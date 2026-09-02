Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lekce z dospělosti od puberťáka

Dostali jsme s manželem povolení vzít s sebou na dovolenou vnuka, a tak jsme si to letos užili. A nejen to, dostalo se nám i poučení.

Snažíme se cestovat v létě do dalekých končin pravidelně. Spoustu dovolených jsme prožili s dcerou, našimi rodiči, ale důvěru vzít s sebou vnuka, jsme dostali poprvé. Samozřejmě od chvíle, kdy jsme se to dozvěděli, jsme o dovolené začali přemýšlet jinak. Už jsme měli představu, kam pojedeme, rozmyšlený pobyt, ale všechno bylo pro dva, takže se muselo všechno změnit.

Původní plán byl dojet do Büku, strávit tam večer v tamních lázních a další den pokračovat do Chorvatska. Tak to jsme dodrželi v představách, že si zaplaveme v teplém i chladnějším bazénu a strávíme příjemné chvíle. Počasí bylo slunečné, ale o plavání jsme si mohli nechat jenom zdát. Náš malý plavec uviděl tobogán a potřeboval zkoušet všechny skluzavky. Takže nám nezbylo než hlídat, aby neskončil pod hladinou a všechno prošlo tak, jak má. Když jsme odcházeli na hotel, směna skončila. Byli jsme poměrně unavení, těšili se na lůžko, ale náš vnuk měl spoustu energie a jedinou starost.

„Babi, zapneš mi HOTSPOT?“

„Jasně.“ Objevila jsem i heslo od WIFI, tak to bylo jednoduché a měla jsem pochopení, že musí vyzkoušet nový tablet. Dědeček ulehl a mně zbyla postel vedle něho. Jenomže jsem odvykla teroru, kdy nesmím ani sledovat mobil, ani tablet, ani se pohnout, protože ho všechno ruší, tak jsem se domluvila s vnukem „pařmenem“ a pustila si to u něj. Pařil dlouho, ale já si v klidu usnula.

Když jsme dorazili do cílové destinace, nastal podobný problém, ale to už jsem tušila, co mě čeká a rovnou hotspot zapnula. Navečer jsme spolu vyrazili poprvé k moři. Na posledním schodu jsem uklouzla a natloukla si pravou ruku a nohu, když jsem padala po hlavě do moře. Chvíli jsme se ochladili povídali si.

„Babi, ty toho dědu neprovokuj, on se pak hrozně vytočí.“

Já vím, je to starý cholerik a když je ještě ke všemu unavený, vytočí ho každá slabika. Vnuk byl svědkem lehké výměny názorů, když jsme po cestě trochu zabloudili, což se někdy stává. Dělal, že nic neslyší, ale v moři se k tomu vrátil.

„Já vím, neboj, až se vyspíme, tak to bude dobrý.“

Naštěstí se to potvrdilo, další den šli k moři spolu a pak ještě vyrazili na ryby, kromě oběda jsem je skoro neviděla. A pobyt pokračoval dál v podobném duchu, návštěva tržnice a obchodů, pár cetek na památku, nezbytný šnorchl na lovení mušliček. Jedinou mojí starostí bylo, co uvařit k obědu, aby nestrádal, a hlavně aby jedl. Kupodivu i tohle dopadlo dobře. Asi v tom sehrály roli ty celodenní aktivity, dokonce se i sám obsluhoval, což nebývalo samozřejmé. Vlastně jsem nemohla mít žádné výtky. Až na ten všudypřítomný písek, kterého bylo nejvíc v posteli, na obaly od čokolád, na zásuvky ucpané nabíječkami a mokré plavky s botami do vody ve sprcháči.

Ale máme shodné koníčky, já si také občas zahraji nějakou hru a děda rád chytá ryby, tak se letos obětoval a možná získal lepší kondici, protože musel denně vyšlapat 500 schodů, aby se dostal k moři a zpět, celkem třikrát za den.

Jediné, co by mě zajímalo, o čem si asi tak na těch rybách povídali? Manžel mi totiž před odjezdem řekl: „Já jsem si všiml, že ty mě vždycky vytočíš, když jsme někde v uzavřeném prostoru a já nemůžu zdrhnout. Tak tentokrát v autě prosím tě mlč!“

Vrtalo mi to hlavou. Jak to, že na to přišel teď, po 44 letech a ne dřív? To nebylo z jeho hlavy!

Autor: Alice Barešová | středa 2.9.2026 14:38 | karma článku: 3,94 | přečteno: 56x

Další články autora

Alice Barešová

Životní styl - Biomatka

Dnes si připomínám narození dcery, je o rok mladší než princ William, a tak si asi spočítáte, v kterém roce to bylo.

21.6.2026 v 13:31 | Karma: 20,34 | Přečteno: 327x | Diskuse | Ona

Alice Barešová

Nenápadné stopy času

Kdybych na to občas nemyslela, vlastně by se vůbec nic moc nezměnilo. Jenom ten čas tak nějak utíká a připomíná, že už změny přichází.

8.2.2026 v 12:11 | Karma: 7,08 | Přečteno: 120x | Diskuse | Ona

Alice Barešová

Některé lásky nezevšední ani nezestárnou

Jsou lásky, které odvál čas a zapadly v propadlišti dějin i jiné, které ve vzpomínce přenesou do krásné doby mládí, ale nebolí. Nejspíš proto, že zůstaly nenaplněné.

2.2.2026 v 13:27 | Karma: 13,66 | Přečteno: 244x | Diskuse | Ona

Alice Barešová

Život není náhoda

V čase, jak život plyne, nás potkávají nejrůznější situace, které vypadají jako náhoda. Setkání, náhlé změny plánů, nové příležitosti nebo naopak překážky, které nám cestu změní.

12.12.2025 v 11:00 | Karma: 7,61 | Přečteno: 181x | Diskuse | Ona

Alice Barešová

Jak stárnout pomaleji

Stáří je nejen fyzický stav, ale i stav duše. Může se projevovat jako ztráta vitality, zájmu a radosti ze života, ale také jako moudrost, klid a smíření.

21.6.2025 v 12:35 | Karma: 13,62 | Přečteno: 321x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví
26. srpna 2026  5:43

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...

Požár kamionu ochromil D1 na Vysočině, směr do Prahy byl neprůjezdný

Snímek z místa události zachycuje hasiče, jak likvidují požár kamionu na D1....
2. září 2026  15:02,  aktualizováno  15:36

Dálnici D1 na 163. kilometru ve směru na Prahu odpoledne zcela ochromil požár nákladního vozidla....

Hodinky Huawei Watch GT 7 přinášejí nové funkce pro hory, kolo i regeneraci

2. září 2026  15:35

Plzeňské divadlo uvede v nové sezoně 11 premiér, na repertoáru bude 40 inscenací

ilustrační snímek
2. září 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Jedenáct premiér, včetně tří světových a dvou českých, nabídne v nové sezoně Divadlo J. K. Tyla v...

Otevřené bunkry letos zpřístupní na Opavsku devět objektů, dva poprvé

ilustrační snímek
2. září 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Devět pevnostních objektů československého opevnění na Opavsku a Hlučínsku se v sobotu 5. září...

Alice Barešová

  • Počet článků 190
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 447x
Někdy jsem kousavý glosátor, to mám asi po tatínkovi. Horší je, že dcera to má po mně a vnuk po ní. Na moji fotku zde třeba řekl: "Babi, ta je hrozná!"

 

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.