Barešová
Jak stárnout pomaleji
Stáří je nejen fyzický stav, ale i stav duše. Může se projevovat jako ztráta vitality, zájmu a radosti ze života, ale také jako moudrost, klid a smíření.
Alice Barešová
Jak jsem si „výhodně“ nakoupila
Nákupy přes internet už využíváme běžně, přesto je dobré se neukvapovat. Abyste nedopadli stejně jako já.
Alice Barešová
Škvarkové pagáčky
Kdo má rád „obyčejná jídla“, jistě si oblíbil i různé placky, které se dají vyrobit z těsta nebo brambor.
Alice Barešová
Jak se nezhroutit
Žijeme v době permanentního stresu. Lékaři radí na prvním místě se mu vyvarovat a užívat si klid. Ale je to vůbec možné?
Alice Barešová
Houbaření, to je potěšení
Jak nerada vítám podzim, protože přináší sychravé počasí, tak si ráda užívám podzimní radovánky. Hlavně houbaření.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Příznivci Slavie na Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let
Během listopadového utkání Ligy mistrů na slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení...
Obyvatel Zlínského kraje za tři čtvrtletí ubylo o 1426 na 577.572
Počet obyvatel Zlínského kraje za letošní tři čtvrtletí klesl o 1426. Příčinou poklesu bylo to, že...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
- Počet článků 186
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 450x