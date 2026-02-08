Nenápadné stopy času
Někdy se to asi zlomilo. Nevím přesně kdy, ale něco je jinak. Už ráno, když se probudím, říkám si: „Je super den, cítím se na čtyřicet, užiji si to!“ Ale pak úplně procitnu a připustím si krutou realitu. Jó, čtyřicet už nám bylo. Už dávno…
Ale to mi nezabrání vyskočit z postele a začít plnit každodenní povinnosti. Akorát tak trochu s pocitem větší nechuti a touhy se vrátit zpátky do postele. Tohle však mají i mladší, jak tak zjišťuji, souvisí to i s počasím a ročním obdobím. V létě to bude určitě lepší, zase vyskočím z postele jako vrabec, bude světlo a teplo a bude mě to lákat zase ven.
Jenomže ani to léto už není jako bývalo. Radši bych venku jen tak ležela, než běhala. Tělo má vlastní tempo a moc neposlouchá, vlastně jsem mu vděčná za to, že mě příliš nebolí. To jenom „zatuhliny“ z celodenního sezení musím občas rozhýbat a pak si zase připadám o dost mladší.
Změny vidím hlavně v koupelně. V zrcadle. Vidím tam ženu, která se víc podobá matce, než mně. Musím použít make up, abych si nakreslila svou podobu, ale daří se to čím dál méně. Můj věčný úsměv vypadá jinak, už je trochu povadlý, oči méně výrazné a ke všemu mi pořád slzí, takže nepomáhá ani řasenka. Mám ji rozpuštěnou dřív, než přijdu do práce. Pak můj úsměv obvykle přejde do šklebu, když vidím, jak je každá snaha marná a málo platná. Každý den si vyčítám, že péče o pleť dávno vzala za své, i když se mi naštěstí nemstí moc, jen přibývají vrásky.
Možná i s tím tak nějak souvisí pocit, že jsem neviditelná. Chodím si po ulici nenápadně, zdá se mi, že se mě nikdo nevšímá. Prostě šedá myš, co splynula s davem a už nikoho nezajímá. Na jednu stranu by to mohlo zamrzet, na druhou je to vlastně stejné, jako doby, kdy jsem ještě nikoho nezajímala. Asi to s věkem souvisí, ten nezájem okolí. Ale nemohu si stěžovat. Když jsem nedávno uklouzla na ledu a nemohla vstát, našli se tací, co mi nabízeli pomoc. I při pádu na koloběžce mě přiběhli posbírat. Není to ještě tak zlé.
Vlastně jsem ten nezájem po letech, kdy ho bylo až moc, docela uvítala. Mám víc času pro sebe a mohu se věnovat všemu, co mám ráda. Courat si sama, kam chci já, jít do kina bez kompromisů, opakovat si cizí jazyky, číst a taky hrát zase na svůj oblíbený nástroj. Čas mohu dát sama sobě, a to je výhoda. Jasně, že mám přátele, abych netrpěla samotou, taky jsme velká rodina, vždycky je komu zavolat a postěžovat. Nebo někoho potěšit a poklábosit. Naštěstí mi stará přátelství vydržela a mohu na ně spolehnout, i když jsme trochu zestárli.
Říkají, že věk je jenom číslo a u někoho je to asi pravda. Nemá cenu si změny připouštět moc k tělu, ale snažit se zachovat pozitivní mysl, být aktivní. Je jedno, že jsme už pomalejší, můžeme v klidu rozmyslet, do čeho se pustit a co vynechat, nejít do všeho po hlavě. Ono je třeba být rozvážnější, aby nám tělo nedalo stopku, když se mu něco nelíbí. Tělo je dobré poslouchat a rozumět si s ním.
Jak říkala maminka Foresta Gumpa, život je jako bonboniéra. Ani v ní nejsou jenom chutné bonbony, ale má různé chutě a příště si vybereme něco lepšího.
Alice Barešová
Některé lásky nezevšední ani nezestárnou
Jsou lásky, které odvál čas a zapadly v propadlišti dějin i jiné, které ve vzpomínce přenesou do krásné doby mládí, ale nebolí. Nejspíš proto, že zůstaly nenaplněné.
Alice Barešová
Život není náhoda
V čase, jak život plyne, nás potkávají nejrůznější situace, které vypadají jako náhoda. Setkání, náhlé změny plánů, nové příležitosti nebo naopak překážky, které nám cestu změní.
Alice Barešová
Jak stárnout pomaleji
Stáří je nejen fyzický stav, ale i stav duše. Může se projevovat jako ztráta vitality, zájmu a radosti ze života, ale také jako moudrost, klid a smíření.
Alice Barešová
Jak jsem si „výhodně“ nakoupila
Nákupy přes internet už využíváme běžně, přesto je dobré se neukvapovat. Abyste nedopadli stejně jako já.
Alice Barešová
Škvarkové pagáčky
Kdo má rád „obyčejná jídla“, jistě si oblíbil i různé placky, které se dají vyrobit z těsta nebo brambor.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu
Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu,...
Winternitzova vila v Praze 5 uspořádala dvě výstavy, součástí byla i prohlídka ikonických interiérů...
Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví
Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky...
Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun
Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 188
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 448x