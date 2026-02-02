Některé lásky nezevšední ani nezestárnou
Asi každý nějakou má a rád si na ni vzpomene. Cit, který nebylo možné předat, se přece neztratil. A při té vzpomínce se vrátí nesmělost, sklopené oči, lehké červenání i další pocity, které provázely dobu, kdy jsme se navzájem okatě přehlíželi. Byly to krátké náhodné chvilky, kdy jsme vyměnili pár slov i úsměv a nějak se stalo, že z toho nikdy nebylo víc.
Možná se tahle neskutečná láska promítla do snů o budoucím princi, co jednou přijede a stala se etalonem pro pozdější opravdové lásky. Jenže to vzrušení z minulosti ani časem nezapadlo. Pořád bylo hezké si snít a toulat v romantických představách, co by se mohlo stát, kdyby tenkrát přišel náznak jeho zájmu. Nemohl si nevšimnout, všem to muselo být jasné, ale možná to tak mělo dopadnout.
Jak šel čas, každý jsme žili svým životem a pomalu stárli. Postupně se to všechno změnilo, vyrostly děti, zešedly vlasy, rodiče zestárli a odešli, změnili jsme bydliště a život nás trochu otřískal. Párkrát jsme se v čase potkali a při každém setkání jsem znova viděla podobu na maminku, trochu smutné oči, široký úsměv. Stejný, jako byl tenkrát. I okno v jejich domě zůstalo stejné, vlastně je tam pořád. To jenom já už nemám stejný úhel pohledu, protože na dům nevidím tak jako dřív. A taky už tam nemám tolik cestu, už kolem jezdím jenom náhodně.
Snad se zase někdy potkáme, tak jako před pár lety. Když jsme se míjeli, hlasitě se mi přihlásil a vrazil na potkání pusu. Tu, na kterou jsem čekala asi čtyřicet let. Přišla mi úplně přirozená a vůbec mě nenapadlo se stydět. Bylo to úplně normální, jako když se potkají staří přátelé a mají radost, že se potkali. Čas umí zamíchat kartami i pocity. Některé lásky mohou vydržet a nezevšednět. Platonické a naplno neprožité. Nevyřčené a nebolavé.
Čím to je, že vnímám stejně, ale netrápí mě ostych a obavy? Kde se ztratily dřívější zábrany?
To milosrdné stáří klepe na dveře a připomnělo, že všechno, co nestihneme teď a tady, nejspíš nepřijde. Není potřeba obávat se mládí a cizích názorů. Život je přece jenom náš a není nutné kazit si ho předsudky. A nelitovat ani toho, co se nestalo. Nech si to krásné, o čem můžeš snít. O tom, co bylo nebo nebylo.
Alice Barešová
Život není náhoda
V čase, jak život plyne, nás potkávají nejrůznější situace, které vypadají jako náhoda. Setkání, náhlé změny plánů, nové příležitosti nebo naopak překážky, které nám cestu změní.
Alice Barešová
Jak stárnout pomaleji
Stáří je nejen fyzický stav, ale i stav duše. Může se projevovat jako ztráta vitality, zájmu a radosti ze života, ale také jako moudrost, klid a smíření.
Alice Barešová
Jak jsem si „výhodně“ nakoupila
Nákupy přes internet už využíváme běžně, přesto je dobré se neukvapovat. Abyste nedopadli stejně jako já.
Alice Barešová
Škvarkové pagáčky
Kdo má rád „obyčejná jídla“, jistě si oblíbil i různé placky, které se dají vyrobit z těsta nebo brambor.
Alice Barešová
Jak se nezhroutit
Žijeme v době permanentního stresu. Lékaři radí na prvním místě se mu vyvarovat a užívat si klid. Ale je to vůbec možné?
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Šlápnete víc na plyn a přijdete o auto. Tohle čeká řidiče ve Francii
Čeští řidiči, kteří se chystají na jarní prázdniny autem do zahraničních hor, musí počítat s...
Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít
Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší...
Strážníci v Brně loni zjistili více než 109.000 přestupků, meziročně o 9000 více
Strážníci v Brně evidují za loňský rok přes 109.000 dopravních přestupků, meziročně zhruba o 9000...
Starosta Jetřichovic u soudu znovu odmítl, že by se pokusil o dotační podvod
Starosta Jetřichovic na Děčínsku Marek Kny dnes u soudu v Děčíně znovu odmítl, že by se pokusil o...
- Počet článků 187
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 449x